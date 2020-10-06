Целью еврейского народа является прославление, благодарение, исповедание, повиновение и свидетельствование о живом Боге. По словам Исаии, еврейский народ должен быть светом для народов. Но еврейский народ никогда не станет таким светом для народов, если не будет отражать сияние Того, Кто стал светом мира.

Девид Стерн - Мессианский еврейский манифест

Пер. с англ. М.: НП «Силоам», 2005.— 262 с.

ISBN 5-98822-003-7

Девид Стерн - Мессианский еврейский манифест - Содержание

I СУДЬБА A. Высокое призвание от Бога Б. План книги B. Вызов Г. Манифест Д. Отзвуки

II САМООПРЕДЕЛЕНИЕ А. Почему мессианский иудаизм? Б. «Мессианский еврей» — определения В. Терминология

Часть 1: «христианин» в Новом Завете

III ИСТОРИЯ А. История: ключ ко всему Б. Израиль, Церковь, мессианские евреи В. Мессианский иудаизм и история Г. Мессианский иудаизм и еврейская история Д. Мессианский иудаизм и церковь Е. Мессианская еврейская история Ж. Взаимоотношения евреев и христиан

Часть 2: Открытая дискуссия

IV ТЕОЛОГИЯ А. Необходимость в систематизированной мессианской еврейской теологии Б. Предварительные наблюдения В. Теология как таковая Г. Грех, искупление, вера, дела Д. Божий народ: договоры, корпоративность, обещания и Евангелие Е. Эсхатология Ж. Богодухновенность и авторитет Писания

V ТОРА А. Тора инкогнита Б. Тора Мессии, Дерево Жизни В. Вопросы галахи в мессианском иудаизме

VI СВЯТОСТЬ А. Вес святости Б. Планирование или святость? В. Три уровня святости Г. Святой подразумевает спасенный — и наоборот Д. Сила

VII ПРОГРАММА A. Мессианская еврейская община сегодня Б. Программатика и мессианский иудаизм B. Какие учреждения нам необходимы Г. Необходимая литература Д. Мессианский иудаизм и Израиль Е. В каком направлении следует идти?

ПРИЛОЖЕНИЕ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕВРЕЙСКИХ КОРНЕЙ ЕВАНГЕЛИЯ А. Вступление Б. Приведение в соответствие со средой или восстановление?



Девид Стерн - Мессианский еврейский манифест - Введение

Почему? Потому что Сам Бог осуществит это: так говорит Господь в Писании, которое состоит из еврейской Библии и Нового Завета. Бог посредством Нового Договора, данного Йешуа, еврейским Мессией, дому Израиля и дому Иуды, напишет Тору в еврейских сердцах; Церковь подчинится своему наказу провозглашать Евангелие всему миру; наступит полнота язычников; и весь Израиль обретет спасение?

Итак, судьба мессианских евреев — отражать в своей жизни тот факт, что они одновременно являются на сто процентов мессианскими верующими и на сто процентов евреями, отказываясь от «или-или», чего требуют многие христиане и евреи, а вместо этого самим своим существованием и самовыражением принося примирение.5 6 В конечном счете, центром мессианского иудаизма будет Израиль, земля, обещанная Богом еврейскому народу. Мессианский иудаизм обеспечит среду для развития истинного иудаизма и истинного христианства, а также поддержит и иудаизм, и христианство в достижении их законных целей. Он будет средством донесения благой вести до еврейского народа в целом.

Однако этот триумф мессианского иудаизма, который станет победой для каждого, не только для мессианских евреев, будет зависеть не от нашей мощи или многочисленности, ибо мы наименьший из всех народов. С одной стороны, это свершится благодаря тому, что мессианский иудаизм истинен и несет идеи, чье время, наконец, пришло, предлагает радикальное решение проблемы, которое столь естественно; а с другой стороны, не стоит забывать, что с Богом возможно все.