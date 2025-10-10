Деннинг - Филлипс - Магические состояния сознания
Восприятие и контролирование измененных состояний сознания имеет чрезвычайную важность. Неоспорим тот факт, что состояние нашего сознания — а следовательно, доступность и управление интеллектуальным, эмоциональным и физическим потенциалами — подвержено влиянию на первый взгляд незначительных условий. В своей совокупности эти условия способны оказывать существенное воздействие на сознание: это и возникающие в нашем воображении раздражители, и производящие глубокое впечатление сны, цвета, запахи и ассоциативные цепочки, которыми мы себя окружаем. Для многих людей, заинтересованных в расширении или контролировании человеческого потенциала, исследования этих вопросов становятся новым и в высшей степени увлекательным опытов. Для изучающих же Каббалу — эзотерическое течение в иудаизме — и стремящихся увеличить свой собственный потенциал и контролировать духовное предназначение исследование этих вопросов также является занятием крайне важным, но они отнюдь не принадлежат к числу первопроходцев в этой области. На самом деле, современные подходы и способы интерпретаций восходят к затерянным в глубинах веков знаниям, представленным на страницах этой книги. В них также присутствуют следы и глубокой психологии, лежащей в основе астрологии халдеев (вавилонских магов), и философские и мистические учения многих народов и культур. Все они в той или иной степени развились из традиций Каббалы или стали ее составными частями.
На графическом изображении Древа Жизни каждая Сфира представляет одно из архетипических духовных состояний, существующее не только в масштабах Вселенной, но и в каждом человеческом существе. Каждый Путь со свойственным ему влиянием представляет изменения сознания, при которых одно из этих состояний может быть достигнуто в той или иной Сфире, расположенной ниже на Древе Жизни. Знания и практика в осуществлении этих контролируемых изменений являются, таким образом, самым эффективным методом духовного прогресса, духовной инициации и установления активных взаимоотношений с более глубокими уровнями собственной психики. Исследовать Пути возможно различными способами. На каждый из них придется затратить значительные отрезки времени, но в касающихся психики вопросах их продолжительность едва ли способна как-то влиять на результат и действенность упражнений, тогда как многократность повторений обычно имеет огромную ценность. Таким образом, в традициях современной и магической Каббалы направляемая медитация, известная как Прохождение Путей, занимает важнейшее место среди техник, практикуемых с целью духовного роста и развития.
Тексты и методики Прохождения Путей, представленные в настоящей книге, основаны на учениях и техниках Ордена «Золотого Солнца». Они рекомендованы для изучения и практических занятий индивидуально и в группах последователям любых мистических учений и самостоятельным искателям истины. В соответствии с общепринятыми правилами Ордена, тексты не перегружены сложными для восприятия понятиями или концепциями; там, где это принципиально необходимо, они сопровождаются пояснениями и предложениями альтернативных вариантов.
Мелита Деннинг, Осборн Филлипс - Магические состояния сознания - Прохождение Путей по Древу Жизни
Пер. с англ. — Ростов н/Д: Феникс, 2015. — 381, [1] с. : ил. — (Эзотерика).
ISBN 978-5-222-23350-4
Мелита Деннинг, Осборн Филлипс - Магические состояния сознания - Содержание
- Наше развитие еще не завершено
- Введение
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ГЛАВА 1. Магические состояния сознания
Сфиротические архетипы, источники магической и мистической силы. Их двойники внутри нас. Сферы Небесных Родителей, Планетарные Сферы и Сфера Земли; различные типы силы, магических состояний сознания. Усиление двойников: увеличение магического потенциала, обеспечение сбалансированного духовного прогресса. Необходимость работы с чистыми силами. Прохождение Путей: инструкции для новичков, душевный тонер для опытных магов. Влияния на Путях: их сила при направляемой медитации для инициирования реальных сдвигов сознания. Суть каббалистической психологии при традиционном расположении влияний. Как фундаментальные философии западного мира соотносятся с Путями вплоть до Тиферет.
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ГЛАВА 2. Пути и прогресс инициации
Сравнимые модели: внутренний план индивидуума и план вселенной в представлении человека. Воссоединение индивидуума шаг за шагом с космическими силами — цель инициации. Схемы инициации на Древе Жизни. «Комбинированное Древо» Четырех Миров. Состояния сознания и врата инициации. Вход в Тиферет — изменение не только формы, но и уровня сознания. Что приносит начальное осознание Мира Брия: истинное наследие рационального ума. Интуитивный Разум и его роль в полной картине человеческой природы. Отличительный признак адепта. «Божественная интоксикация». Мир Ацилут. Значение инициации выше Тиферет. Истинная индивидуальность инициации при Прохождении Путей: исследование тайн собственной личности.
