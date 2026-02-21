Книга Ренаты Дэниэл «Самость: сущность и проявление центрального архетипа аналитической психологии» представляет собой глубокое исследование фундаментального понятия юнгианской психологии. Автор рассматривает Самость (The Self) не просто как теоретическую концепцию, но как динамический центр человеческой психики, который одновременно является и ее целостностью, и источником индивидуальной судьбы.

В своей работе Рената Дэниэл анализирует Самость через призму классической теории Карла Густава Юнга и современных дополнений его последователей. Она подробно описывает, как этот архетип проявляется в сновидениях, мифах, религиозных символах и в самом процессе индивидуации. Особое внимание уделяется парадоксальной природе Самости: она выступает и как «внутренний бог», ведущий человека к развитию, и как сила, способная вызвать глубокие психические кризисы, когда сознание Эго вступает с ней в конфликт.

Автор исследует, как опыт Самости помогает человеку обрести смысл и внутреннюю устойчивость. Книга содержит множество клинических примеров из практики Дэниэл, которые иллюстрируют, как «голос» Самости направляет процесс исцеления и помогает интегрировать теневые стороны личности. Это издание является незаменимым пособием для психологов, студентов и всех, кто стремится понять глубинные механизмы самопознания и духовного роста.

(Юнгианская психология)

М.: Когито-Центр—Институт аналитической психологии и постдипломного образования, 2021. — 166 с.

ISBN 978-3-17-030168-9 (нем.)

ISBN 978-5-89353-634-8 (рус.)

Рената Дэниэл - Самость: сущность и проявление центрального архетипа аналитической психологии - Содержание

Предисловие

Введение

ГЛАВА 1

Концепция Эго и Самости К. Г. Юнга - Теоретические представления К. Г. Юнга об Эго, эго-сознании и эго-комплексе - Концепция Самости у К. Г. Юнга - Парадокс Самости - Символы Самости - Самость как Бог Отец, Эго как Бог Сын - Эволюция Самости - Абстрактные образы Бога

ГЛАВА 2

Динамика представлений о судьбе и Самости - Диффузия ответственности - Представления о судьбе и дух времени - Представление о болезни и дух времени - Вклад человека в мировое зло - Бремя вины - Дьявол в современном мире - Паук и камень как символы Самости - Махзаль 60

ГЛАВА 3

Переходные состояния: рождение и смерть - Роды в больничных условиях: рождение человека как медицинская процедура - Репродуктивная медицина - Умирание в больничных стенах — смерть как клиническое событие - Кому принадлежит право на смерть? - Смерть как нарциссическая травма - Инструкция для активной эвтаназии?

ГЛАВА 4

Глаз как символ Самости - Быть видимым - Способность видеть как инструмент власти и автономии - Трудности доверия - О сущности красоты - Красота в глазах смотрящего: восприятие красоты в различных (суб)культурах - Красота сегодня — уже не дар божий, а результат упорного труда - Красота в психотерапевтической практике - Красота в переносе и контрпереносе

ГЛАВА 5

Темная Самость - Может ли Христос быть символом Самости? - Каннибализм - Пустота - Темная Самость в психотерапии - Изгнание Зла? О тенденции табуизации

ГЛАВА 6

Эго, Самость и время - Кому принадлежит время? - Качество времени и потребность во времени - Ускорение - Непрожитая жизнь - Психическое заболевание как следствие современного восприятия времени - Вечность

Послесловие

Литература

Список фильмов