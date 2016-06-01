Вадим Деружинский - Мифы о Беларуси

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18 апреля 2012 года в Минске состоялась конференция «Западнорусизм: прошлое и настоящее». Среди ее участников были представители православной церкви, политологи и историки, которые живут в Беларуси, но свой истинной родиной считают Россию. Организатор конференции — центр «Западная Русь», известный своими публикациями, демонизирующими Великое Княжество Литовское и прославляющими царизм.

На обсуждение в качестве доклада была вынесена статья Олега Неменского «Панрусизм».

Ее автор на конференции так и заявил: «Для объединения усилий на уровне общественных инициатив Белоруссии, Украины и России предлагаю построить новую идеологию — панрусизм». Вся «идеология» сводится к тому, что нет ни Беларуси, ни Украины, нет наций беларусов и украинцев, все это — Западная часть России и «западные русские». И при этом там же болтали на разные лады об «интеграции трех восточнославянских народов», из которых два народа выступавшие на конференции персоны народами не признают.

Представьте себе картину: поляки хотят вступить в ЕС, а немцы им говорят — только при условии, если вы себя объявите немцами, ведь вы были когда-то частью нашего Рейха. Не абсурд ли?

Человек с нормальным умом, а не имперским, предложил бы совсем другой проект для объединения Украины, Беларуси и России. А именно: мы все великие, и у каждой части своя великая история. Украина — наследница древней Киевской Руси, Беларусь — наследница Великого Княжества Литовского, Россия — наследница Золотой Орды и Российской империи. Объединение строится на уважении и почитании украинской «свидомости», беларуского литвинизма и российского великодержавия. Мы вместе — «особая цивилизация».

Основания российской истории — сплошные выдумки. Начала своей государственности россияне до недавнего времени видели в Киеве, связывали ее с мифическими князьями Аскольдом, Диром, Олегом… Но в 2012 году географическую привязку решительно изменили. Место Киева в официальной идеологии заняла Старая Ладога, куда якобы прибыл в 862 году со своей дружиной шведский конунг Рюрик, он же полабский князь Рёрик. На самом деле в обоих случаях речь идет о банальной колонизации варягами земель будущей Украины и будущей России.

Россияне настолько эгоцентричны в своих представлениях, что их не смущает даже очевидный абсурд: мол, обратились туземные автохтоны (чудь, весь, словене и прочие) за море к Рюрику (и это при полном отсутствии своего мореплавания!) — мол, разлад у нас, правьте нами. И вот Рюрик-Рёрик, один из князей Полабской Руси, вдруг все бросает и плывет в глухомань, чтобы править какими-то дикарями. Да с какой стати и чего ради?!

А если бы, скажем, монголы обратились к императору России Николаю I и сказали ему: наши кочевые племена поссорились, бросай свой Петербург и приезжай править нами — в дикие степи. И что? Неужели российский император оставил бы свою страну и с полком лейб-гвардии поехал править монголами? Но у российских историков именно так получается, хотя на самом деле этот самый Рюрик никогда в Ладогу не приезжал и Новгород не основывал. Предания о нем привезли сюда полабские колонисты, выходцы из племени ободритов, и постепенно (примерно лет за 300) «привязали» своего полулегендарного героя к новым местам жительства.

Вадим Деружинский - Мифы о Беларуси

Под общей редакцией. А Тараса

Минск, Харверст, 2014. - 336 стр

Серия "Неизвестная история"

ISBN 978-985-18-2160-6

Вадим Деружинский - Мифы о Беларуси - Содержание

Вступление. МИФЫ, ЗАБЛУЖДЕНИЯ, ФАЛЬСИФИКАЦИИ

Глава 1. МИФ О «ЮНОМ НАРОДЕ» Распространенные заблуждения МИФ ЦК КПСС БЕЛАРУСЫ — ДРЕВНЕЙШИЙ НАРОД ЕВРОПЫ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ РЕТРОСПЕКТИВА СОБЫТИЙ СМЕНА ЯЗЫКА ЧТО ТАКОЕ БЕЛАРУСЬ?

