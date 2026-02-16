Дэниел - Уэйд - Основы христианского образования

Книга «Основы христианского образования» Элеанор Дэниел и Джона Уэйда является одним из самых авторитетных учебных пособий, предлагающих систематический взгляд на теорию и практику церковного обучения. Авторы ставят своей целью дать будущим служителям и учителям прочный фундамент, объединяющий библейское богословие с проверенными принципами педагогики и психологии. В тексте последовательно раскрывается идея о том, что христианское образование — это динамичный процесс, направленный на духовное созревание личности и её подготовку к активной жизни в вере.

Значительная часть работы посвящена анализу личности учащегося и тому, как возрастные особенности влияют на восприятие духовных истин. Дэниел и Уэйд подробно разбирают характеристики различных возрастных групп — от раннего детства до зрелости, предлагая специфические подходы для каждой из них. Они подчеркивают, что эффективный учитель должен понимать не только предмет, который он преподает, но и тех, кому он его преподает, создавая среду, способствующую росту и переменам.

Методологический раздел книги предлагает богатый инструментарий для организации учебного процесса, начиная от постановки целей и заканчивая оценкой результатов. Авторы рассматривают различные стили обучения и методы взаимодействия с аудиторией, акцентируя внимание на важности активного вовлечения учеников в процесс познания. Пособие также затрагивает вопросы управления образовательными программами в поместной церкви, что делает его незаменимым ресурсом для координаторов воскресных школ и лидеров малых групп.

Симферополь, 2005.- 352с.

ISBN 966-8180-19-4

Элеанор Дэниел, Джон Уэйд - Основы христианского образования - Содержание

Предисловие

Введение

Над книгой работали

Часть первая. Основы образования

Глава 1. Библейские и богословские основы христианского образования. Джеймс Эстеп, Христианский колледж Грейт-Лейкс

Глава 2. Историко-философские основы христианского образования. Джеймс Эстеп

Глава 3. Психологические основы христианского образования. Элеанор Дэниел, Христианский колледж «Эммануил»

Глава 4. Социальные тенденции: церковь в мире перемен. Рут Пикер, Библейский колледж Миннесоты

Глава 5. Программа как основа христианского образования. Элеанор Дэниел

Часть вторая. Отношения учителя и ученика

Глава 6. Отношения учителя и ученика. Элвин Куэст, Христианский колледж Грейт-Лейкс

Глава 7. Дети дошкольного возраста в церкви. Шерри Пэррот, Христианский колледж Озарк

Глава 8. Дети младшего школьного возраста в церкви. Вирджиния Беддоу, Христианский колледж Манхэттена

Глава 9. Подростки в церкви. Рик Кроуми, христианский колледж Сент-Луис

Глава 10. Взрослые в церкви. Элеанор Дэниел

Глава 11. Христианское образование для инвалидов. Джим Пирсон, Ассоциация помощи инвалидам при Христианской церкви

Глава 12. Роль наглядных средств и технических достижений в учебном процессе. Крис Темплар, Библейский колледж Джонсона

Глава 13. Служение семьям. Кен Грин, Библейский колледж Миннесоты.

Часть третья. Планирование

Глава 14. Планирование в христианском образовании. Рон Оукс, христианский колледж Сент-Луис

Глава 15. Полноценная программа христианского образования. Элвин Куэст

Глава 16. Как привлечь, подготовить и удержать добровольцев. Элеанор Дэниел

Глава 17. Правовые вопросы и христианское образование. Джон Уэйд, Христианский колледж Атланты

Глава 18. Оценка эффективности программы христианского образования. Джон Уэйд

Глава 19. Пастор и христианское образование. Дж. Майкл Шеннон, Первая христианская церковь, Джонсон-Сити, Теннесси

Глава 20. Профессиональный христианский преподаватель. Элеанор Дэниел

Приложение. Ресурсы для христианского педагога