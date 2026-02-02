«В начале... Бог». Эти величественные слова вводят нас в огромное наследство божественного откровения, которое мы называем Ветхим Заветом (2 Кор. 3:14). Здесь нам открываются непреложные истины Божьи — часть многих вверенных Израилю привилегий (Рим. 3:2).

Здесь можно проследить ход истории, начиная с доисторического и кончая послепленным периодом. Первое место отводится Богу и Сотворению (Быт. 1-2). Позже появляются грех и смерть в мире (Быт. 3); история движется от грехопадения человека до потопа, под водами которого мир был погребен по Божьему приговору (Быт. 4-9). Новое начало, сделанное после потопа, привело к повторному отпадению людей от Бога, к развитию народов и смешению языков, в то время как Бог призвал Авраама с его ближайшими родственниками (Быт. 10- 45). Дальше мы видим Иакова и его семью в Египте, возникновение Израиля как нации, их избавление и выход из Египта (Быт. 46 — Исх. 15). После этого израильский народ путешествует к горе Синай, получает там первый (старый) Закон и начинает паломничество и путешествие в пустыне (Исх. 16 — И. Нав. 2). Пересекая Иордан, Израиль входит в землю во главе с Иисусом Навином. Победы сменялись горькими поражениями и воплями о божественной помощи во времена судей (И. Нав. 3 — 1 Цар. 7). Период монархии наступает тогда, когда 12 колен объединились под управлением царя (1 Цар. 8 — 3 Цар. 11), и позже, когда страна разделилась на два царства, 3 Цар. 12 — 4 Цар. 25. О многом из вышеупомянутого идет речь в Книге Паралипоменон: о печальном падении нации, что привело к ассирийско-вавилонскому порабощению. В конце часть народа возвратилась на родину, когда это было позволено Киром, царем персидским; большинство, однако, предпочло остаться в благоприятной, хотя и чужой среде (2 Пар. 36:22; Ездр. — Есф.).

День за днем с Ветхим Заветом – Ежедневное чтение Библии

Под редакцией К. И. Хоккинга и М. Хорлокка. - Ровно: Христианский благотворительный издательский фонд МА «Свет Евангелия», 1998. – 420 с.

День за днем с Ветхим Заветом - Содержание

Предисловие

Список принимавших участие в написании книги

Предисловие к Ветхому Завету

Карта 1. Древний мир времен Авраама

Предисловие к Книге Бития

Книга Бытия

Предисловие к Книге Исход

Книга Исход

Предисловие к Книге Левит

Книга Левит

Предисловие к Книге Чисел

Книга Чисел

Предисловие к Книге Второзаконя

Книга Вторзакония

Предисловие к Книге Иисуса Навина

Книга Иисуса Навина

Карта 2. Наследие 12 колен. Города убежища

Предисловие к Книгам Судей и Руфь

Книга Судей Израилевых

Книга Руфь

Предисловие к 1 и 2 Книгам Царств

1 Книга Царств

2 Книга Царств

Карта 3. Царство Давида и Соломона

Предисловие к 3 и 4 Книгам Царств

3 Книга Царств

4 Книга Царств

Карта 4. Ассирийское царство

Карта 5. Вавилонское царство

Предисловие к 1 Книге Паралипоменон

1 Книга Паралипоменон

Предисловие к 2 Книге Паралипоменон

2 Книга Паралипоменон

Предисловие к Книге Ездры

Книга Ездры

Предисловие к Книге Неемии

Книга Неемии

Предисловие к Книге Есфирь

Книга Есфирь

Предисловие к Книге Иова

Книга Иова

Предисловие к Псалтири

Псалтирь

Предисловие к Книге Притчей

Книга Притчей

Предисловие к Книгам Екклесиаста и Песни Песней

Книга Екклесиаста

Книга Песни Песней

Предисловие к Книге пророка Исаии

Книга пророка Исаии

Предисловие к Книгам пророка Иеремии и Плач Иеремии

Книга Иеремии

Плач Иеремии

Предисловие к Книге пророка Иезекииля

Книга пророка Иезекииля

Предисловие к Книге пророка Даниила

Книга пророка Даниила

Карта 6. Персидское царство

Карта 7. Греческая империя

Таблица. Цари и пророки Израиля и Иудеи

Предисловие к Книгам пророков Осип и Амоса

Книга пророка Осии

Предисловие к Книгам пророков Иоиля и Михея

Книга пророка Иоиля

Книга пророка Амоса

Книга пророка Авдия

Предисловие к Книгам пророков Ионы и Наума

Книга пророка Ионы

Книга пророка Михея

Книга пророка Наума

Предисловие к Книгам пророков Аввакума, Софонии и Авдия

Книга пророка Аввакума

Книга пророка Софонии

Предисловие к Книгам пророков Аггея, Захарии и Малахии

Книга пророка Аггея

Книга пророка Захарии

Книга пророка Малахии

Программа чтения Ветхого Завета на каждый день

Указатель рассматриваемых текстов

День за днем с Псалмами

Под редакцией А.Т. Шиэрмана, Дж. Хэдинга. - Пер. с англ. Е. Казениной-Пристансковой — Ровно: «Живое слово», 2004. — 384 с.

ISBN 966-8466-10-1

День за днем с Псалмами – Содержание

Предисловие

Бог псалмопевца (Э.И. Филлипс, Уэст Мурз)

Что есть человек? (А.Т. Шиэрман, Уорчестер)

Молитва, вера, доверие Богу (Д. Лоуренс, Амманфорд)

Праведность, справедливость, суд (Б. Озборн, Динас Поувис)

Благословения милосердия, милости и сострадания (Т. Рэншоу, Манчестер)

Слава (Г. Барнс, Бромборо)

Дом Господень и поклонение (Дж. Хэдинг, Абериствис)

Аллилуйя, хвала и благодарение (Д. Ньюэлл, Глазго)

Слово Божье (Р.В. Корт, остров Уайт)

Христос в Псалмах (Д. Клапхэм, Бермингем; М. Хорлокк, Кардифф; Дж. Митчел, Кардифф; Д. Робертс, Кардифф)

Переживания народа завета (К.Т.С. Моррис, Саутгемптон)

Перспективы, надежды, стремления (С. Эмери, Уэркингтон)

Указатель рассматриваемых Псалмов

День за днем с Новым Заветом – Ежедневное чтение Библии

Под редакцией Дениса Клапхема, Джона Хэдинга, Малькольма Хорлокка. – Пер. с англ. – Ровно: «Живое слово», 1999. – 404 с.

День за днем с Новым Заветом - Содержание

Предисловие

Список принимавших участие в написании книги

Карта 1. Палестина времен Иисуса Христа

Евангелие от Матфея

Евангелие от Марка

Евангелие от Луки

Евангелие от Иоанна

Книга Деяний Апостолов

Карта 2. Римская империя во времена Нового Завета

Послание к Римлянам

1 Послание к Коринфянам

2 Послание к Коринфянам

Послание к Галатам

Послание к Ефесянам

Послание к Филиппийцам

Послание к Колоссянам

1 Послание к Фессалоникийцам

2 Послание к Фессалоникийцам

1 Послание к Тимофею

2 Послание к Тимофею

Послание к Титу

Послание к Филимону

Послание к Евреям

Послание Иакова

1 Послание Петра

2 Послание Петра

1 Послание Иоанна

2 Послание Иоанна

3 Послание Иоанна

Послание Иуды

Карта 3 к Книге Откровения