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День за днем - с Ветхим Заветом - с Псалмами - с Новым Заветом

День за днем с Ветхим Заветом – Ежедневное чтение Библии
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Reference

«В начале... Бог». Эти величественные слова вводят нас в огромное наследство божественного откровения, которое мы называем Ветхим Заветом (2 Кор. 3:14). Здесь нам открываются непреложные истины Божьи — часть многих вверенных Израилю привилегий (Рим. 3:2).

Здесь можно проследить ход истории, начиная с доисторического и кончая послепленным периодом. Первое место отводится Богу и Сотворению (Быт. 1-2). Позже появляются грех и смерть в мире (Быт. 3); история движется от грехопадения человека до потопа, под водами которого мир был погребен по Божьему приговору (Быт. 4-9). Новое начало, сделанное после потопа, привело к повторному отпадению людей от Бога, к развитию народов и смешению языков, в то время как Бог призвал Авраама с его ближайшими родственниками (Быт. 10- 45). Дальше мы видим Иакова и его семью в Египте, возникновение Израиля как нации, их избавление и выход из Египта (Быт. 46 — Исх. 15). После этого израильский народ путешествует к горе Синай, получает там первый (старый) Закон и начинает паломничество и путешествие в пустыне (Исх. 16 — И. Нав. 2). Пересекая Иордан, Израиль входит в землю во главе с Иисусом Навином. Победы сменялись горькими поражениями и воплями о божественной помощи во времена судей (И. Нав. 3 — 1 Цар. 7). Период монархии наступает тогда, когда 12 колен объединились под управлением царя (1 Цар. 8 — 3 Цар. 11), и позже, когда страна разделилась на два царства, 3 Цар. 12 — 4 Цар. 25. О многом из вышеупомянутого идет речь в Книге Паралипоменон: о печальном падении нации, что привело к ассирийско-вавилонскому порабощению. В конце часть народа возвратилась на родину, когда это было позволено Киром, царем персидским; большинство, однако, предпочло остаться в благоприятной, хотя и чужой среде (2 Пар. 36:22; Ездр. — Есф.).

День за днем с Ветхим Заветом – Ежедневное чтение Библии

Под редакцией К. И. Хоккинга и М. Хорлокка. - Ровно: Христианский благотворительный издательский фонд МА «Свет Евангелия», 1998. – 420 с.

