Add to Favorites Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Religious Studies Atheism В год посвящения Августина в епископы (395 г.) в Милане скончался император Феодосии I. Высший клир церкви постоянно натравливал его на язычников, евреев, «еретиков», а также на внешних врагов империи. Св. Амвросий и Августин его восхваляли, И уже в V в. церковники дали человеку, который мог проливать кровь как воду, прозвище «Великий». После кончины Феодосия Римская империя была разделена между его двумя сыновьями. Западная Римская империя прекратила существование уже в 476 г., а Восточная Римская империя под названием Византийская — просуществовала до 1453 г. Но видимость единства оставалась. Некоторые законы издавались от имени обоих правителей; принятые же сепаратно зачастую действовали в обеих частях. Однако постепенно нарастало отчуждение. Политически каждая часть Империи вела обособленное существование, и возникшая вскоре конкуренция способствовала взаимному ослаблению. И в культурном отношении части империи чем дальше, тем больше отдалялись друг от друга. На Западе греческий язык вскоре почти забывается, а на Востоке латинский, сохраняя свой официальный статус, в реальной жизни все заметнее вытесняется греческим. Еще при сыновьях Феодосия начинаются конфликты, в которых германские племена уже играют существенную роль. На Востоке происходит стремительная смена фактических властителей. На Западе свыше десяти лет государственными делами руководит Стилихон, женившийся на Серене, племяннице Феодосия. После этого раздела никогда впредь ни один монарх не объединял всю Римскую империю под своей властью. В Константинополе семнадцатилетний Аркадий (395—408 гг.) правил восточной частью империи. Ее территория все ещё была огромна: вся современная Румыния, Сербия, Болгария, Македония, Греция, кроме того Малая Азия, полуостров Крым, Сирия, Палестина, Египет, часть Ливии и Пятиградье. Из Милана одиннадцатилетний Гонорий (395 — 423 гг.) повелевал западной частью, которая была больше и богаче восточной, но политически менее значимой. Оба малолетних императора, опекаемые церковью и превозносимые за благочестивость, продолжали религиозную политику своего отца. Так, Феодосии, считая борьбу с «ересью» одной из своих важнейших задач, издал более двадцати указов против еретиков, а его сыновья и их преемники продолжали поддерживать католицизм множеством новых законов. Они способствовали ему в религиозном, юридическом и финансовом отношении, они приумножали его собственность, они освободили клир от определенных повинностей, от некоторых налогов, от воинской службы. Короче, существовавшее уже при Феодосии отождествление верховной власти с делом ортодоксии теперь стало вполне рутинным (Антон/ Anton). При этом это католическое государство постоянно, все больше и больше терроризировало адептов других религий, хотя язычники все еще занимали даже самые высокие посты; пятеро, насколько известно, при Аркадии и четырнадцать при Гонории. Что не следует рассматривать как проявление терпимости: ведь по-прежнему сохранялась необходимость использовать на высоких должностях надежных, давно проверенных людей, хотя и не обратившихся в новую веру. Лишь в V в., особенно при Феодосии II, положение меняется. Однако поначалу отдельных ино- верующих граждан притесняли в меньшей степени, нежели их веру; в руководящую верхушку попадали даже ариане (четыре, как известно, при Аркадии и один при Гонории), Проводилась скорее прохристианская кадровая политика, а не политика благоволения к христианской религии в целом, короче говоря, политика «терпимости к персоне, нетерпимости к идее» (tolerance pour le personnes, intolerance pour les idees», Кастаньола). А «Римская Имперская Церковь», возникшая в IV в., в ответ на это еще более решительно встала на сторону поощрявшего ее государства. Она молится за него, провозглашает, что власть от Бога, она оберегает его, так сказать, метафизически: старый торг трона и алтаря. Карлхайнц Дешнер - Криминальная история христианства. Поздняя античность - Часть вторая пер. с нем. Баженовой Ю. Ю. - Киев: Изд. «КНТ», 2021. - 800 с.

