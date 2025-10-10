Деннинг - Филлипс - Магические состояния сознания

Восприятие и контролирование измененных состояний сознания имеет чрезвычайную важность. Неоспорим тот факт, что состояние нашего сознания — а следовательно, доступность и управление интеллектуальным, эмоциональным и физическим потенциалами — подвержено влиянию на первый взгляд незначительных условий. В своей совокупности эти условия способны оказывать существенное воздействие на сознание: это и возникающие в нашем воображении раздражители, и производящие глубокое впечатление сны, цвета, запахи и ассоциативные цепочки, которыми мы себя окружаем. Для многих людей, заинтересованных в расширении или контролировании человеческого потенциала, исследования этих вопросов становятся новым и в высшей степени увлекательным опытов. Для изучающих же Каббалу — эзотерическое течение в иудаизме — и стремящихся увеличить свой собственный потенциал и контролировать духовное предназначение исследование этих вопросов также является занятием крайне важным, но они отнюдь не принадлежат к числу первопроходцев в этой области. На самом деле, современные подходы и способы интерпретаций восходят к затерянным в глубинах веков знаниям, представленным на страницах этой книги. В них также присутствуют следы и глубокой психологии, лежащей в основе астрологии халдеев (вавилонских магов), и философские и мистические учения многих народов и культур. Все они в той или иной степени развились из традиций Каббалы или стали ее составными частями.

На графическом изображении Древа Жизни каждая Сфира представляет одно из архетипических духовных состояний, существующее не только в масштабах Вселенной, но и в каждом человеческом существе. Каждый Путь со свойственным ему влиянием представляет изменения сознания, при которых одно из этих состояний может быть достигнуто в той или иной Сфире, расположенной ниже на Древе Жизни. Знания и практика в осуществлении этих контролируемых изменений являются, таким образом, самым эффективным методом духовного прогресса, духовной инициации и установления активных взаимоотношений с более глубокими уровнями собственной психики. Исследовать Пути возможно различными способами. На каждый из них придется затратить значительные отрезки времени, но в касающихся психики вопросах их продолжительность едва ли способна как-то влиять на результат и действенность упражнений, тогда как многократность повторений обычно имеет огромную ценность. Таким образом, в традициях современной и магической Каббалы направляемая медитация, известная как Прохождение Путей, занимает важнейшее место среди техник, практикуемых с целью духовного роста и развития.

Тексты и методики Прохождения Путей, представленные в настоящей книге, основаны на учениях и техниках Ордена «Золотого Солнца». Они рекомендованы для изучения и практических занятий индивидуально и в группах последователям любых мистических учений и самостоятельным искателям истины. В соответствии с общепринятыми правилами Ордена, тексты не перегружены сложными для восприятия понятиями или концепциями; там, где это принципиально необходимо, они сопровождаются пояснениями и предложениями альтернативных вариантов.

Мелита Деннинг, Осборн Филлипс - Магические состояния сознания - Прохождение Путей по Древу Жизни

Пер. с англ. — Ростов н/Д: Феникс, 2015. — 381, [1] с. : ил. — (Эзотерика).

ISBN 978-5-222-23350-4

Мелита Деннинг, Осборн Филлипс - Магические состояния сознания - Содержание