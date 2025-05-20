Великий учитель еврейского народа рав Элияу Деслер сравнивал катастрофу европейского еврейства с новым потопом. Он видел свою главную задачу в возрождении духовной жизни нашего народа. Он был первым, кто на своих уроках в литовских ешивах начал цитировать святую книгу Зоар, Маараля из Праги, каббалистические комментарии гаона из Вильно и великих хасидских наставников.

В своем уроке, посвященном дарованию Торы, он пишет: «В каждом поколении мы должны научиться принимать Тору на своем особенном духовном уровне». А его близкий ученик гаон рав Моше Шапира стал таким великим наставником и учителем нашего поколения - поколения тшувы.

Идеи из уроков рава Деслера на недельные главы Торы цитируются многочисленными лекторами. Впервые на русском языке его открытия в Торе приведены полностью в книге, выходящей в нашем издательстве. Хочу напом нить, что издательство Пардес было создано в честь нашего учителя, великого праведника, рава Зильбера. Он открыл путь Торы для целого поколения русско-язычных баалей тшува. И все сотрудники нашего издательства являются его учениками.

Рав Элияу Деслер - Недельные главы Торы - Берешит - Шмот

Издательство Пардес

Иерусалим, 2025 г. - 274 с.

Рав Элияу Деслер - Недельные главы Торы - Берешит - Шмот - Содержание

Глава Берешит

Испытание Адама и уроки, которым оно нас научило

Адам до греха и будущий мир

Ани Творения и дни истории

Глава Hoax

«Цадик в своем поколении»

Глава Лех-леха

Главные качества наших праотцов

Авраам и Лот

Авраам и царь Сдома

Причины Египетского изгнания

Глава Ваера

Служение Авраама и дар милосердия (хесед)

Молитва Авраама за Сдом

Изгнание Агарь и Ишмаэля

Испытание «Акеда»

Повеление Акеды

Барашек Авраама

Глава Хаей Сара

Насколько умен был Элиэзер

Глава Толдот

Служение Ицхака

Благословение Ицхака

Глава Ваеце

Внешняя и внутренняя работа

Глава Ваишлах

Испытания Яакова

Глава Ваешев

Яаков и Йосеф

Ненависть из-за добродетели

Испытание Йосефа

Глава Микец

Подготовка к египетскому изгнанию (I)

Глава Вайигаш

Подготовка к египетскому изгнанию (II)

Глава Вайехи

Келим — средства служения Творцу

Глава Шмот

Ценность небольших действий

Глава Ваэра

Ожесточение сердца Фараона

Глава Бо

Внешние (технические) причины и настоящие причины

Глава Бешалах

Даже с самой низшей точки всегда можно подняться

Глава Итро

Учить Тору чтобы передавать ее другим

Глава Мишпатим

Аспекты единства

Главы Трума-Тецаве

Мишкан и Микдаш

Глава Ки тиса

Силы Сатана ограничены

Главы Ваякхель-Пкудей