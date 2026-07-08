Десницкий - Первые христиане

Какими были первые христиане, во что они верили, как жили, чем отличались от своих соседей-язычников? Какие верования и практики существовали в древности, но не сохранились до наших дней и почему исчезли? Верно ли, что история церкви была в значительной мере написана победителями в конкурентной борьбе идей, и почему верх взяли именно они? Откуда, собственно, мы можем всё это узнать и насколько точны наши современные реконструкции? Не говорят ли они порой больше о нас самих, чем о первых христианах?

Эта книга ставит в центр внимания проблемы, связанные с реконструкцией идей, институтов и практик первых христиан. Что мы действительно знаем о раннем христианстве, о чем можем догадаться, что от нас скрыто и, возможно, останется скрытым навсегда? На чем основаны наши догадки, что может их подтвердить или опровергнуть? И самый важный, пожалуй, вопрос: что говорят наши реконструкции и теории не о предмете своего исследования, а о нас самих?

Десницкий Андрей – Первые христиане – Какими они были «на самом деле»?

Десницкий А. Первые христиане: Какими они были «на самом деле»? / Андрей Десницкий. — М.: Альпина нон-фикшн, 2026. — 430 с.

ISBN 978-5-00223-485-1

Десницкий Андрей – Первые христиане – Содержание

Предисловие. Что это за книга?

Историю пишут победители

Что, где, когда

Субъективность источников

Разнообразие моделей

Пример: антиохийский инцидент

Пример: гимн для филиппийцев

Авторство и авторитет

Возражения Эрмана

Не только от Марка

От одного из Иоаннов

От кого-то евреям

Не от Петра

Псевдонимия и авторитет

Внутри и вне канона

Исторический Иисус и керигматический Христос

Такой разный Иисус

Демифологизация по Бультману

На фоне традиции

От исторического Иисуса

Пример реконструкции: день Пасхи

Христология в развитии

Послания и споры

Послание Иуды как модель

Достоверно Павловы послания

Послания Павлова круга

Послания помимо Павловых

От споров к согласию

Нерешенные вопросы

Общество, империя, церковь

Империя, полная богов

Иудеи, «богобоязненные»

Разделение путей

Почет, стыд и вина

Патронат, епископат и коллегии

Риторика, политика и теология

Битвы метафор

Ереси в поисках ортодоксии

Ортодоксия и ереси

«Оды Соломона»: без греха

«Дидахе» без иерархии

Многоликие иудеохристиане

Истоки гностицизма

Победа Павла

Победителей не судят?