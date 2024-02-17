Если вы хотите проповедовать Слово, то эта книга — для вас. Предлагая вам эту книгу, мы ставим себе две основные цели. Во-первых, помочь вам в подготовке вашего сердца к тому, чтобы проповедовать.

Во-вторых, оказать вам содействие в подготовке к этому вашего ума. Прежде всего у вас должно быть святое, искреннее стремление к проповедническому служению. С этим горячим стремлением в душе вы должны начать готовить свою духовную жизнь таким образом, чтобы Христос мог пребывать в вас. Только когда это произойдет, вы сможете надеяться приобщить к Нему других. Несмотря на истинность высказанного выше положения, все мы, я уверен, знаем искренних христиан, имеющих подлинное и несомненное стремление быть проповедниками Евангелия, но тем не менее не способных понятным и разумным образом выразить себя и свои мысли, и это мешает им быть полезными Богу. Мы считаем, что крайне важно уметь проповедовать логично и убедительно.

Такова поэтому двойная цель этой книги:

1) Подготовить человека.

2) Помочь подготовленному человеку подготовить проповедь.

В этой книге делается попытка привлечь вас к активному индивидуальному участию в обучении. Вы заметите, что в каж‑ дом задании есть нечто для вашей работы дома и на занятиях. На страницах этого произведения вы найдете новый подход к старой теме. Но, несмотря на свою новизну, он прошел более чем десятилетнее испытание на занятиях и в проповеднической практике. Мы полагаем, что эта книга окажет действенную помощь в формировании и укреплении внутренней религиозности и логики; необходимых для того, чтобы быть хорошим проповедником Слова Божия.

Девельт Дон Если вы хотите проповедовать

Пер. с англ.— 2‑е изд. испр.

М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2018.— 192 с.

ISBN 978-5-905340-32-1

Девельт Дон Если вы хотите проповедовать Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Служитель слова как человек Божий

Глава 2. Определение проповеди

Глава 3. Объяснение частей плана проповеди

Глава 4. Как составить план проповеди?

Глава 5. Разработка проповеди

Глава 6. Подача материала в проповеди

Глава 7. Введение и заключение проповеди

Глава 8. Формулировки, стиль и пояснение примерами

Литература для самостоятельного чтения