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Дэвидсон Хильда Эллис - Утерянные боги Севера

Хильда Эллис Дэвидсон - Утерянные боги Севера
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

Как подступиться к религии прошлого, когда от нее не осталось ни элементов вероучения, ни священных книг или описаний ритуалов, ни свидетельств о жизни ее основателя, ни даже слабого следа религиозных лидеров и пытливых умов, внесших вклад в ее становление? Иногда мы можем лишь собрать воедино фрагменты верований и практик, исследовать украшенные таинственными знаками камни или отыскать отголоски мифов в легендах и народных традициях, едва ли не наугад трактуя имена почти забытых богов. Примерно так сейчас обстоит дело с религиями отдельных народов Северной Европы, такими как финно-угры (включая саамов или лапландцев и эстонцев), балты (в том числе литовцы и латыши) и славяне. Отдельные моменты их мифологии сохранились в фольклоре и народном искусстве, кроме того, архаические черты современных балтийских языков делают имена различных сверхъестественных существ особенно интересными для ученых. Материал, собранный Лённротом в начале девятнадцатого века и обнаруженный в слоях, составляющих Калевалу, говорит о явном наследовании мифологической традиции, но из-за того, что времени прошло слишком много, мы располагаем крайне малым числом свидетельств для реконструкции ритуала и верований этих народов (Honko 1987).

Хильда Эллис Дэвидсон - Утерянные боги Севера

Касталия, 2022. - 240 стр.

ISBN 978-5-521-18585-6

Хильда Эллис Дэвидсон - Утерянные боги Севера - Содержание

  • Введение

  • 1. Помощь археологии Сакральное пространство Некрополь в Виксе Погребальная ладья из Саттон-Ху Комплекс в Йиверинге Штретвегская культовая повозка Котел из Гундеструпа Памятные камни Готланда Вклад археологии

  • 2. Отблески богов Ранние амулеты Камни из римских провинций Мифы и монументы Названные в честь богов Божественные имена и титулы

  • 3. Боги в мифах Мир богов Боги как общность Мифы об Одине Мифы о Торе Мифы о Локи Другие боги в мифах

  • 4. Культы северных богов Коллективное служение Культы богов битвы Культ Одина Культ Тора Культ Фрейра

  • 5. Богини и духи-хранители Культ Великой Богини Местные богини Духи-хранители Культ мертвых

  • 6. Контакты с Иным Миром Ранние века Символизм похорон Общение с Иным Миром Священные места Подводя итог Первые собиратели Солярные мифы Ритуал и миф Структура мифа Подход Дюмезиля Внешние влияния

  • Заключение

Views 1 230
Rating 5.0 / 5
Added 31.10.2023
Author brat christifid
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5.0/5 (5)

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