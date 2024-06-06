Демут, Мэри - Как построить христианскую семью, которой у вас не было

Открытие новых подходов к воспитанию детей, внуков и правнуков — святое и радостное занятие, подразумевающее вечную награду на небесах. Но если вам довелось стать родителем прежде, чем христианином, воспитание ребенка превращается в приключение, сопряженное с множеством трудностей. Подобно лишенному карты первопроходцу, вы вынуждены самостоятельно прокладывать путь для следующих поколений.

Родители-первопроходцы, скорее всего, выросли в семьях, традиции которых они не хотели бы завещать своим детям. С другой стороны, они вряд ли захотят воспользоваться советами тех, кто вырос в крепкой христианской семье. Вот мнение одного из таких неофитов: «Меня тошнит от книг по воспитанию детей, написанных умниками, в трехлетием возрасте пришедшими к Христу. Где книги, написанные для меня?» Миллионы верующих выросли в нехристианских семьях, и сегодня они изо всех сил стараются привить своим детям библейские ценности при полном отсутствии подобного опыта: их детские годы прошли без Христа.

Есть и те, кто лишь немногим отличается от вышеупомянутых родителей. Им, выросшим в так называемых христианских семьях, не довелось узреть истинной библейской веры. В детстве, выслушивая наставления отцов и матерей, они не раз наблюдали, как те нарушают то, чему учат свое потомство. Немало среди нас и тех, кто вырос в семьях, в которых христианские ценности «преспокойно» уживались с жестокостью и разного рода неустройством. И те, и другие — тоже первопроходцы, поскольку хотели бы разорвать порочный круг взаимоотношений, оказавших негативное влияние на их воспитание.

Мы, родители-первопроходцы, — исследователи, пытающиеся самыми разными способами разрешить проблемы, которые ставит перед нами жизнь. Наша «педагогическая практика» опирается на расспросы, личный опыт и наблюдения. К сожалению, неудачи в нашем случае тоже не редкость, но порой мы натыкаемся на что-то стоящее и спешим закрепить достигнутый нами успех.

Поскольку мы — представители первого поколения христиан, воспитывающие своих детей не так, как воспитывались мы сами, неудивительно, что к неизведанной земле мы устремляемся по нехоженым тропам. Слово «первопроходец» ассоциируется с неким начинанием. Ежедневное воспитание ребенка сродни совершению открытия. Возможно, мы не до конца порвали со своим прежним образом жизни, но для воспитания нового поколения нам предстоит возводить здание своей семьи на совершенно новом основании. Родителям-первопроходцам гарантированы трудности и бессонные ночи, но и радостей на этом пути их ожидает немало.

Демут, Мэри - Как построить христианскую семью, которой у вас не было

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2014. — 304 с.

ISBN 978-5-905913-53-2

Демут, Мэри - Как построить христианскую семью, которой у вас не было – Содержание

Признательность

Предисловие. Воспитание детей сродни открытию неизведанной земли 5

Введение. Бог больше нашего прошлого

Часть 1. Исцеление душевных ран прошлого

1. «Я боюсь парящего за окном призрака!» В поисках безопасности

2. «Я бы предпочла забыть о прошлом» Не скрывая правды, обретаем свободу

3. «Но вы не знаете, как это было ужасно!» Божье исцеление душевных ран прошлого

4. «Я не буду походить на своих родителей!» Не давайте разрушительных обещаний

5. «Как насчет 1-го прощения?» Прощая родителей семьдесят раз по семь и более

6. «Пора покинуть родное гнездо» Покидая родительский дом, прилепляемся к супругу

7. «Мои родители сводят меня с ума» Что значит почитать родителей

Часть 2. Бог с тобой

8. «Ну, какая из меня мать?» Преуспевая в слабости

9. «Почему бы не установить правила, да и дело с концом?» Что в вашем сердце, родители-первопроходцы?

10. «Они опять хнычут... Или это я хнычу?» Воспитывая с благодарностью

11. «Но я же не мастер на все руки!» Новый подход к созданию семьи

12. «Ой, мы снова все испортили!» Прощая себя и детей

13. «Что если я снова сяду в лужу?» Пусть грехи вашего прошлого послужат уроком вашим детям

14. «Забавные случаи из моей “педагогической практики”» Добавляем недостающий элемент — смех

15. «Почему я не могу навестить своего дедушку?» Защищая детей, сохраняем семейные отношения

16. «Эй, кто-нибудь, на помощь!» Поиски наставника

Часть 3. Надежда на будущее

17. «Я не могу отряхнуть прах от своих ног» Применяя Божьи принципы Земли обетованной

18. «Волчий вой» Готовя детей к жизни в большом и страшном мире

19. «Мы не одиноки» Ободряя родителей-первопроходцев

20. «И что теперь?» Воспитание детей — взгляд, устремленный в вечность

Руководство для проведения бесед.

Вопросы для размышления и духовного развития

Приложение. Книги в помощь родителям

Примечания