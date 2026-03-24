Книга «Детская Библия. Библейские рассказы в картинках», подготовленная Бориславом Араповичем и Верой Маттелмяки, является одним из самых узнаваемых и массовых изданий духовной литературы для детей на постсоветском пространстве. Авторы ставят задачу доступно и наглядно изложить ключевые священные сюжеты, адаптировав сложный язык оригинала для восприятия юными читателями. Основная идея книги заключается в том, что Библия — это не просто исторический памятник, а живое Слово Божье, раскрывающее тайну сотворения мира, смысл человеческого бытия и Божий замысел спасения через личность Иисуса Христа.

Содержательная часть издания охватывает оба раздела Священного Писания: Ветхий и Новый Заветы. Ветхозаветный блок знакомит детей с историей сотворения Вселенной, грехопадением первых людей и судьбой избранного народа, включая пророчества и древние молитвы-псалмы. Новозаветная часть сосредоточена на земной жизни, учении, смерти и воскресении Спасителя, а также на рождении первой церкви и посланиях апостолов. Особое внимание уделяется статистическим и историческим фактам о Библии: её уникальности как первой печатной книги, беспрецедентным тиражам и переводам на более чем две тысячи языков мира, что подчеркивает её универсальное значение для всего человечества.

Текст написан в теплом, доверительном и дидактическом стиле, обращенном непосредственно к «дорогому другу» — ребенку. Борислав Арапович и Вера Маттелмяки мастерски соединяют краткие пересказы библейских событий с глубокими богословскими понятиями, такими как «искупительная жертва» и «Благая весть», делая их понятными без упрощения сути. Работа служит фундаментальным ресурсом для первого знакомства с христианской верой в семейном кругу или воскресной школе, помогая сформировать у детей нравственные ориентиры и целостное мировоззрение. Это чтение открывает перед подрастающим поколением дверь в мир библейской истории, где центральной темой неизменно остается бесконечная любовь Бога к человеку.

ДЕТСКАЯ БИБЛИЯ - Библейские рассказы в картинках

Борислав Арапович и Вера Маттелмяки

Тридцать третье издание. 1996

Издатель: Институт перевода Библии. Стокгольм

ISBN 91-88794-67-9

ДЕТСКАЯ БИБЛИЯ - Библейские рассказы в картинках - О Библии

Дорогой друг!

Знаешь ли ты. что за книга - Библия? Библия - это Слово Божие. Она раскрывает тайну происхождения мира, человека и смысл бытия. Библия - это собрание Священных Писаний, в составлении которых за полуто-ратысячелетний период принимали участие около четырех десятков авторов, вдохновляемых Святым Духом.

Библия делится на две части - Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет писался до Рождества Христова, а Новый завет - в течение первого столетия после Рождества Христова. Наше летоисчисление ведется с года рождения Иисуса Христа.

Ветхий Завет был написан на древнееврейском языке, а Новый Завет на древнегреческом, т.е. на языках культур тех времен.

В Ветхом Завете рассказывается о том. как Бог сотворил вселенную, о грехопадении человека, об истории Богом избранного народа Израиля, о пророках и пророчествах; туда входят Псалмы - древние песнопения и молитвы к Богу, Книга Екклесиаста, Книга Иова и другие.

В Новом Завете говорится о рождении и жизни нашего Спасителя - Господа Иисуса Христа, о Его учении, о Его смерти во имя спасения грешного человечества, о Его воскресении, о жизни первых христиан. Новый Завет со­держит также "послания" апостолов, т.е. Слово Божье, обращенное к первым христианам и вообще ко всем людям на земле; и, наконец, "Откровение", т.е. описание того, что случится, когда наступит конец мира.

Учение Иисуса Христа называется Евангелием. Слово "Евангелие" в переводе с греческого означает "Благая весть". О чем эта весть? О том. что «... так возлюбил Бог мир. что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанн 3:16).

В Библии рассказывается не только о том, как произо­шло грехопадение человека, его отлучение от Бога и осуждение на вечную погибель, но также и о Божьем замысле спасения человечества. О том, как Бог послал на землю Сына Своего. Иисуса Христа, чтобы Он принес искупительную жертву, приняв смерть за грехи людей, указав им истинный путь жизни.

Центральная тема Библии - это личность Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Спасителя и Владыки мира.

Библия - первая в мире печатная книга ("Гутенбергова Библия" - 1452-1455). Вследствие повышения всеобщей грамотности и повсеместного распространения христиан­ства, Библия читается все большим и большим числом людей. Библия становится настольной книгой как в семьях простых людей, так и среди интеллигенции. Распростране­ние Библии особенно возросло в наш век.

Библия по переводам на другие языки занимает первое место в мире. Более пятисот лет назад, к моменту изобретения книгопечатания. Библия или отдельные ее книги (разделы) были переведены лишь на 33 языка. К 1804 году, началу зарождения Библейских обществ, перевод Библии имелся уже на 67 языках. Но на протяжении XIX века книги Библии уже выходили свыше чем на 400 языках, а в течение нашего XX столетия Библия или же отдельные ее книги были переведены еще на 1500 языков. Таким образом, к концу 1995 года число языков, на которые переведена Библия, достигло 2123. Из них: полная Библия переведена на 349 языков. Новый Завет - на 841 языков и лишь одна или несколько книг Библии - на 933 языков. Сегодня всего лишь около 2% населения земного шара не располагает ни одной книгой Библии на своем языке. В настоящее время Библия переводится также более чем на тысячу языков малых народов. Из них большаяь часть - это языки, на которых говорят всего лишь несколько тысяч, сотен, а то и несколько десятков человек.

Следует добавить, что части Библии, записанные на пластинки и кассеты, служат пособием для неграмотных и слепых. Кроме того, Библия издается для слепых шриф­том Брайля.

Библия и по тиражу'занимает первое место в мире. Для сравнения: в 1900 году было издано Библий - 5 млн и Новых Заветов - 7 млн., а в 1980 году Библий - около 36 млн., Новых Заветов - 57 млн., да еще несколько сот млн. отдельных книг Библии.

Библия, таким образом, наиболее читаемая в мире книга.