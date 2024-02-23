Дэвис Кэти - Можно называть тебя мамой? - Решение молодой Кэти, которое тронуло сердце мира

Люди, которые хотят изменить мир, обычно действительно меняют его. Я кое-что заметила в таких людях. Они твердо убеждены, что каждый отдельный человек невероятно важен, каждая жизнь имеет огромную ценность. Они радуются каждой улыбке. Они готовы накормить один желудок, научить одну голову и залечить одну рану. У них нет цели перевернуть мир в одно мгновение; они довольствуются маленькими изменениями, которых со временем становится больше и больше. Иногда они преобразовывают целые города и страны и даже всю планету.

Люди, которые хотят изменить мир, временами испытывают огорчение. Но даже после больших неудач они не сдаются. Они продолжают идти вперед. При всех своих дарах, на удивление, большинство из них нормальные люди, их рутинная жизнь, возможно, у кого-то вызовет недоумение. Они не дают великих уроков жизни, внезапно просвещающих целые народы, они преподают маленькие уроки, которые приносят невероятные изменения к лучшему в жизнь мужчины и женщины, мальчика и девочки. Они трудятся не для того, чтобы привлечь внимание к себе, они занимаются ежедневными нуждами других людей, даже если речь идет всего лишь об одном человеке. Они совершают перемены, о которых вряд ли узнают большинство людей, вряд ли где-нибудь прочтут о них и вряд ли воздадут им славу. И поскольку эти люди, изменяющие мир, энергично заняты своим делом, им и в голову не придет потратить свою жизнь на что-то другое.

Я поняла это в первый же день, когда приехала в деревню, недалеко от которой жила Кэти в своем доме в Джиндже, в Уганде. Водитель привез меня сюда из аэропорта Энтебе, потому что именно здесь была Кэти в день моего приезда. Это место называется Масесе, там царит ужасающая нищета, там грязно, пахнет гнилью и канализационными отходами, испаряющимися на жарком солнце, и все это усугубляется терпким запахом домашнего самогона. Проехать по Масесе значит стать свидетелем повторяющейся тошнотворной картины, а Кэти, невзирая ни на что, бесконечно любит это место, потому что любит здешних людей.

Деревня Масесе расположена у подножия горы. На ее вершине школа, где служение Кэти раздает ученикам продукты питания. По особой договоренности с директором школы продукты достаются также и детям, которые не посещают школу. Эта школа стала моей первой остановкой в Уганде, там легко можно было увидеть разницу между учениками и деревенскими детьми. Несомненно, школьная форма и обувь выделяли одних среди других, но еще чистота и опрятность. Из носа у них не текло, и губы не были разбиты в кровь.

Дэвис Кэти - Можно называть тебя мамой? - Решение молодой Кэти, которое тронуло сердце мира

Пер. с англ. А Ушаковой. - Москва: Живая жизнь, 2013. - 308 с.

ISBN 978-5 -9903181-4 -4

Дэвис Кэти - Можно называть тебя мамой? – Содержание

Благодарность

Предисловие Бэт Кларк

Предисловие

1. Влюбиться в страну

2. В котле противоречий

3. Хватит ходить по круrу

4. Я сказала: «да»

5. Можно называть тебя мамой?

6. Перемены сердца

7. Сильный голод, сильная радость

8. Любовь покрывает большие расстояния

9. Все, что мне нужно

10. Обещание, которое необходимо сдержать

11. Научилась всему и во всем

12. Мгновение Небес

13. Удивительная благодать

14. Разные виды образования

15. Три тысячи друзей

16. Еще один

17. Он вводит одиноких в дом

18. Цена

19. Наша бабушка

20. Всегда достаточно

Послесловие

Разговор с Кэти Дэвис