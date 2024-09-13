ПСАЛМЫ МОДЕЛИРУЮТ честные, но неочевидные пути общения с Богом — по крайней мере, они не очевидны для современных христиан. Псалмы могут направлять наши первые шаги к более глубокому общению с Богом, потому что они дают нам новую возможность для молитвы; они приглашают к полному раскрытию. Псалмы позволяют нам привносить в разговор с Богом чувства и мысли, от которых, по мнению большинства из нас, нужно избавиться, прежде чем Богу станет интересно слушать нас. Смысл шокирующих псалмов не в том, чтобы освятить то, что постыдно (например, желание сладкой мести), или заставить нас лучше относиться к тем частям себя, которые нуждаются в изменениях. Скорее, Псалмы учат нас тому, что глубокие перемены всегда происходят в присутствии Бога. Снова и снова они подтверждают реальность того, что когда мы полностью открываем наши умы и сердца Богу, который их создал, тогда мы открываем себя, знаем мы это или нет, для возможности быть преображенными за пределами любых наших представлений.

Я НАЧИНАЮ с Псалмов, «потому что они есть» — и не только на обложках еврейской Библии. Приглядитесь, и вы заметите, что Псалмы повсюду. Они есть в Новом Завете, их цитируют даже чаще, чем Пророков. Они присутствуют в богослужении: отрывок или несколько псалмов присутствуют почти в каждой традиционной католической или протестантской службе. Псалмы структурируют весь наш способ общения с Богом, знаем мы это или нет: “Господи, отверзи уста наши... и уста наши возвестят хвалу Твою” — это псалом 51:17, а не Лютер или Кранмер. Псалмы с нами, все до единого, в требниках и протестантских молитвенниках. Псалтирь — это единственная книга Библии, в которой непрестанно, ежедневно нуждаются молящиеся христиане. Псалмы есть даже на обороте моего крошечного издания Нового Завета для путешественников (такого, что бесплатно раздают в книжных магазинах, чей хозяин — евангелист). Конечно, есть причина, по которой они распространены повсеместно, и почему мы должны начать с них: Псалмы - лучшее руководство по духовной жизни, которое печатается сейчас. Скорее всего, они еще долго будут востребованы после того, как все остальное в отделе духовной литературы перестанет издаваться. Все, что вы могли бы почерпнуть из других книг, уже есть, по сути, в Псалтири. Псалмы - это руководство для молящегося, но также они исправляют множество распространенных заблуждений о религии и молитве. Если мы будем читать и молиться псалмами, глубоко прислушиваясь к тому, что они говорят нам, что мы говорим, когда молимся по ним, тогда наши представления о молитве изменятся. Эти библейские молитвы разоблачают пустую сентиментальность, которая часто маскируется под молитву, опасную неискренность, которую мы слышали — а возможно, даже мыслили сами — что следует думать и говорить, когда Бог рядом. Что-то вроде этого: Богу нет никакой пользы от нашего гнева; мы должны уже простить нашего врага, прежде чем Бог услышит нашу молитву. Еще одно ложное представление о молитве: поскольку мы люди надежды (эта часть верна, но теперь следует ложное следствие), в христианской жизни нет места отчаянию или страху. Или это наставление, которое, вероятно, подавило больше молитв, чем любое другое: Вы никогда, ни за что не должны злиться на Бога. Во многом благодаря таким идеям многие из нас не молятся чаще или глубже, чем могли бы.

Проблема со всеми этими представлениями о молитве заключается в том, что у нас не может быть близких отношений с кем—то, с кем мы не можем говорить честно, то есть с кем-то, кому мы не можем показать нашу уродливую сторону или большие глиняные ноги. Все мы, в нашей культуре, достаточно психологически проницательны, чтобы понимать, что честная неосторожная речь необходима для здоровья семейной жизни или тесной дружбы. Но осознаем ли мы, что то же самое относится и к нашим отношениям с Богом? Вот о чем говорится в Псалмах: честно и полно высказывать свое мнение перед Богом. Псалмы - это своего рода первая поправка для верующих. Они гарантируют нам полную свободу слова перед Богом, а затем (чего никогда не сделала бы ни одна светская конституция) они дают нам подробную модель того, как пользоваться этой свободой, порой доходя до ее опасных пределов, на самой грани бунта.

Эллен Дэвис – Общение с Богом

Б.в.д. – 270 с.

Эллен Дэвис – Общение с Богом - Содержание

Оглавление

Первая часть

Боль и хвала

Псалмы, как совместная молитва

Глава первая Совершенствуем свою цель Молитва по псалмам

Глава вторая «Слезами своими орошаю я ложе свое» Псалмы-плачи

Глава третья Точно не эти! Проклинающие псалмы

Глава четвертая Плач переходит в танец Хвалебные псалмы



Вторая часть

Цена любви

Глава пятая Я должен свернуть Горящий куст

Глава шестая «Возми своего сына» Связывание Исаака

Глава седьмая Кого любит душа моя Песнь песней



Третья часть

Искусство жить хорошо

Глава восьмая Мудрое невежество Книга притчей

Глава девятая Простые дары Книга Екклезиаста

Глава десятая Мудрость страдальца Книга Иова



Четвертая часть

Привычки сердца

Глава одинадцатая Желательная дисциплина Притчи 8

Глава двенадцатая Дурак ради любви Исход 33

Глава тринадцатая «Я иссох как трава» Псалом 101

Глава четырнадцатая «Добровольно разбитое сердце» Псалом 50

Глава пятнадцатая Служение в тени Исаия 49



Пятая часть

Тора земли