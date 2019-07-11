Многие из нас считают, что мир вокруг, по сути, не справедлив. Как верующий, так и атеист, рано или поздно озадачивался вопросом: Если Бог, такой, каким нам его описывают разные религии, существует на самом деле - то, как же может происходить то, что происходит вокруг? Атеист адресует этот вопрос к верующему, а верующий, в конечном итоге, к самому себе. Наука не дает человеку ответ на этот вопрос, так как в современной научной картине мира для Бога нет места.

Однако события, происходящие вокруг нас, идут вразрез как с нашими понятиями о логике и справедливости, так и с заповедями и ценностями, пропагандируемыми различными религиями. Нередко объективно порочные, совершившие серьезные злодеяния люди, принимают облик порядочных, пользуясь возможностью обеспечить свою юридическую защиту посредством награбленного или украденного.

Более до того, до конца своих счастливых дней уходят от ответственности и умирают почтенными стариками. Нередко люди, работающие по совести, содержащие множество детей, делящиеся последним, - не могут «свести концы с концами» и до конца жизни влачат нищенское существование. Каждый из нас может привести не один подобный пример. Суть этих явлений одинакова. Объективно недостойные, с нашей точки зрения, люди пользуются благами этого мира, уходят от ответственности за свои злодеяния и торжествуют над теми, кто находит в себе смелость противостоять им.

Дмитрий Детинкин – Сокрытие справедливости

Издательство – «Ежевика-Books» – 851 с.

Дмитрий Детинкин – Сокрытие справедливости – Содержание

Постановка проблемы

Раздел А – Ответ Иудаизма на вопрос: почему праведнику плохо

Раздел Б – Понятия сокрытия Бога и сокрытия справедливости в рамках Индуизма

Раздел В – Сходства и различия Индуизма и Иудаизма, как причина схожести их философских воззрений на сокрытие

Раздел Г – Сокрытие

Дмитрий Детинкин – Сокрытие справедливости – Сокрытие Всевышнего – источник появления зла в мире

Выше было сказано, что когда качество Суда Всевышнего не действует, мир погружается в разрушение и хаос. Возникает естественный вопрос, так чем же управляется мир? Милосердием или Правосудием? Если мир управляется с помощью качества Милосердия, то все вокруг должно быть прекрасно, совершенно без намека на порок. От куда тогда зло? С другой стороны, если мир управляется качеством Суда, то как можно сказать, что правосудие сокрыто? Ведь разрушения происходящие в мире – это проявления качества Суда Творца. Что легко доказуемо: во - первых любое зло, как отсутствие влияния Всевышнего, проистекает из двух причин – из качества Суда и сокрытия добра.

В свою очередь сокрытие происходит из-за грехов, следовательно, это – правосудие! Вопрос этот, безусловно, верен, и ответ на него существует. Источником проявления зла в этом мире является сокрытие Всевышнего, работа этого качества дает возможность злу существовать. Подобно этому сказано (Псалмы 18:12): «Положил тьму сокрытием Своим». И у Творца есть два варианта реализации этого качества. Первый - дать возможность злу разрастись и усилить свою власть, не применяя к нему правосудие, которое очистило бы мир от зла тем, что злодеи сполна бы получили наказание и сработал бы принцип: «Поскольку был бит (получил наказание), снова стал как брат твой» (Макот 23а). Такое сокрытие лика Всевышнего приведет к тому, что зло усилится без мерно, и спасения от него не будет.

Второй – так же связан с сокрытием, только с сокрытием Милосердия. При таком пути мир очищается путем Правосудия. Милосердие стирает преступления без следа, Правосудие стирает зло посредством наказания. И до тех пор, пока Всевышний не очистил наш мир от зла и тьмы, не существует иного способа очищения его от зла, кроме как качество Суда. Отсутствие суда в нашем мире – путь катастрофы, а не исправления. При таком течении событий грехи не стираются, мир, как бы, отвергнут и зло в нем нарастает. Это называется глубоким сокрытием, когда лик Всевышнего скрывается от созданных им созданий и в мире воцаряется хаос.

1.10 Скрывая себя, Всевышний не оставляет мир. Однако Его замысел не очевиден и недоступен нашему пониманию. Важно понимать, что несмотря на сокрытие Всевышний не оставляет наш мир. Наоборот! Тогда, когда существует сокрытие, и кажется, что мир оставлен Творцом, на самом деле Он творит новое добро и содействует исправлению мира, а не помышляет о его разрушении. Замысел Всевышнего настолько сокрыт, что мир выглядит оставленным, а люди терпят наказания за свои грехи. Этому можно найти подтверждение в священных книгах. Мудрецы в Берешит Раба, 91:10, говорят о праотце нашем Яакове: ««Сказал Исраэль: «За чем причинили вы мне зло?» - говорит раби Леви от имени раби Хама бар Ханины – «Никогда праотец наш Яаков не говорил напрасных слов, кроме как здесь.

Сказал Свято, Благословлен Он: «Я занят тем, что возвожу его сына трон в Египте, а он говорит: Зачем причинили вы мне зло?!» Это то, что имел в виду Иешаягу (40:27), когда сказал: «Скрылись пути мои от Всевышнего» (т.е. Всевышний не видит праведности моей и наказывает не по делам; эти слова, согласно пророку, сказаны Яаковом). То есть, всё то время, пока Яаков страдал из-за разлуки с Йосефом, Святой, благословен Он, вращал «колёса событий» так, чтобы Йосеф стал царём и Яаков удостоился спокойной жизни. Просто из-за того, что замысел был глубок, Яаков переживал страдания. И это общий принцип любого возвышения, которое Всевышний хочет дать человеку или миру: всегда, когда зреет добро, зреет оно в сокрытии глубокого замысла и поэтому сначала приходит страдание. Это то, что сказали мудрецы (Брахот 5а): «Три дорогих подарка дал Всевышний Израилю, и все они могут быть получены только через страдания». (Даат Твуот, 143)