Деянг Кевин - Молитва Отче наш

Есть ли в жизни христианина что-то важнее и в то же время что-то сложнее молитвы?

Мы знаем, что нужно молиться. Мы хотим молиться (по крайней мере, хотим иметь такое желание). Нам нравятся люди, которые молятся. Но при этом, когда доходит до дела, у многих из нас возникает чувство, что ничего не получается.

Если спросить нас в лоб, как мы оцениваем свою молитвенную жизнь, мало кто из нас с радостью и готовностью станет отвечать на этот вопрос. Нам хочется молиться чаще. Нам хочется молиться дольше. Нам хочется молиться лучше. Я на сто процентов уверен, что нет христианина, который бы под конец своих дней утверждал, что его молитвенная жизнь всегда была на высоте. Напротив, в нашей душе находят отклик слова одного пастора, который поделился размышлениями о своей жизни и молитве: «Бог хочет, чтобы я молился, но у меня так плохо получается... Как же так?»

За последние годы я прочел немало книг о молитве. Лучшие из них помогли мне обрести надежду и ощутить благодарность Богу за то, что Он принимает мои молитвы. Но много книг просто вызывают чувство вины даже у самого ревностного христианина: они рождают ощущение, что единственное достойное дело — это молитва. Я вспоминаю, как еще в начале своего служения читал классическую книгу о молитве. Поначалу она вдохновляла, но к концу просто выбила почву из-под ног. Возможно, проблема была в моем собственном сердце, но, насколько я помню, в этой книге непрерывно звучал призыв больше молиться. Мой опыт подсказывает мне, что постоянный и настойчивый упор на том, что мы должны молиться, поначалу придает христианину сил, но быстро теряет свою эффективность, и в итоге верующий просто испытывает больше вины, а не больше молится. В краткосрочной перспективе подобные книги могут родить в вас желание молиться больше, но после того, как оно исчезает, у вас возникает фоновое чувство вины из-за того, что вы мало молитесь.

Но молитва «Отче наш» — не такая. Она не направлена, по крайней мере явным образом, на то, чтобы побудить вас принять волевое решение молиться. Она учит тому, как молиться.

Кевин Деянг - Молитва Отче наш - Иисус объясняет, о чем, как и зачем молиться

Перевод с английского. – Минск: Издатель А. Н. Вараксин, 2024. – 128 с.

ISBN 978-985-7328-23-9

Кевин Деянг - Молитва Отче наш – Содержание

1. Когда молишься

2. Наш Отец

3. Наше желание

4. Хлеб наш насущный

5. Долги наши

6. Наша мольба

7. Его слава

Пособие для изучения

Библейский указатель