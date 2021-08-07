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Десницкий - Метафоры власти и власть метафор у апостола Павла

Андрей Сергеевич Десницкий - Метафоры власти и власть метафор у апостола Павла
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
В Институте перевода Библии при поддержке РГНФ было подготовлено комментированное издание Павловых Посланий (опубликовано в 2017 г.; автор данной статьи являлся и руководителем этого проекта). В этом труде разбираются многие сложные вопросы интерпретации отрывков из Павловых Посланий, в издание также включена статья Г. Г Ястребова [1], где даётся краткий обзор современной паулинистики. Отчасти опираясь на комментарии и статью из этого издания, здесь мы постараемся разобрать вопрос, как изменился в последнее время взгляд на отношение апостола Павла к государственной власти и на связанные метафоры, к которым он постоянно прибегал.
Послания апостола Павла - хронологически самые первые тексты, дошедшие от христианской общины, они были, по всей вероятности, написаны раньше Евангелий. Послания, с одной стороны, позволяют нам увидеть жизнь раннехристианских общин, а с другой стороны -они стали основой христианского богословия. И, таким образом, тексты посланий, возникшие в Восточном Средиземноморье I в. н. э., стали восприниматься исключительно в контексте богословия Нового времени.
Долгое время вопрос об отношении Павла к власти казался раз и навсегда решённым: в 13-й главе Послания к Римлянам Павел декларирует принцип полной и безусловной лояльности существующей государственной власти. Собственно, из этого и исходили христиане последующих веков. Но к концу XX в. этот простой ответ уже не выглядит исчерпывающим и однозначным. У такого пересмотра казавшихся незыблемыми представлений есть несколько причин.

Андрей Сергеевич Десницкий - Метафоры власти и власть метафор у апостола Павла

Biblical Studies
Библеистика
Институт востоковедения РАН, г. Москва, Российская Федерация
DOI 10.31696/2618-7043-2018-1-1-115-126
УДК 27-246+81'42
ВАК 10.01.03

Андрей Сергеевич Десницкий - Метафоры власти и власть метафор у апостола Павла - Содержание

  • Аннотация
  • Abstract
  • Перечитывая заново
  • Лояльность или скрытый транскрипт?
  • Метафора патроната
  • Заключение
Литература
References
Информация об авторе
Views 339
Rating 4.3 / 5
Added 07.08.2021
Author brat christifid
Rate this publication:
4.3/5 (2)

Comments (2 comments)

E
ekseget 5 years ago

Спасибо!!!
D
deynar 5 years ago

https://youtu.be/Q_pe89e2Qes

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