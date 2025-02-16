Д’эсте Сорита - Круг Гекаты - История и Мифология

В книге «Круг Гекаты. Том I. История и мифология» автор объединяет академические исследования из различных источников, подчеркивая многообразне и универсальный характер этой необыкновенной богини. Эта книга служит всеобъемлющим введением в многочисленные мифы и легенды о ней, рассматриваемые здесь через призму божественного происхождения, приписываемого в «Теогонии» Гесиода (800-700 гг. до н.э.), а также ее слияние с другими божествами, археологию, иконографию и литературу.

Богиня Геката внушает благоговейный трепет с древних времен по наши дни. Она —одна из древнейших языческих богинь, тесно связанная с поклонением Великой Богане-Матери Кибеле и Артемиде Эфесской, а также с Мистериями Богини Зерна Деметры и ее дочери Персефоны. Ей поклонялись наряду с такими богами, как Зевс, Гермес, Аполлон, а местами ее почитания были городские ворота, храмы и дома, а также перекрестки.

В «Теогонии» Гесиода, самом раннем и наиболее полном из сохранившихся литературных описаний греческих богов, Гекате отведено уникальное место в пантеоне, ведь ее возвеличивал даже Зевс и другие бессмертные боги.

«...Геката, которую Зевс, сын Кроноса, чтил превыше всего. Он передал ей великолепные дары, чтобы она имела в своихвладениях землю и бесплодное море. Она удостоилась чести и среди звезд, будучи почитаемой даже бессмертными богами...»

Ее описывают как доброжелательную богиню, способную даровать успех во многих аспектах жизни, а также быть наставницей для молодых людей. Геката — богиня, меняющая форму, проявляющаяся в разных обличиях, с одним или тремя телами, с человеческими или звериными головами. Она несет свои факелы, освещая Тайны, направляя, защищая и охраняя то, что находится под ее опекой. Она использует своих змей или плети, чтобы вселить страх в тех, кто не готов принять ее Тайны, и одаривая своих преданных адептов способностью понимать змеиную силу и знания. Своими кинжалами она отсекает отжившее, будь то пуповина при рождении или сама жизнь после смерти.

Д’эсте Сорита - Круг Гекаты - Том I - История и Мифология

Перевод с англ. Хаинрике Василенко.

М.: «Золотой Факел», 2025. —307 с.

ISBN 978-3-1678239-56-6

Д’эсте Сорита - Круг Гекаты - Том I - История и Мифология

Д’эсте Сорита - Круг Гекаты - Том I - История и Мифология

Благодарности

Введение

Теогония: Божественные Предки

Матерь Богов со множеством имен

Странствующая Богиня.

Тело Богини

Символы Ее Мистерий

Послесловие

Об Авторе —Сорите Д’эсте

Рекомендуемая дополнительная литература

Библиография

Примечания