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ГЛАВА 3. Компьютеры и замки
Как сделать мощные магические техники более эффективными для большего количества людей. Должны быть достигнуты глубокие уровни психики. Бессознательное как пчелиный рой: «клетки разума». Компьютер как автопортрет человеческого бессознательного. Истинная самостоятельность личности: знание своего внутреннего компьютера и умение играть с ним; знание кодов, которые он примет. Символизм и ассоциативные идеи. Бессознательное как синтезатор. Прохождение Путей как цикл фантастических приключений. Как позволить своему компьютеру/синтезатору играть с повествованием. Характеристики разума сновидений в период сна и бодрствования. Магия изменения и движения. Прохождение Путей как «тренировочная» игра. Указания для руководящих Прохождениями Путей рассказчиков и лидеров. Важность изменения уровня для вхождения в Тиферет в Мире Разума: почему Путь 25 должен быть пройден до прохождения Путей 26 или 24. Жизнь и Смерть в свете Сферы Солнца. Как осуществляется переход.
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ГЛАВА 4. Пути в ваших снах
Углубление понимания внутренних реалий Прохождения Путей. Как ваше бессознательное интерпретирует для вас и развивает повествование. Соответствия как дорожные знаки. Путь как способ достижения Сферы и как самостоятельное и полноправное приключение. «Странники Путей» по своей природе. Подсознание как ребенок. Ассимиляция новых впечатлений через игру. Поделитесь увиденным с рациональным сознанием: ваш Журнал Сновидений. Исследования Путей во сне: поиски, приключения и тайны, которые вам предстоит узнать.
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ГЛАВА 5. Подготовка к Прохождению Путей
I. Символизм, относящийся к визуализируемым храмам: некоторые необходимые предварительные замечания к Прохождению Путей. Описание и объяснение символов Аурум Солис, встречающихся в визуализированных храмах: Два Столпа, Бомос, Знамя Новой Жизни, Мистическая Тессера. Возможные варианты их замен. Значение числа «восемь». II. Обустройство и оформление места работы: простые требования, которые нельзя путать с тем, что визуализируется. Возможное использование мантий. Перкуссия и фимиамы. III. Программирование подсознания перед Прохождением Путей. Предварительные упражнения с мандалой и соответствиями: два способа. IV. Начало и проведение Прохождения Путей. Формула, охватывающая объединение энергии участников, инструкции по настройке подсознания, обращения к именам Бога для данного Прохождения Путей с текстом для каждого Пути. Как читать и вопринимать тексты Прохождения Путей. Как завершать Прохождение Путей.
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ГЛАВА 6. Индивидуальное Прохождение Путей
Некоторые фундаментальные различия между индивидуальным и групповым Прохождением Путей: главные отличия индивидуального прохождения заключаются в сохранении стимула без поддержки группы и изменении практических процедур, где это необходимо. Настоятельно рекомендуется мантия. Обустройство места работы. Использование мандалы и соответствий. Циркуляция энергии (вместо Объединения энергий). Самостоятельное чтение текстов Прохождения Путей. Визуализация и размышления. Дневник Сновидений как еще один вид деятельности, особенно рекомендуемый индивидуальным «странникам».
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ГЛАВА 7. Тексты Прохождения Путей и сопутствующие материалы
Каждый текст Прохождения Путей предваряется списком соответствий, требующими размышлений комментариями о значении Пути и мандалой, которой необходимо пользоваться, как это указано в Главах 5 и 6. Тексты Путей с 32 по 27 предлагаются целиком. За ними следуют тексты Путей 26 и 24, незавершенные, как это требуется для их первого чтения по причинам, указанным в Главе 3. Затем предлагается Путь 25 полностью, и наконец даются тексты для завершения Путей 26 и 24 в Тиферет, пользоваться которыми следует только после прохождения Пути 25.
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ГЛАВА 8. Прохождения Путей и практическая магия
Почему при Прохождении Путей избирательно, а не в предложенной в предыдущей главе последовательности необходимо соблюдать особую магическую осторожность. Три категории «выборочных Прохождений»: для достижения немагических целей, для получения источника внутренней силы и развития и для усиления практик иного рода. Таблицы Путей, прохождение которых рекомендуется для внутреннего развития и для направленной вовне магии. Требования по уравновешиванию или сдерживанию сил, активируемых при Прохождении в разных случаях: как и когда необходимо выполнять уравновешивание и сдерживание.
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ГЛАВА 9. Магические образы и Сфиротические ритуалы
Сфиротические магические образы для визуализации при проведении ритуалов уравновешивания и сдерживания с их подробным описанием; а также тексты простых ритуалов в Йесод, Ход, Нецах, Тиферет^Бина и Малкут, которые необходимо выполнять после выборочного Прохождения Путей в обстоятельствах, описанных в Главе 8.
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Глоссарий
Определение и специальное применение терминов, встречающихся в тексте.
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