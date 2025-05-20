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Деслер - Недельные главы Торы - Берешит - Шмот

Деслер - Недельные главы Торы - Берешит - Шмот
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, Bible Commentaries, **Ecclesiology Faith Experience
Великий учитель еврейского народа рав Элияу Деслер сравнивал катастрофу европейского еврейства с новым потопом. Он видел свою главную задачу в возрождении духовной жизни нашего народа. Он был первым, кто на своих уроках в литовских ешивах начал цитировать святую книгу Зоар, Маараля из Праги, каббалистические комментарии гаона из Вильно и великих хасидских наставников.
В своем уроке, посвященном дарованию Торы, он пишет: «В каждом поколении мы должны научиться принимать Тору на своем особенном духовном уровне». А его близкий ученик гаон рав Моше Шапира стал таким великим наставником и учителем нашего поколения - поколения тшувы.
Идеи из уроков рава Деслера на недельные главы Торы цитируются многочисленными лекторами. Впервые на русском языке его открытия в Торе приведены полностью в книге, выходящей в нашем издательстве. Хочу напом нить, что издательство Пардес было создано в честь нашего учителя, великого праведника, рава Зильбера. Он открыл путь Торы для целого поколения русско-язычных баалей тшува. И все сотрудники нашего издательства являются его учениками.

Рав Элияу Деслер - Недельные главы Торы - Берешит - Шмот

Издательство Пардес
Иерусалим, 2025 г. - 274 с.

Рав Элияу Деслер - Недельные главы Торы - Берешит - Шмот - Содержание

Глава Берешит
  • Испытание Адама и уроки, которым оно нас научило
  • Адам до греха и будущий мир
  • Ани Творения и дни истории
Глава Hoax
  • «Цадик в своем поколении»
Глава Лех-леха
  • Главные качества наших праотцов
  • Авраам и Лот
  • Авраам и царь Сдома
  • Причины Египетского изгнания
Глава Ваера
  • Служение Авраама и дар милосердия (хесед)
  • Молитва Авраама за Сдом
  • Изгнание Агарь и Ишмаэля
  • Испытание «Акеда»
  • Повеление Акеды
  • Барашек Авраама
Глава Хаей Сара
  • Насколько умен был Элиэзер
Глава Толдот
  • Служение Ицхака
  • Благословение Ицхака
Глава Ваеце
  • Внешняя и внутренняя работа
Глава Ваишлах
  • Испытания Яакова
Глава Ваешев
  • Яаков и Йосеф
  • Ненависть из-за добродетели
  • Испытание Йосефа
Глава Микец
  • Подготовка к египетскому изгнанию (I)
Глава Вайигаш
  • Подготовка к египетскому изгнанию (II)
Глава Вайехи
  • Келим — средства служения Творцу
Глава Шмот
  • Ценность небольших действий
Глава Ваэра
  • Ожесточение сердца Фараона
Глава Бо
  • Внешние (технические) причины и настоящие причины
Глава Бешалах
  • Даже с самой низшей точки всегда можно подняться
Глава Итро
  • Учить Тору чтобы передавать ее другим
Глава Мишпатим
  • Аспекты единства
Главы Трума-Тецаве
  • Мишкан и Микдаш
Глава Ки тиса
  • Силы Сатана ограничены
Главы Ваякхель-Пкудей
  • Секрет благовоний
Views 277
Rating 5.0 / 5
Added 20.05.2025
Author brat lexmak
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5.0/5 (3)

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