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Десницкий - Первые христиане

Десницкий - Первые христиане
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, **Eschatology, History, Educational, Religious Studies Atheism

Какими были первые христиане, во что они верили, как жили, чем отличались от своих соседей-язычников? Какие верования и практики существовали в древности, но не сохранились до наших дней и почему исчезли? Верно ли, что история церкви была в значительной мере написана победителями в конкурентной борьбе идей, и почему верх взяли именно они? Откуда, собственно, мы можем всё это узнать и насколько точны наши современные реконструкции? Не говорят ли они порой больше о нас самих, чем о первых христианах?

Эта книга ставит в центр внимания проблемы, связанные с реконструкцией идей, институтов и практик первых христиан. Что мы действительно знаем о раннем христианстве, о чем можем догадаться, что от нас скрыто и, возможно, останется скрытым навсегда? На чем основаны наши догадки, что может их подтвердить или опровергнуть? И самый важный, пожалуй, вопрос: что говорят наши реконструкции и теории не о предмете своего исследования, а о нас самих?

Десницкий Андрей – Первые христиане – Какими они были «на самом деле»?

Десницкий А. Первые христиане: Какими они были «на самом деле»? / Андрей Десницкий. — М.: Альпина нон-фикшн, 2026. — 430 с.
ISBN 978-5-00223-485-1

Десницкий Андрей – Первые христиане – Содержание

  • Предисловие. Что это за книга?

  1. Историю пишут победители

  • Что, где, когда

  • Субъективность источников

  • Разнообразие моделей

  • Пример: антиохийский инцидент

  • Пример: гимн для филиппийцев

  1. Авторство и авторитет

  • Возражения Эрмана

  • Не только от Марка

  • От одного из Иоаннов

  • От кого-то евреям

  • Не от Петра

  • Псевдонимия и авторитет

  • Внутри и вне канона

  1. Исторический Иисус и керигматический Христос

  • Такой разный Иисус

  • Демифологизация по Бультману

  • На фоне традиции

  • От исторического Иисуса

  • Пример реконструкции: день Пасхи

  • Христология в развитии

  1. Послания и споры

  • Послание Иуды как модель

  • Достоверно Павловы послания

  • Послания Павлова круга

  • Послания помимо Павловых

  • От споров к согласию

  • Нерешенные вопросы

  1. Общество, империя, церковь

  • Империя, полная богов

  • Иудеи, «богобоязненные»

  • Разделение путей

  • Почет, стыд и вина

  • Патронат, епископат и коллегии

  • Риторика, политика и теология

  • Битвы метафор

  1. Ереси в поисках ортодоксии

  • Ортодоксия и ереси

  • «Оды Соломона»: без греха

  • «Дидахе» без иерархии

  • Многоликие иудеохристиане

  • Истоки гностицизма

  • Победа Павла

  • Победителей не судят?

  • Послесловие. Разочарование и надежда

  • Использованная литература

  • Книги Библии, упомянутые в тексте

  • Другие древние источники

Views 53
Rating 5.0 / 5
Added 08.07.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 5 hours ago
Огромное спасибо!

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