Еще в детстве я осознала, что душа моя находится в плену цыплячьего тела: ножки тонкие, как спички, а костлявые колени при ходьбе стукаются друг о друга. Врач велел мне пить жирное молоко, чтобы я поправилась. Другие дети дразнили меня жердью, щепкой и палкой.

Я сама почти что тонкое место.

Кельты верили, что существует некое **тонкое место**, где встречаются небо и материальный мир, вечность и повседневность. Это своего рода мембрана между двумя мирами, подобная кальке, через которую мы видим силуэт вечности,—образу не хватает четкости, но мы различаем то, что находится за ней.

Такие места — клочки святой земли, разбросанные по разным уголкам нашего мира. Если мы внимательно к ним присмотримся, то увидим в них отражение вечности. Легенда гласит, что там паломники слышат призрачные голоса давно ушедших людей, и наши предки шепотом передают свою мудрость у руин какой-нибудь церкви или скалистого утеса. Таким образом, тонкое место — древняя дверь в потусторонний мир. Дети легко верят в это причудливое объяснение, а взрослые считают его нелепым.

Может, я слишком увлеклась, воображая, что такие места можно найти на земле. В конце концов, я ведь сочинительница, которая блуждает в созданных ею мирах. Но все же мне хочется верить, что врата в вечность существуют. Я часто представляю себе двери Нарнии, которые зовут меня двигаться вперед и вверх. Я бы хотела развить метафору и уподобить их своеобразным шлюзам времени — мгновениям, когда мы безошибочно чувствуем присутствие Бога в нашей жизни. Это мгновения прекрасных прозрений: Сын Божий прорывается сквозь густой туман будней и озаряет нас ясным светом.

Я была тому свидетельницей и расскажу вам об этом.

Демут Мэри - Тонкое место

Пер. с англ. - СПб.: АКС, 2011. — 192 с.

ISBN 978-5-94861-151-8

Демут, Мэри. - Тонкое место - Содержание

«Студебекер» Мэри-Джейн Снимок Кроватка Зависть Забор Записка Хочу нравиться Медленный танец Поцелуй Замарашка Самовлюбленность Пение Развод Поэзия самоубийства Стыд Бурная реакция Конан Боб Меркантильная особа Знамения Дети Джим Эллиот Крепкое здоровье Блита Бегство Расследование Алкоголь Меченая