Дэвидсон Хильда Эллис - Утерянные боги Севера
Как подступиться к религии прошлого, когда от нее не осталось ни элементов вероучения, ни священных книг или описаний ритуалов, ни свидетельств о жизни ее основателя, ни даже слабого следа религиозных лидеров и пытливых умов, внесших вклад в ее становление? Иногда мы можем лишь собрать воедино фрагменты верований и практик, исследовать украшенные таинственными знаками камни или отыскать отголоски мифов в легендах и народных традициях, едва ли не наугад трактуя имена почти забытых богов. Примерно так сейчас обстоит дело с религиями отдельных народов Северной Европы, такими как финно-угры (включая саамов или лапландцев и эстонцев), балты (в том числе литовцы и латыши) и славяне. Отдельные моменты их мифологии сохранились в фольклоре и народном искусстве, кроме того, архаические черты современных балтийских языков делают имена различных сверхъестественных существ особенно интересными для ученых. Материал, собранный Лённротом в начале девятнадцатого века и обнаруженный в слоях, составляющих Калевалу, говорит о явном наследовании мифологической традиции, но из-за того, что времени прошло слишком много, мы располагаем крайне малым числом свидетельств для реконструкции ритуала и верований этих народов (Honko 1987).
Хильда Эллис Дэвидсон - Утерянные боги Севера
Касталия, 2022. - 240 стр.
ISBN 978-5-521-18585-6
Хильда Эллис Дэвидсон - Утерянные боги Севера - Содержание
Введение
1. Помощь археологии Сакральное пространство Некрополь в Виксе Погребальная ладья из Саттон-Ху Комплекс в Йиверинге Штретвегская культовая повозка Котел из Гундеструпа Памятные камни Готланда Вклад археологии
2. Отблески богов Ранние амулеты Камни из римских провинций Мифы и монументы Названные в честь богов Божественные имена и титулы
3. Боги в мифах Мир богов Боги как общность Мифы об Одине Мифы о Торе Мифы о Локи Другие боги в мифах
4. Культы северных богов Коллективное служение Культы богов битвы Культ Одина Культ Тора Культ Фрейра
5. Богини и духи-хранители Культ Великой Богини Местные богини Духи-хранители Культ мертвых
6. Контакты с Иным Миром Ранние века Символизм похорон Общение с Иным Миром Священные места Подводя итог Первые собиратели Солярные мифы Ритуал и миф Структура мифа Подход Дюмезиля Внешние влияния
Заключение
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