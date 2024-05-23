Любить и быть любимым. Разве не к этому все мы стремимся? Это знак, что жизнь хорошо устроена. Мы хотим процветать, подпитываться энергией от отношений с самым близким человеком.

Любовь — это работа, совершаемая по доброй воле. Это готовность видеть ближнего в позитивном свете, улавливать скрытое за словами и действиями, которые подчас раздражают. Это готовность понять личные трудности и жизненные устремления, осветить путь, когда человек не может сделать это сам. Начиная новые отношения, мы делаем шаг в неизвестность. Нам неведомо, куда они приведут. В любви важны сам процесс и получение опыта.

Близость с другим человеком дает много возможностей: жить вместе в любви и радости, полной жизнью, приносящей удовлетворение, чувствовать единение с партнером и людьми в целом. Правильно выстроенные отношения прекрасны. Посвящая себя любви, мы даем возможность действовать химии, стремимся наладить баланс и взаимопонимание с партнером.

Иногда мы сбиваемся с ритма, и для решения проблем требуются усилия, благодаря чему отношения становятся подлинными, честными и открытыми. С возвращением гармонии они меняются к лучшему.

Сама структура отношений поддерживает нас в движении и побуждает искать выход даже из тупика. Это позволяет исправлять поступки, совершенные по ошибке, находить нестандартные пути для укрепления связи друг с другом.