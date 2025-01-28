Дэвис - Человеческие жертвоприношения

Для древних людей человеческое жертвоприношение было, по сути, актом благочестия, наивысшей формой подношения: все участники этого обряда, включая саму жертву, осознавали, что его было просто необходимо совершить, дабы предотвратить катастрофу космического масштаба и тем самым спасти всё живое на земле. Иными словами, это кровавое действо было скорее призвано сохранить жизнь, нежели её отнять. Этот парадокс лежит в основе древней практики убийства себе подобных с целью поддержания жизненной силы богов.

Очевидно, прежде чем углубляться в тему человеческих жертвоприношений, я должен дать определение этому феномену и указать, к какому виду убийств оно применимо, а к какому нет, что является нетривиальной задачей. Полагаю, нет смысла включать в эту категорию каждую историю о похищении детей, начиная со случая с ребёнком Линдберга, и каждый акт массового истребления людей, от Варфоломеевской ночи до Бухенвальда. Вероятно, в первую очередь нужно ответить на вопрос о том, каким именно целям должно было служить заклание людей и какие общие принципы просматриваются в обрядах принесения в жертву, идёт ли речь о животных или о людях.

Многие значимые работы по этой теме написаны в первых десятилетиях XX века, когда к её изучению стали подходить более серьёзно. С тех пор этот предмет лишь эпизодически привлекал к себе интерес учёных. Современные исследователи социальной антропологии не хотят лишний раз провоцировать элиту третьего мира, маниакально выискивая подробности того, как чей-то прадедушка высушивал головы пойманных им людей, или рассчитывая термические свойства древесины, используемой, чтобы сжечь чью-то прабабушку заживо. Наиболее достоверным свидетельствам очевидцев, касающимся не теоретических, а практических аспектов этой практики, как правило, более ста лет, и зачастую их можно прочесть лишь в малоизвестных журналах, старые выпуски которых ещё хранятся в отдельных библиотеках. В частности, множество крайне полезных сведений можно почерпнуть из отчётов британских офицеров, служивших в Индии, или путешественников по Африке, таких как сэр Ричард Бёртон, оставивший великолепное описание королевства Дагомеи, которое достойно восхищения не только благодаря обилию информации, полученной им из первых рук, но и ввиду усилий, предпринятых этим опытным исследователем с целью развенчания наиболее абсурдных домыслов, бытовавших в то время, включая распространённый миф о «жертвенных городах», где якобы бурлили целые реки крови, через которые нужно было переплывать на каноэ. И если разработкой всевозможных теорий, касающихся человеческих жертвоприношений, занимались учёные по всему миру, непосредственных свидетелей этого явления мы чаще всего находим среди англичан — по той простой причине, что британское владычество охватывало и страны, где подобные практики имели широкое распространение, и поэтому подданные британской короны нередко имели возможность лицезреть эти мрачные церемонии в качестве приглашённых гостей. Если же говорить о Центральной Америке, то испанские хроникёры задокументировали множество рассказов людей, наблюдавших за совершением подобных обрядов со стороны, но не принимавших в них личного участия — разве что изредка и сугубо в качестве жертв. Что же касается Средиземноморья, то в этом случае мы вьшуждены довольствоваться лишь крайне туманными текстами. Наиболее информативны в этом плане китайские источники.

Дэвис, Н. - Человеческие жертвоприношения - История и современность

М.: Тотенбург, 2024. — 394 с.

Дэвис, Н. - Человеческие жертвоприношения – Содержание

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