ISBN 978-611-01-2363-1 Карлхайнц Дешнер - Криминальная история христианства. Поздняя античность - Часть вторая - Содержание ГЛАВА 1 КАТОЛИЧЕСКИЕ «ДЕТИ-ИМПЕРАТОРЫ» РАЗДЕЛ ИМПЕРИИ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДВУХ ДЕСПОТИЧЕСКИХ КАТОЛИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ

АРКАДИЙ, РУФИН И ЕВТРОПИЙ

«ЖАРКОЕ ЛЕТО» 400 г. - СВ. ИОАНН ЗЛАТОУСТ И ИЗБИЕНИЕ ГОТОВ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ

ОХОТА ЗА ГОЛОВАМИ, ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫЧНИКОВ И «ЕРЕТИКОВ»

ГОНОРИЙ, СТИЛИХОН, АЛАРИХ И ПЕРВЫЕ РАЗБОЙНИЧЬИ НАБЕГИ ХРИСТИАНИЗИРОВАННЫХ ГЕРМАНЦЕВ

ВТОРЖЕНИЕ РАДАГЕСА, УБИЙСТВО СТИЛИХОНА И ПРОДОЛЖЕНИЕ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ РЕЗНИ ГОТОВ

ПАДЕНИЕ РИМА (410 г.) И УЛОВКИ АВГУСТИНА

БОРЬБА ГОНОРИЯ ПРОТИВ «ЕРЕТИКОВ», ЯЗЫЧНИКОВ И ЕВРЕЕВ

ФЕОДОСИИ II - ИСПОЛНИТЕЛЬ «ВСЕХ ПРЕДПИСАНИЙ ХРИСТИАНСТВА»

ВОИНСТВУЮЩАЯ ЮДОФОБИЯ ХРИСТИАНСКОГО ВОСТОКА

УБИЙСТВО ЗА УБИЙСТВОМ НА КАТОЛИЧЕСКОМ ЗАПАДЕ ГЛАВА 2 ВЕРХОВЕНСТВО ПАПЫ, ИЛИ «PETRA SCANDALI» ТРИУМФ ОБМАНА И ЖАЖДА ВЛАСТИ ИИСУС НЕ УЧРЕЖДАЛ ПАПСТВА, А ПЕТР НЕ БЫЛ ЕПИСКОПОМ РИМА

ПРЕБЫВАНИЕ И СМЕРТЬ ПЕТРА В РИМЕ НЕ ДОКАЗАНЫ

СКАЗКА ОБ ОБРЕТЕНИИ МОГИЛЫ ПЕТРА

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЦЕРКОВНОЙ ИЕРАРХИИ. МИТРОПОЛИТЫ, ПАТРИАРХИ, ПАПЫ

ПОДЛОЖНЫЙ СПИСОК РИМСКИХ ЕПИСКОПОВ

ЗАРОЖДЕНИЕ ПРИТЯЗАНИЙ НА ВЕРХОВЕНСТВО

РАННЯЯ ЦЕРКОВЬ НЕ ЗНАЛА НИКАКОГО УЧРЕЖДЕННОГО ИИСУСОМ ПРИОРИТЕТА РИМСКОГО ЕПИСКОПА НИ В ПОЧЕСТЯХ, НИ В ПРАВЕ

РАННИЕ СОБОРЫ, ПОДОБНО ЕПИСКОПАМ И ОТЦАМ ЦЕРКВИ, ТАКЖЕ НЕ ЗНАЛИ ПРАВОВОГО ПЕРВЕНСТВА РИМА

ДЕЛО АПИАРИЯ

ВЕРХОВЕНСТВО ПАП ОСПАРИВАЛОСЬ ВПЛОТЬ ДО НОВОГО ВРЕМЕНИ ГЛАВА 3 ПЕРВЫЕ СХВАТКИ И СУЕТА ВОКРУГ ТРОНА РИМСКИХ ЕПИСКОПОВ СВ. ИППОЛИТ ПРОТИВ СВ. КАЛИКСТА

