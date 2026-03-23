Для молодого пастора, который пытается понять, какими путями церковь может достичь успеха, книга Марка Девера - дар с небес. Мне почти тридцать лет и я вижу многих христиан моего возраста - и служителей, и простых прихожан, - которые пытаются понять Божий замысел в отношении поместной церкви и её предназначение.
Марк Девер - Девять признаков здоровой церкви
Марк Девер; пер. с англ. - Чернигов: In Lumine Media, 2011. - 288 с
ISBN 978-966-2593-03-7
Марк Девер - Девять признаков здоровой церкви - Содержание
Предисловие к новому расширенному изданию
Введение
ПРИЗНАК ПЕРВЫЙ: Разъяснительная проповедь
ПРИЗНАК ВТОРОЙ: Библейское богословие
ПРИЗНАК ТРЕТИЙ: Благая весть
ПРИЗНАК ЧЕТВЁРТЫЙ: Библейское понимание обращения
ПРИЗНАК ПЯТЫЙ: Библейское понимание благовестия
ПРИЗНАК ШЕСТОЙ: Библейское понимание членства в церкви
ПРИЗНАК СЕДЬМОЙ: Библейские принципы церковной дисциплины
ПРИЗНАК ВОСЬМОЙ: Внимание к ученичеству и росту
ПРИЗНАК ДЕВЯТЫЙ: Библейская модель руководства
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Советы, которые помогут церкви оставаться здоровой
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Правила для церкви 90-х и не только (2004 г.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Медикаменты из аптечки
Comments (1 comment)