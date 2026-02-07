Деянг - Дыра в нашей святости

«Эта книга - классический, беспощадно библейский Деянг».

Джон Пайпер,пастор в Bethlehem Baptist Church, Миннеаполис/Сент-Пол, Миннесота

«Когда я впервые услышал проповедь Кевина на эту тему, она глубоко отозвалась в моем сердце. Его послание — это призыв пробудиться для Божьих людей - такой необходимый, своевременный и пророческий. Как талантливый богослов и мыслитель, Кевин прекрасно раскладывает по полочкам все библейские тонкости и нюансы истинной святости. Как пастырь, он проявляет искреннее сострадание и заботу о состоянии паствы. Как такой же пилигрим, как мы, он проникает в самую суть наших ошибочных образов мышления и жизни, которые не дают нам отражать нашего святого Бога в этом темном мире. Как любящий Христа служитель, он помогает нам видеть красоту и силу личной святости».

Нэнси Ли Демосе, писатель, ведущая на радио «Обнови наше сердце»

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Я никогда не мог понять романтику походной жизни. Многие мои друзья и родственники обожают палаточный отдых, мне же всегда казалось странным, что люди готовы круглосуточно работать весь год ради того, чтобы потом провести отпуск в палатке в лесу. Да, я понимаю, что походы сближают, но неужели для этого обязательно жить в палатках и пользоваться общим туалетом? Я вижу некоторый смысл в походах как в виде активного отдыха. Ты надеваешь на спину рюкзак и идешь несколько километров, наслаждаясь Божьим творением. Это круто! Но мне совсем не понятно, зачем набивать машину как Ноев ковчег, ехать на какую-то палаточную базу, кишащую комарами, и пытаться там воссоздать далеко не самую удобную версию своей кухни и спальни. Кто сказал, что отдых должен быть как обычная жизнь, только посложнее?

Наша церковь каждый год проводит семейный лагерь. Каждый год моя жена хочет туда поехать, и каждый год совершенно случайно в ту самую неделю мы оказываемся совершенно в другом месте. Насколько я могу судить, семейный лагерь хорош тем, что дети там, не обремененные родительским контролем, могут носиться и играть с утра до вечера, не беспокоясь о грязной одежде и наслаждаясь возможностью почувствовать себя томами сойе-рами и гекльберри финнами. Идея избавиться от детей и спокойно провести время с друзьями мне очень нравится, но должен же быть для этого какой-то более чистый и менее сырой способ (разве не для этого придумали летнюю библейскую школу?). Ведь даже если все в семейном лагере сложится удачно — повезет с погодой, дети от души нагуляются и никому при этом не придется накладывать швы, а гречневая каша в последний день будет казаться такой же вкусной, как и в первый, - вернувшись домой и вытряхивая песок из своих книг, я все равно буду чувствовать досаду.

Кевин Деянг - Дыра в нашей святости - Как навести мосты между любовью к Евангелию и стремлением к благочестию

Кевин Деянг ; пер. с англ. — Минск : Позитив-центр, 2019. — 192 с.

ISBN 978-1-4335-3334-1 (англ.).

ISBN 978-985-7193-37-0 (рус).

Кевин Деянг - Дыра в нашей святости - Как навести мосты между любовью к Евангелию и стремлением к благочестию - Содержание

1. Осознание разрыва

2. Причина искупления

3. Образец благочестия

4. Бог совершил, чтобы мы совершали

5. Как угодить Богу и возможно ли благочестие

6. Усилия, наполненные силой Духа, движимые Евангелием и поддерживаемые верой

7. Будь тем, кто ты есть

8. Святые и сексуальная распущенность

9. Пребывайте и слушайтесь

10. Дабы успех твой для всех был очевиден

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