Дэвидсон Хильда Эллис - Утерянные боги Севера

Как подступиться к религии прошлого, когда от нее не осталось ни элементов вероучения, ни священных книг или описаний ритуалов, ни свидетельств о жизни ее основателя, ни даже слабого следа религиозных лидеров и пытливых умов, внесших вклад в ее становление? Иногда мы можем лишь собрать воедино фрагменты верований и практик, исследовать украшенные таинственными знаками камни или отыскать отголоски мифов в легендах и народных традициях, едва ли не наугад трактуя имена почти забытых богов. Примерно так сейчас обстоит дело с религиями отдельных народов Северной Европы, такими как финно-угры (включая саамов или лапландцев и эстонцев), балты (в том числе литовцы и латыши) и славяне. Отдельные моменты их мифологии сохранились в фольклоре и народном искусстве, кроме того, архаические черты современных балтийских языков делают имена различных сверхъестественных существ особенно интересными для ученых. Материал, собранный Лённротом в начале девятнадцатого века и обнаруженный в слоях, составляющих Калевалу, говорит о явном наследовании мифологической традиции, но из-за того, что времени прошло слишком много, мы располагаем крайне малым числом свидетельств для реконструкции ритуала и верований этих народов (Honko 1987).

Хильда Эллис Дэвидсон - Утерянные боги Севера

Касталия, 2022. - 240 стр.

ISBN 978-5-521-18585-6

Хильда Эллис Дэвидсон - Утерянные боги Севера - Содержание