День за днем с Ветхим Заветом - Содержание

  • Предисловие

  • Список принимавших участие в написании книги

  • Предисловие к Ветхому Завету

  • Карта 1. Древний мир времен Авраама

  • Предисловие к Книге Бития

  • Книга Бытия

  • Предисловие к Книге Исход

  • Книга Исход

  • Предисловие к Книге Левит

  • Книга Левит

  • Предисловие к Книге Чисел

  • Книга Чисел

  • Предисловие к Книге Второзаконя

  • Книга Вторзакония

  • Предисловие к Книге Иисуса Навина

  • Книга Иисуса Навина

  • Карта 2. Наследие 12 колен. Города убежища

  • Предисловие к Книгам Судей и Руфь

  • Книга Судей Израилевых

  • Книга Руфь

  • Предисловие к 1 и 2 Книгам Царств

  • 1 Книга Царств

  • 2 Книга Царств

  • Карта 3. Царство Давида и Соломона

  • Предисловие к 3 и 4 Книгам Царств

  • 3 Книга Царств

  • 4 Книга Царств

  • Карта 4. Ассирийское царство

  • Карта 5. Вавилонское царство

  • Предисловие к 1 Книге Паралипоменон

  • 1 Книга Паралипоменон

  • Предисловие к 2 Книге Паралипоменон

  • 2 Книга Паралипоменон

  • Предисловие к Книге Ездры

  • Книга Ездры

  • Предисловие к Книге Неемии

  • Книга Неемии

  • Предисловие к Книге Есфирь

  • Книга Есфирь

  • Предисловие к Книге Иова

  • Книга Иова

  • Предисловие к Псалтири

  • Псалтирь

  • Предисловие к Книге Притчей

  • Книга Притчей

  • Предисловие к Книгам Екклесиаста и Песни Песней

  • Книга Екклесиаста

  • Книга Песни Песней

  • Предисловие к Книге пророка Исаии

  • Книга пророка Исаии

  • Предисловие к Книгам пророка Иеремии и Плач Иеремии

  • Книга Иеремии

  • Плач Иеремии

  • Предисловие к Книге пророка Иезекииля

  • Книга пророка Иезекииля

  • Предисловие к Книге пророка Даниила

  • Книга пророка Даниила

  • Карта 6. Персидское царство

  • Карта 7. Греческая империя

  • Таблица. Цари и пророки Израиля и Иудеи

  • Предисловие к Книгам пророков Осип и Амоса

  • Книга пророка Осии

  • Предисловие к Книгам пророков Иоиля и Михея

  • Книга пророка Иоиля

  • Книга пророка Амоса

  • Книга пророка Авдия

  • Предисловие к Книгам пророков Ионы и Наума

  • Книга пророка Ионы

  • Книга пророка Михея

  • Книга пророка Наума

  • Предисловие к Книгам пророков Аввакума, Софонии и Авдия

  • Книга пророка Аввакума

  • Книга пророка Софонии

  • Предисловие к Книгам пророков Аггея, Захарии и Малахии

  • Книга пророка Аггея

  • Книга пророка Захарии

  • Книга пророка Малахии

  • Программа чтения Ветхого Завета на каждый день

  • Указатель рассматриваемых текстов

День за днем с Псалмами

День за днем с Псалмами

Под редакцией А.Т. Шиэрмана, Дж. Хэдинга. - Пер. с англ. Е. Казениной-Пристансковой — Ровно: «Живое слово», 2004. — 384 с.

ISBN 966-8466-10-1

День за днем с Псалмами – Содержание

Предисловие

  • Бог псалмопевца (Э.И. Филлипс, Уэст Мурз)

  • Что есть человек? (А.Т. Шиэрман, Уорчестер)

  • Молитва, вера, доверие Богу (Д. Лоуренс, Амманфорд)

  • Праведность, справедливость, суд (Б. Озборн, Динас Поувис)

  • Благословения милосердия, милости и сострадания (Т. Рэншоу, Манчестер)

  • Слава (Г. Барнс, Бромборо)

  • Дом Господень и поклонение (Дж. Хэдинг, Абериствис)

  • Аллилуйя, хвала и благодарение (Д. Ньюэлл, Глазго)

  • Слово Божье (Р.В. Корт, остров Уайт)

  • Христос в Псалмах (Д. Клапхэм, Бермингем; М. Хорлокк, Кардифф; Дж. Митчел, Кардифф; Д. Робертс, Кардифф)

  • Переживания народа завета (К.Т.С. Моррис, Саутгемптон)

  • Перспективы, надежды, стремления (С. Эмери, Уэркингтон)

Указатель рассматриваемых Псалмов

День за днем с Новым Заветом – Ежедневное чтение Библии

День за днем с Новым Заветом – Ежедневное чтение Библии

Под редакцией Дениса Клапхема, Джона Хэдинга, Малькольма Хорлокка. – Пер. с англ. – Ровно: «Живое слово», 1999. – 404 с.

День за днем с Новым Заветом - Содержание

Предисловие

Список принимавших участие в написании книги

Карта 1. Палестина времен Иисуса Христа

  • Евангелие от Матфея

  • Евангелие от Марка

  • Евангелие от Луки

  • Евангелие от Иоанна

  • Книга Деяний Апостолов

Карта 2. Римская империя во времена Нового Завета

  • Послание к Римлянам

  • 1 Послание к Коринфянам

  • 2 Послание к Коринфянам

  • Послание к Галатам

  • Послание к Ефесянам

  • Послание к Филиппийцам

  • Послание к Колоссянам

  • 1 Послание к Фессалоникийцам

  • 2 Послание к Фессалоникийцам

  • 1 Послание к Тимофею

  • 2 Послание к Тимофею

  • Послание к Титу

  • Послание к Филимону

  • Послание к Евреям

  • Послание Иакова

  • 1 Послание Петра

  • 2 Послание Петра

  • 1 Послание Иоанна

  • 2 Послание Иоанна

  • 3 Послание Иоанна

  • Послание Иуды

Карта 3 к Книге Откровения

  • Книга Откровения

Views 661
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (4 comments)

Z
zalservik 5 months ago
Благодарю.
V
viktor_bn 2 years ago
Дякую за добірку
S
Sergey05 2 years ago

Большое спасибо!
B
brat Eduard 2 years ago

Огромное спасибо!

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