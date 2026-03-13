Дехтяренко - Бог и Человек

Поклонение сатане, колдовство, спиритизм и астрология, современный всплеск оккультизма - это только одна фаза продолжающейся войны век между Богом и сатаной. Без знания об этой войне невозможно понять, что бой представляет жизнь, и единственный путь узнать об этом конфликте - изучение философии истории, представленной в Библии.

На протяжении столетий человечество бьется над тремя главными вопросами: «Откуда мы появились? Почему мы здесь? Куда мы идем?». Были приняты многочисленные попытки получить ответы на эти вопросы. Кажд; попытку можно назвать философией жизни или истории.Цель настоящего исследования - попытаться отследить философию истории Библии от вечности прошлого до вечности будущего.

Дехтяренко Роман Борисович - Бог и Человек - Содержание

ЧАСТЬ 1 Противостояния между Богом и сатаной

Глава 1. Предыстория конфликта: от вечности прошлого до творения, от падения ангелов до обетования Искупителя

Глава 2. Конфликт от первого рождения до блуждания народа по пустыне

Глава 3. Конфликт от завоевания Ханаана до падения Иудеи

Глава 4. Конфликт от Вавилонского пленения до вознесения Христа

Глава 5. Конфликт от изгнания Израиля из места благословения до Реформации

Глава б. Конфликт от контрреформации до философии Ритшля

Глава 7. Конфликт от либерального протестантизма до настоящего времени

Глава 8. Конфликт от Восхищения Церкви до вечности будущего

Заключение

ЧАСТЬ 2. Общение с Господом: Божий замысел для человека Введение

Глава 1. Божий замысел для Его детей

Глава 2. Что такое общение?

Глава 3. Ветхий ум

Глава 4. Новый ум

Глава 5. Ветхое сердце

Глава б. Новое сердце

Глава 7. Ветхая воля

Глава 8. Новая воля

Глава 9. Кто такой человек?

Глава 10. Осуждение на Кресте

ЧАСТЬ 3. Завет Бога с Авраамом

I. Смысл и содержание завета Бога с Авраамом

II. Исполнение данных Аврааму обетований

III. Выполнение завета Бога с Авраамом в будущем

IV. Отношение завета Авраама к Израилю как народу

ЧАСТЬ 4. Учение о Святой Троице

Бог Отец Иисус Христос Дух Святой

Личности Св. Троицы

ЧАСТЬ 5. Служение Иисуса Христа в Ветхом Завете : Теофания

Двенадцатая глава книги Исход

ЧАСТЬ б. Вход Царя и служение его Посланника

ЧАСТЬ 7. Отношение христианина к закону и благодати

Три аспекта закона

Взгляды на сегодняшнее отношение человека к закону

Водительство Святого Духа

Руководство духовной жизнью

Жизнь победы над грехом

ЧАСТЬ 8. Объяснение некоторых понятий христианской веры

Благодать

Оправдание

Возрождение

Вменение