КОРНЕЛИЙ ПРОТИВ НОВАЦИАНА

«МАРШАЛ БОГА» И «ПОКРОВИТЕЛЬ РОГАТОГО СКОТА»

СМУТА, УБИЙСТВА И ЛОЖНЫЕ МУЧЕНИЧЕСКИЕ ВЕНЦЫ. МАРЦЕЛЛИН, МАРЦЕЛЛ, МЕЛЬХИАД СИЛЬВЕСТР И ДРУГИЕ. НО О ВСЕВОЗМОЖНЫХ КРОВОПРОЛИТИЯХ И ДАЛЬНЕЙШИХ МУЧЕНИКАХ. СХИЗМАТИК ФЕЛИКС II

ПОБЕДА ПАПЫ-УБИЙЦЫ ДАМАСА НАД АНТИПАПОЙ УРСИНОМ И ПРОЧИМИ ДЬЯВОЛАМИ

РОСТ ПРИТЯЗАНИЙ НА ВЕРХОВЕНСТВО ПРИ ДАМАСЕ

ИННОКЕНТИЙ I - «ВЕРШИНА ПАСТЫРСКОГО СЛУЖЕНИЯ» ИЛИ СПЛОШНАЯ ЛОЖЬ?

ЕВЛАЛИЙ ПРОТИВ БОНИФАЦИЯ, «АПОСТОЛИЧЕСКОГО ГЛАВЫ» ГЛАВА 4 БОРЬБА ЗА ПАТРИАРШИЕ ПРЕСТОЛЫ НА ВОСТОКЕ В V в. И ХАЛКИДОНСКИЙ СОБОР БЕСЧИНСТВА МОНАХОВ И СМЕНА ФРОНТА ФЕОФИЛОМ

УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ ИЕРОНИМ И ИЖЕ С НИМ НАСТРАИВАЮТ ФЕОФИЛА ПРОТИВ ИОАННА ЗЛАТОУСТА

О СМИРЕНИИ КНЯЗЯ ЦЕРКВИ

ОТЕЦ ЦЕРКВИ ЕПИФАНИЙ, СОБОР AD OUERCUM И УБИЙСТВА В ПАТРИАРШЕМ ДВОРЦЕ

ПОДЖОГ СВЯТОЙ СОФИИ. КОНЕЦ ИОАННА И «ИОАННИТОВ»

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ПРОТИВ ПАТРИАРХА НЕСТОРИЯ

АНТИОХИЙСКАЯ И АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ

НАЧАЛО СПОРА ВОКРУГ «БОГОМАТЕРИ»

ЭФЕССКИЙ СОБОР 431 т., ИЛИ ДОГМАТ ПОСРЕДСТВОМ ПОДКУПА

«СОЮЗ», ПОЧТИ НЕВЕРОЯТНАЯ ТОРГОВЛЯ ВЕРОЙ И МОШЕННИЧЕСКАЯ ПРОДЕЛКА КИРИЛЛА С МОНАХОМ ВИКТОРОМ

СВ. КИРИЛЛ - ГОНИТЕЛЬ ЕРЕТИКОВ И ИНИЦИАТОР ПЕРВОГО «ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ»

НАСТОЯТЕЛЬ МОНАСТЫРЯ ШЕНУТЕ ИЗ АТРИБЫ (ОК. 348-466 ГГ !)

БОРЬБА СВ. ШЕНУТЕ С ЯЗЫЧНИКАМИ: РАЗБОЙ, РАЗОРЕНИЕ И УБИЙСТВА

ЕВТИХИАНСКИЙ СПОР

«РАЗБОЙНИЧИЙ СОБОР» 449 г. В ЭФЕСЕ

ХАЛКИДОНСКИЙ СОБОР, ИЛИ «МЫ КРИЧИМ ВО ИМЯ БЛАГОЧЕСТИЯ»

28-й КАНОН ГЛАВА 5 ПАПА ЛЕВ I (440-461 гг.) ПАПА ЛЕВ I ЧИТАЕТ ПРОПОВЕДИ О СВОЕМ ПЕРВЕНСТВЕ И ПРИЗЫВАЕТ МИРЯН К СМИРЕНИЮ

ПАПА ЛЕВ I - КТО ОН?