Глава 2. МИФ О «ДРЕВНИХ СЛАВЯНАХ-БЕЛАРУСАХ» Распространенные заблуждения СЛАВЯНСКИЙ МИФ НАШИ ПРЕДКИ — СВОЛОЧИ ОТ ЯТВЯГОВ К СЛАВЯНАМ

Глава 3. МИФ О «ПРОТИВОСТОЯНИИ» РУСИНОВ И ЛИТВИНОВ Распространенные заблуждения ЖЕЛАЕМОЕ ПРОТИВОРЕЧИТ РЕАЛЬНОСТИ ЛОЖНАЯ КОНЦЕПЦИЯ О НАШИХ ПРЕДКАХ ЧТО ТАКОЕ БЕЛАРУС? ТАК РУСИНЫ ИЛИ ЛИТВИНЫ? ТУТЭЙШИЕ

Глава 4. МИФ О «НЕРУССКИХ» И «РУССКИХ» ПРАВИТЕЛЯХ Распространенные заблуждения ЛИТОВСКИЕ КНЯЗЬЯ КНЯЗЬЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ ПРАВИТЕЛИ РОССИИ ТАК ЧТО В НИХ РУССКОГО?

Глава 5. МИФ О «МЛАДШЕМ БРАТЕ РУССКИХ» Распространенные заблуждения 1. «ГЕНЫ ВТОРИЧНЫ» 2. «КУЛЬТУРА ПЕРВИЧНА» 3. ТАК ЧТО ТАКОЕ ЭТНОС? «В ПОИСКАХ ТАТАРИНА» А БЕААРУСЫ? ОТ ГЕНОВ — К НАЦИИ И ГОСУДАРСТВУ

Глава 6. МИФ О «РУССКОМ ОБЛИКЕ БЕЛАРУСА» Распространенные заблуждения НЕМНОГО О ГЕНОТИПАХ РОДИНА БЕЛАРУСОВ ПАМЯТКА МВД СССР: НЕ ПУТАТЬ БЕААРУСА С ДРУГИМИ!

Глава 7. МИФ О «ПРИРОДНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ БЕЛАРУСА» Распространенные заблуждения ТОЛЕРАНТНОСТЬ ИЛИ ПОКОРНОСТЬ? ДОСТОИНСТВА ИЛИ НЕДОСТАТКИ? ПОИСКИ ПРИЧИН СТРАХ ПЕРЕД ВСЕМ НОВЫМ ЙОД И ГЕОГРАФИЯ ЙОД И МЕНТАЛИТЕТ ЙОД И ПИТАНИЕ ПРОБЛЕМА? ПРОБЛЕМА! ОШИБКА МЕДИКОВ

Глава 8. МИФ О «НЕ НАШЕЙ» ШЛЯХТЕ Распространенные заблуждения ОТСУТСТВИЕ ЛОГИКИ НЕ СМУЩАЕТ РОССИЙСКОЕ ДВОРЯНСТВО

Глава 9. МИФ О «ПОЛОНИЗАЦИИ БЕЛАРУСКОГО ЯЗЫКА» Распространенные заблуждения ГЛУПЫЙ МИФ О НАУЧНОСТИ В АНАЛИЗЕ ЯЗЫКА В ЧЕМ СУТЬ ТЕРМИНА «ОПОЛЯЧЕННЫЙ ЯЗЫК»? СУДЬБА МОВЫ

Глава 10. МИФ О «ЛЕТУВИССКОЙ» ВИЛЬНЕ Заблуждение или ложь? АВТОХТОНЫ ВИЛЕНЩИНЫ УЛИЦЫ ВИЛЬНИ ОККУПАЦИЯ ВИЛЬНИ ЛЕТУВИСАМИ ПОТЕРЯНА НАВСЕГДА?

Глава 11. МИФ О «ЛЕТУВИССКОЙ» «ПОГОНЕ» Распространенные заблуждения ИСТОКИ ГЕРБА В ЦАРСКОЙ РОССИИ ЗАЧЕМ ЛЕТУВЕ ЧУЖОЙ ГЕРБ? ВЕРНЕТСЯ ЛИ «ПОГОНЯ»?

Глава 12. МИФ О «НЕПРАВИЛЬНОМ НАЗВАНИИ» Распространенные заблуждения СТАРЫЕ СПОРЫ БИТВА ЗА БЕЛАРУСЬ БЕЛАРУС, КЫРГЫЗ, МОЛДОВАНИН

Глава 13. МИФ О «ПРАВОСЛАВИИ БЕЛАРУСОВ» Распространеные заблуждения НЕСТЫКОВКИ О «НАЦИОНАЛЬНОЙ ВЕРЕ» БЕЛАРУСОВ ПРОТЕСТАНТИЗМ В БЕЛАРУСИ «ЛИТВИНЫ — АНТАГОНИСТЫ БЕЛАРУСОВ» ТЕНДЕНЦИИ ОТ ЗАКАТА К ВОЗРОЖДЕНИЮ

