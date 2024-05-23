Дэвис - Я, ты и то, что между нами
Любить и быть любимым. Разве не к этому все мы стремимся? Это знак, что жизнь хорошо устроена. Мы хотим процветать, подпитываться энергией от отношений с самым близким человеком.
Любовь — это работа, совершаемая по доброй воле. Это готовность видеть ближнего в позитивном свете, улавливать скрытое за словами и действиями, которые подчас раздражают. Это готовность понять личные трудности и жизненные устремления, осветить путь, когда человек не может сделать это сам. Начиная новые отношения, мы делаем шаг в неизвестность. Нам неведомо, куда они приведут. В любви важны сам процесс и получение опыта.
Близость с другим человеком дает много возможностей: жить вместе в любви и радости, полной жизнью, приносящей удовлетворение, чувствовать единение с партнером и людьми в целом. Правильно выстроенные отношения прекрасны. Посвящая себя любви, мы даем возможность действовать химии, стремимся наладить баланс и взаимопонимание с партнером.
Иногда мы сбиваемся с ритма, и для решения проблем требуются усилия, благодаря чему отношения становятся подлинными, честными и открытыми. С возвращением гармонии они меняются к лучшему.
Сама структура отношений поддерживает нас в движении и побуждает искать выход даже из тупика. Это позволяет исправлять поступки, совершенные по ошибке, находить нестандартные пути для укрепления связи друг с другом.
Мэтт и Сара Дэвис - Я, ты и то, что между нами - Эмоциональная близость и сексуальное влечение вначале и навсегда
МИФ, 2024. — 304 c.
ISBN 978-5-00214-267-5
Мэтт и Сара Дэвис - Я, ты и то, что между нами - Эмоциональная близость и сексуальное влечение вначале и навсегда - Оглавление
Введение
ЧАСТЬ 1. Два человека сближаются
- 1. Взаимное притяжение и наш поиск того самого «единственного» человека
- 2. Разбираемся с сексом и желаниями
ЧАСТЬ 2. Строительные блоки отношений
- 3. Коммуникация
- 4. Границы
- 5. Нарушение границ
- 6. Конфликт и примирение
ЧАСТЬ 3. Как впустить эротику и любовь в пространство между нами
- 7. Третье тело
- 8. Самоощущение в отношениях
- 9. Секс и желание в длительных отношениях
- 10. Как построить любовь
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