Деслер - Недельные главы Торы - Берешит - Шмот
Великий учитель еврейского народа рав Элияу Деслер сравнивал катастрофу европейского еврейства с новым потопом. Он видел свою главную задачу в возрождении духовной жизни нашего народа. Он был первым, кто на своих уроках в литовских ешивах начал цитировать святую книгу Зоар, Маараля из Праги, каббалистические комментарии гаона из Вильно и великих хасидских наставников.
В своем уроке, посвященном дарованию Торы, он пишет: «В каждом поколении мы должны научиться принимать Тору на своем особенном духовном уровне». А его близкий ученик гаон рав Моше Шапира стал таким великим наставником и учителем нашего поколения - поколения тшувы.
Идеи из уроков рава Деслера на недельные главы Торы цитируются многочисленными лекторами. Впервые на русском языке его открытия в Торе приведены полностью в книге, выходящей в нашем издательстве. Хочу напом нить, что издательство Пардес было создано в честь нашего учителя, великого праведника, рава Зильбера. Он открыл путь Торы для целого поколения русско-язычных баалей тшува. И все сотрудники нашего издательства являются его учениками.
Рав Элияу Деслер - Недельные главы Торы - Берешит - Шмот
Издательство Пардес
Иерусалим, 2025 г. - 274 с.
Рав Элияу Деслер - Недельные главы Торы - Берешит - Шмот - Содержание
Глава Берешит
- Испытание Адама и уроки, которым оно нас научило
- Адам до греха и будущий мир
- Ани Творения и дни истории
Глава Hoax
- «Цадик в своем поколении»
Глава Лех-леха
- Главные качества наших праотцов
- Авраам и Лот
- Авраам и царь Сдома
- Причины Египетского изгнания
Глава Ваера
- Служение Авраама и дар милосердия (хесед)
- Молитва Авраама за Сдом
- Изгнание Агарь и Ишмаэля
- Испытание «Акеда»
- Повеление Акеды
- Барашек Авраама
Глава Хаей Сара
- Насколько умен был Элиэзер
Глава Толдот
- Служение Ицхака
- Благословение Ицхака
Глава Ваеце
- Внешняя и внутренняя работа
Глава Ваишлах
- Испытания Яакова
Глава Ваешев
- Яаков и Йосеф
- Ненависть из-за добродетели
- Испытание Йосефа
Глава Микец
- Подготовка к египетскому изгнанию (I)
Глава Вайигаш
- Подготовка к египетскому изгнанию (II)
Глава Вайехи
- Келим — средства служения Творцу
Глава Шмот
- Ценность небольших действий
Глава Ваэра
- Ожесточение сердца Фараона
Глава Бо
- Внешние (технические) причины и настоящие причины
Глава Бешалах
- Даже с самой низшей точки всегда можно подняться
Глава Итро
- Учить Тору чтобы передавать ее другим
Глава Мишпатим
- Аспекты единства
Главы Трума-Тецаве
- Мишкан и Микдаш
Глава Ки тиса
- Силы Сатана ограничены
Главы Ваякхель-Пкудей
- Секрет благовоний
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