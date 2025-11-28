Демут Мэри - Тонкое место
Еще в детстве я осознала, что душа моя находится в плену цыплячьего тела: ножки тонкие, как спички, а костлявые колени при ходьбе стукаются друг о друга. Врач велел мне пить жирное молоко, чтобы я поправилась. Другие дети дразнили меня жердью, щепкой и палкой.
Я сама почти что тонкое место.
Кельты верили, что существует некое **тонкое место**, где встречаются небо и материальный мир, вечность и повседневность. Это своего рода мембрана между двумя мирами, подобная кальке, через которую мы видим силуэт вечности,—образу не хватает четкости, но мы различаем то, что находится за ней.
Такие места — клочки святой земли, разбросанные по разным уголкам нашего мира. Если мы внимательно к ним присмотримся, то увидим в них отражение вечности. Легенда гласит, что там паломники слышат призрачные голоса давно ушедших людей, и наши предки шепотом передают свою мудрость у руин какой-нибудь церкви или скалистого утеса. Таким образом, тонкое место — древняя дверь в потусторонний мир. Дети легко верят в это причудливое объяснение, а взрослые считают его нелепым.
Может, я слишком увлеклась, воображая, что такие места можно найти на земле. В конце концов, я ведь сочинительница, которая блуждает в созданных ею мирах. Но все же мне хочется верить, что врата в вечность существуют. Я часто представляю себе двери Нарнии, которые зовут меня двигаться вперед и вверх. Я бы хотела развить метафору и уподобить их своеобразным шлюзам времени — мгновениям, когда мы безошибочно чувствуем присутствие Бога в нашей жизни. Это мгновения прекрасных прозрений: Сын Божий прорывается сквозь густой туман будней и озаряет нас ясным светом.
Я была тому свидетельницей и расскажу вам об этом.
Демут Мэри - Тонкое место
Пер. с англ. - СПб.: АКС, 2011. — 192 с.
ISBN 978-5-94861-151-8
Демут, Мэри. - Тонкое место - Содержание
- «Студебекер»
- Мэри-Джейн
- Снимок
- Кроватка
- Зависть
- Забор
- Записка
- Хочу нравиться
- Медленный танец
- Поцелуй
- Замарашка
- Самовлюбленность
- Пение
- Развод
- Поэзия самоубийства
- Стыд
- Бурная реакция
- Конан
- Боб
- Меркантильная особа
- Знамения
- Дети
- Джим Эллиот
- Крепкое здоровье Блита
- Бегство
- Расследование
- Алкоголь
- Меченая
- Введение. Удивительная могила
- Заключение. Удивительная жизнь
- Благодарности
- Примечания
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