Глава 14. МИФ О «НЕОБХОДИМОСТИ СОЮЗА С РОССИЕЙ» Распространенные заблуждения АНТИПОДЫ ТРИ ИСТОРИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ПОГИБЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ «РАСПАД РУССКОЙ НАЦИИ» «ПОЛЬСКОЕ ИГО» «СОБИРАНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ» «СВОЕ» И «ЧУЖОЕ» «АЛГОРИТМ»

Глава 15. МИФ О «ПОГИБШЕМ КАЖДОМ ТРЕТЬЕМ БЕЛАРУСЕ» Распространенные заблуждения СПОРЫ СПЕЦИАЛИСТОВ РЕАЛИСТИЧНАЯ ОЦЕНКА КОММЕНТАРИЙ Э. ИОФФЕ МОЙ КОММЕНТАРИЙ НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДВЕДЕМ ИТОГ

Глава 16. МИФ О «ФАЛЬСИФИКАЦИИ ОБЩЕЙ ИСТОРИИ» Распространенные заблуждения ГЛАВНЫЙ ФАЛЬСИФИКАТОР — ВЛАСТЬ ПРОПАГАНДА ВМЕСТО ПРОСВЕЩЕНИЯ ОТВЕРГНУТОЕ «ВЕЛИЧИЕ ИМПЕРИИ» О «ЕДИНОМ» УЧЕБНИКЕ ИСТОРИИ ДЛЯ СНГ НАУЧНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ И АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИИ О ДВУХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВОЙНАХ

Заключение. БЕЗ ВЕЛИКОГО ПРОШЛОГО — НЕТ ВЕЛИКОГО БУДУЩЕГО

Вадим Деружинский - Мифы о Беларуси - Миф о "неправильном" названии Беларусь

Радетели названия «Сталинград» одновременно являются ярыми противниками названия «Беларусь». Вот уже много лет они возмущаются «коверканьем великого и могучего русского языка», посылают в разные инстанции и СМИ гневные петиции с требованиями писать и говорить «Белоруссия», а не «Беларусь». Они не скрывают причин возмущения: дескать, название «Беларусь» является «фашистским», принято «фашистским парламентом», служит целью «отдалить Белоруссию от Великой и братской России».

По сути они правы, только неверно расставляют акценты. То, что они называют «националистическим» и «фашистским», на деле является атрибутом любого государства. «Белоруссия» — это царское название колонии, а название независимой страны — Беларусь. Противников названия «Беларусь» возмущает сам факт существования этого независимого от России государства, а не что-то другое.

Обыватель, особенно российский, не имея объяснений, не может понять логику Верховного Совета БССР, который ввел в 1991 году новое официальное название страны «Беларусь», которое на деле является СТАРЫМ, так как 1 января 1919 года в Смоленске была провозглашена ССРБ — Советская Социалистическая Республика Беларусь — не «Белоруссия», то есть мы всего лишь вернулись к изначальному названию. Логика здесь есть, и у нее два главных аспекта.

Первый — юридический. Коль мы стали независимым государством, то наше название на языки мира должно транслитерироваться с беларуского, а не русского языка, как это было в колониальный период. Аналогично названия населенных пунктов на иностранных дорожных картах должны подаваться так, как называются на национальном языке, а не на языке другого государства, будь то Украина, Летува, Польша или Россия.

Россияне пытаются это оспорить ссылками на «традиции русского языка», однако «традиции» эти какие-то странно выборочные. Например, по этой традиции следует говорить и писать «Ковно» вместо «Каунас», «Вильно» вместо «Вильнюс», «Батум» вместо «Батуми» и «Тифлис» вместо «Тбилиси». Но политически выгодно — в рамках борьбы с так называемым литвинизмом — забыть в данном вопросе о «традициях». А вот в аналогичной ситуации, например, со Львовом — вспоминают о «традиции». Еще до недавнего времени на немецких и австрийских дорожных картах город фигурировал как «Лемберг», но по решению комиссии ООН теперь на немецкоязычных картах он «Львив». Россияне же возмутились и сказали, что не последуют примеру немцев, не станут Львов именовать Львивом. Если это не имперский синдром, то что?

Так как город на самом деле называется? По-иностранному Лемберг либо Львов? Или его сами горожане называют все-таки Львив? Что считать эталоном для названия города? Вариант самих жителей города или то, что немцам-русским захотелось? И чем немецкое название «хуже» российского? Оба искажают название, данное городу его жителями, на свой собственный манер.