СВ. ЛЕВ ПРОТИВ СВ. ИЛАРИЯ

ПАПА ЛЕВ НАДЕЛЯЕТ ИМПЕРАТОРА НЕПОГРЕШИМОСТЬЮ В ВЕРЕ, А СЕБЯ - ДОЛГОМ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О НЕЙ

ЗАТО: «ВО ХРИСТЕ ИСПОЛНЯЙТЕ ВОИНСКУЮ СЛУЖБУ»

СОТРУДНИЧЕСТВО РАДИ ИСКОРЕНЕНИЯ «ЕРЕТИКОВ» С «АКЦЕНТИРОВАНИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА»

ЛЕВ I, ГОНИТЕЛЬ ПЕЛАГИАН, МАНИХЕЕВ И ПРИСЦИЛЛИАН, КАК ПРОПОВЕДНИК ЛЮБВИ К ВРАГАМ

ЛЕВ «ВЕЛИКИЙ» ДЬЯВОЛИЗИРУЕТ ЕВРЕЕВ

«ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» ГЛАВА 6 БОРЬБА В ЦЕРКВАХ И ВОКРУГ НИХ ДО ИМПЕРАТОРА ЮСТИНА (518 г.) ВОСТОК В ОГНЕ/ИЛИ «...ДЬЯВОЛ, ТЫ И ЛЕВ»

ПАПА ЛЕВ ПОДСТРЕКАЕТ ПРОТИВ «ДЬЯВОЛОВ» ХРИСТИАНСКОГО ВОСТОКА

ПАПА ЛЕВ ТРЕБУЕТ ОТ ИМПЕРАТОРА ЛЬВА I ИСКОРЕНЕНИЯ «ПРЕСТУПНИКОВ» И ОТВЕРГАЕТ ЛЮБЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С «ЕРЕТИКАМИ»

СРАЖЕНИЯ ЗА ВЕРУ МЕЖДУ ХРИСТИАНАМИ

ПАПА ИЛАРИЙ, ИМПЕРАТОР АНТЕМИЙ И ГРОТЕСКНОЕ ХРИСТИАНСТВО РАЗБОЙНИКОВ-ПРАВИТЕЛЕЙ

ПАПА СИМПЛИЦИЙ ОБХАЖИВАЕТ УЗУРПАТОРА ТРОНА ИМПЕРАТОРА ЗЕНОНА

HENOTIKON - ПОПЫТКА РЕЛИГИОЗНОГО КОМПРОМИССА, ОТВЕРГНУТОГО РИМОМ, УСУГУБЛЯЕТ РАСКОЛ В ИМПЕРИИ И В ХРИСТИАНСТВЕ

НАЧАЛО АКАКИАНСКОЙ СХИЗМЫ: ЦЕРКОВЬ СОВЕРШАЕТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЗМЕНУ

ЗАХВАТ ИТАЛИИ ТЕОДОРИХОМ, ИЛИ «ГДЕ БОГ?»

