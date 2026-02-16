Дэниел - Уэйд - Основы христианского образования

Книга «Основы христианского образования» Элеанор Дэниел и Джона Уэйда является одним из самых авторитетных учебных пособий, предлагающих систематический взгляд на теорию и практику церковного обучения. Авторы ставят своей целью дать будущим служителям и учителям прочный фундамент, объединяющий библейское богословие с проверенными принципами педагогики и психологии. В тексте последовательно раскрывается идея о том, что христианское образование — это динамичный процесс, направленный на духовное созревание личности и её подготовку к активной жизни в вере.
Значительная часть работы посвящена анализу личности учащегося и тому, как возрастные особенности влияют на восприятие духовных истин. Дэниел и Уэйд подробно разбирают характеристики различных возрастных групп — от раннего детства до зрелости, предлагая специфические подходы для каждой из них. Они подчеркивают, что эффективный учитель должен понимать не только предмет, который он преподает, но и тех, кому он его преподает, создавая среду, способствующую росту и переменам.
Методологический раздел книги предлагает богатый инструментарий для организации учебного процесса, начиная от постановки целей и заканчивая оценкой результатов. Авторы рассматривают различные стили обучения и методы взаимодействия с аудиторией, акцентируя внимание на важности активного вовлечения учеников в процесс познания. Пособие также затрагивает вопросы управления образовательными программами в поместной церкви, что делает его незаменимым ресурсом для координаторов воскресных школ и лидеров малых групп.
Элеанор Дэниел, Джон Уэйд - Основы христианского образования
Симферополь, 2005.- 352с.
ISBN 966-8180-19-4
Элеанор Дэниел, Джон Уэйд - Основы христианского образования - Содержание
Предисловие
Введение
Над книгой работали
Часть первая. Основы образования
Глава 1. Библейские и богословские основы христианского образования. Джеймс Эстеп, Христианский колледж Грейт-Лейкс
Глава 2. Историко-философские основы христианского образования. Джеймс Эстеп
Глава 3. Психологические основы христианского образования. Элеанор Дэниел, Христианский колледж «Эммануил»
Глава 4. Социальные тенденции: церковь в мире перемен. Рут Пикер, Библейский колледж Миннесоты
Глава 5. Программа как основа христианского образования. Элеанор Дэниел
Часть вторая. Отношения учителя и ученика
Глава 6. Отношения учителя и ученика. Элвин Куэст, Христианский колледж Грейт-Лейкс
Глава 7. Дети дошкольного возраста в церкви. Шерри Пэррот, Христианский колледж Озарк
Глава 8. Дети младшего школьного возраста в церкви. Вирджиния Беддоу, Христианский колледж Манхэттена
Глава 9. Подростки в церкви. Рик Кроуми, христианский колледж Сент-Луис
Глава 10. Взрослые в церкви. Элеанор Дэниел
Глава 11. Христианское образование для инвалидов. Джим Пирсон, Ассоциация помощи инвалидам при Христианской церкви
Глава 12. Роль наглядных средств и технических достижений в учебном процессе. Крис Темплар, Библейский колледж Джонсона
Глава 13. Служение семьям. Кен Грин, Библейский колледж Миннесоты.
Часть третья. Планирование
Глава 14. Планирование в христианском образовании. Рон Оукс, христианский колледж Сент-Луис
Глава 15. Полноценная программа христианского образования. Элвин Куэст
Глава 16. Как привлечь, подготовить и удержать добровольцев. Элеанор Дэниел
Глава 17. Правовые вопросы и христианское образование. Джон Уэйд, Христианский колледж Атланты
Глава 18. Оценка эффективности программы христианского образования. Джон Уэйд
Глава 19. Пастор и христианское образование. Дж. Майкл Шеннон, Первая христианская церковь, Джонсон-Сити, Теннесси
Глава 20. Профессиональный христианский преподаватель. Элеанор Дэниел
Приложение. Ресурсы для христианского педагога