В политическом аспекте принятие Закона о названии «Беларусь» (с требованием транслитерации на все языки мира, включая русский) было вызвано еще и тем обстоятельством, что старое название на всех языках значило буквально «Белая Россия». Зачем же независимому от России государству с другим этносом именовать себя «Россией», пусть с каким-то цветным оттенком? Исторически мы не придаток России, а самостоятельный субъект мировой политики. Аналогично дело обстоит с терминами «Малая Россия» и «малороссы», которые на этнических англоязычных картах фигурировали как «маленькие русские». То есть какие-то пигмеи.

Вообще говоря, если народ и страна себя уважает, то не станет по колониальной традиции называть себя «белыми русскими» — «Белой Россией» или «малыми русскими» — «Малой Россией», равно как «малыми поляками» или «Малой Польшей», а то и вообще «крэсами всходними». Хотя в Польше нас так до сих пор называют.

Термин «Белоруссия» аналогичен «Малороссии»: оба — колониальные и унизительные для суверенных стран. Этнос вообще не может себя называть названием другого этноса с добавкой «малый» или «какой-то по цвету». Это сугубо чужие названия, навязанные колонизаторами. Историческое самоназвание беларусов — литвины, украинцев — русины. В документах Великого Княжества Литовского и Русского не фигурируют как народы «малороссы» и «белоруссы». Эти названия выдумали российские чиновники.

Второй аспект — лингвистический. Слово «Белоруссия» — вообще нерусское. Екатерина II при картографировании империи решила дать российским регионам западное звучание, подобно тому как в 1721 году Петр I ввел для Московии западное название «Россия» (калька с греческого и латыни). Мордва при этом стала официально Мордовией, Карела — Карелией, Туркменистан — Туркменией и т. д. По-славянски и по-русски правильно говорить Русь, а не Россия.

Вот коллизия, которая задает два разных названия жителя этой страны: русский и россиянин. Но враги слова «Беларусь» не хотят видеть у беларусов даже такой двойственности. Мол, правильно по-русски «Белоруссия», а «Беларусь» — это выдумка фашистов. Получается, слово «Русь» фашисты выдумали. Но вот такой факт: рядом друг с другом стоят в Сочи санаторий МВД РФ «Русь» и наш правительственный «Белая Русь». Первый называется не «Россия», второй — не «Белоруссия». Их названия тоже фашисты придумали?

Институт русского языка РАН дал в 2011 году официальный ответ, что «оба наименования — Белоруссия и Беларусь — имеют право на существование и употребление в современном русском языке». Причем в ответе уточнялось, что Беларусь — это правильное официальное название, а Белоруссия — разговорная форма. Но раз есть в русском языке пара «русский — россиянин» от «Русь — Россия», то равно должна быть пара «белорус — беларус» от «Белоруссия — Беларусь». Аналогично институт признал наименование «Молдова» как равное «Молдавии». Но от «Молдавии» происходит слово «молдаванин», а от «Молдовы» — «молдованин». Ситуация та же. Это не «проблема» для русского языка, а такая же нормальная реалия разных форм, как существующая в языке пара «русский» и «россиянин» от слов «Русь» и «Россия».

Противники термина «Беларусь» в качестве «аргумента» приводят «силу традиций русского языка»: мол, попытались ввести «Таллинн», а все равно остался «Таллин». Так вот «Таллин» — это по смыслу неправильно и на русском языке, так как «линн» означает «замок», а «лин» смысла не имеет.

Но если противники термина «Беларусь» не хотят семантически расшифровывать иностранное слово «Таллин», то зачем они расшифровывают точно такое же иностранное слово «Беларусь», находя в нем не существующую соединительную букву «о»? В слове «Беларусь» не может быть русской соединительной «о», потому что это, по нормам русского языка, ИНОСТРАННОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ, в котором корень «беларус’», а не два корня.

То, насколько сторонников написания «Таллин», «Белоруссия» и «на Украину» заботит «сохранение традиций великого и могучего языка», наглядно показывает факт отношения к политическим событиям. После войны России с Грузией в российских СМИ перестали использовать грузинское «Цхинвали», заменив на осетинское «Цхинвал». Ибо Россия признала независимость Южной Осетии.

Получается, что аналогично россияне не признают независимость Беларуси, Украины и Эстонии, поскольку не хотят следовать национальным реалиям этих стран. Так при чем здесь «традиции языка»? В январе 2013 года на канале ВТВ показали снятое в Москве соревнование между командами КВН — как у москвичей гласило — «Белоруссии» и «Кыргызстана». Где логика? Или «Беларуси» и «Кыргизстана», или «Белоруссии» и «Киргизии». Но почему беларусов ущемили? Мы чем-то хуже киргизов?