СОТРУДНИЧЕСТВО С «ЕРЕТИЧЕСКИМИ» ОККУПАЦИОННЫМИ ВЛАСТЯМИ

ИМПЕРАТОР АНАСТАСИЙ И ПАПА ГЕЛАСИЙ ВЫХОДЯТ НА РИНГ

УЧЕНИЕ О ДВУХ ВЛАСТЯХ, ИЛИ ГОСУДАРСТВО, СЛЕПО ИСПОЛНЯЮЩЕЕ ВОЛЮ ПАП

ПАПА ГЕЛАСИЙ ПРОТИВ «ЗАРАЗЫ» СХИЗМАТИКОВ, «ЕРЕТИКОВ» И ЯЗЫЧНИКОВ

НЕ ДОЛОГ ВЕК ПАПЫ-МИРОТВОРЦА

АНТИПАПА ЛАВРЕНТИЙ, БОИ НА УЛИЦАХ И В ЦЕРКВАХ

СИММАХИАНСКИЕ ФАЛЬШИВКИ

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА ВСЕХ ФРОНТАХ: ГОТСКОЕ КОРОЛЕВСТВО И РИМ ПРОТИВ ВИЗАНТИИ» ГЛАВА 7 ЮСТИНИАН I (527-565гг.). БОГОСЛОВ НА ИМПЕРАТОРСКОМ ТРОНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ ПРИ ЮСТИНЕ I (518 — 527гг.), ИЛИ ИЗ СВИНОПАСОВ В КАТОЛИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ МОНОФИЗИТОВ ПРИ ЮСТИНЕ 1

LIBELLUS HORMISDAE

РИМ ИЗМЕНЯЕТ РАВЕННЕ РАДИ ВИЗАНТИИ

РАННИЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ, ИЛИ АРАБО-ЭФИОПСКИЙ ОПЫТ СПАСЕНИЯ

ИМПЕРАТОР ЮСТИНИАН - ПОВЕЛИТЕЛЬ ЦЕРКВИ

ЮСТИНИАН СМИРЕНЕН ВО ХРИСТЕ. ОН «ХОРОШО ВЕДЕТ ВОЙНЫ И ДУХОВНЫЕ ДЕЛА»

ПРИВИЛЕГИИ ЕПИСКОПАМ И ВЫКАЧИВАНИЕ ДЕНЕГ ИЗ МИРЯН

ФЕОДОРА - ЛЮБОВНИЦА ЛАКЕЕВ, ПАТРИАРХОВ (?) И СУПРУГА ИМПЕРАТОРА

ВОССТАНИЕ «НИКА»

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ИНОВЕРУЮЩИХ ХРИСТИАН, «ДАБЫ ОНИ ПОГИБАЛИ В НИЩЕТЕ...»

ЯЗЫЧНИКАМ - «ЧТО-ТО ВРОДЕ ИНКВИЗИЦИИ»

ЕВРЕЯМ - «ПОЗОРНУЮ УЧАСТЬ»

ИСТРЕБЛЕНИЕ САМАРИТЯН

ВАНДАЛЫ, ИЛИ «ПРОТИВ ТЕХ, КТО ГНЕВИТ БОГА...»

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ КАТОЛИКОВ АРИАНИНОМ ГЕЙЗЕРИХОМ

ГУНЕРИХ И АРИАНСКИЙ КЛИР ГРАБЯТ, ССЫЛАЮТ И РЕЖУТ

КАТОЛИЧЕСКИЙ КЛИР ЖЕЛАЕТ СВОЕОБРАЗНОГО КРЕСТОВОГО ПОХОДА» ПРОТИВ ВАНДАЛОВ

«...МЫ НЕСЕМ ВАМ МИР И СВОБОДУ!»

ПАПСКИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С «РАСШИРЕНИЕМ ЦАРСТВА БОЖИЯ», ИЛИ «ВСЕ ОНИ БЫЛИ НИЩИМИ»

О «ВЕЛИКОЙ ОХОТЕ НА ГОТОВ» И КОЕ-ЧТО ОБ «ОХОТНИКАХ»

РИМСКАЯ ЦЕРКОВЬ: ДИВИДЕНДЫ ОТ ВСЕОБЩЕГО КОШМАРА

ЗАПАД - ВОСТОК: ПОДКУПЫ И БАЛАГАН, ИЛИ ПАПА- УБИЙЦА ВИГИЛИЙ (537-555 ГГ.) ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРВОЙ КНИГЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ВТОРОЙ КНИГЕ СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ОБ АВТОРЕ Примечания Купить книгу на сайте издательства