Десницкий - Первые христиане
Какими были первые христиане, во что они верили, как жили, чем отличались от своих соседей-язычников? Какие верования и практики существовали в древности, но не сохранились до наших дней и почему исчезли? Верно ли, что история церкви была в значительной мере написана победителями в конкурентной борьбе идей, и почему верх взяли именно они? Откуда, собственно, мы можем всё это узнать и насколько точны наши современные реконструкции? Не говорят ли они порой больше о нас самих, чем о первых христианах?
Эта книга ставит в центр внимания проблемы, связанные с реконструкцией идей, институтов и практик первых христиан. Что мы действительно знаем о раннем христианстве, о чем можем догадаться, что от нас скрыто и, возможно, останется скрытым навсегда? На чем основаны наши догадки, что может их подтвердить или опровергнуть? И самый важный, пожалуй, вопрос: что говорят наши реконструкции и теории не о предмете своего исследования, а о нас самих?
Десницкий Андрей – Первые христиане – Какими они были «на самом деле»?
Десницкий А. Первые христиане: Какими они были «на самом деле»? / Андрей Десницкий. — М.: Альпина нон-фикшн, 2026. — 430 с.
ISBN 978-5-00223-485-1
Десницкий Андрей – Первые христиане – Содержание
Предисловие. Что это за книга?
Историю пишут победители
Что, где, когда
Субъективность источников
Разнообразие моделей
Пример: антиохийский инцидент
Пример: гимн для филиппийцев
Авторство и авторитет
Возражения Эрмана
Не только от Марка
От одного из Иоаннов
От кого-то евреям
Не от Петра
Псевдонимия и авторитет
Внутри и вне канона
Исторический Иисус и керигматический Христос
Такой разный Иисус
Демифологизация по Бультману
На фоне традиции
От исторического Иисуса
Пример реконструкции: день Пасхи
Христология в развитии
Послания и споры
Послание Иуды как модель
Достоверно Павловы послания
Послания Павлова круга
Послания помимо Павловых
От споров к согласию
Нерешенные вопросы
Общество, империя, церковь
Империя, полная богов
Иудеи, «богобоязненные»
Разделение путей
Почет, стыд и вина
Патронат, епископат и коллегии
Риторика, политика и теология
Битвы метафор
Ереси в поисках ортодоксии
Ортодоксия и ереси
«Оды Соломона»: без греха
«Дидахе» без иерархии
Многоликие иудеохристиане
Истоки гностицизма
Победа Павла
Победителей не судят?
Послесловие. Разочарование и надежда
Использованная литература
Книги Библии, упомянутые в тексте
Другие древние источники
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