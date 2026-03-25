Деянг - Мужчины и женщины в церкви

Если в истории могло быть иначе, значит, и в нашей жизни могло быть иначе. А влияет ли на наше бытие что-то больше, чем наша половая принадлежность? Хотя моя жизнь не сводится только к тому, чтобы быть мужчиной, все определяется тем фактом, что я мужчина, а не женщина. И жизнь моей жены определяется тем, что она женщина, а не мужчина. Каждый из моих девяти детей (да, у нас был план создать собственную бейсбольную команду) создан для того, чтобы быть мальчиком или девочкой. И все же как часто нам приходит в голову мысль, что было бы, если бы было по-другому? Бог бы не создал два вида человека. Бог бы не сделал так, что мужчины и женщины, как правило, имеют разные формы и размеры, отращивают волосы в разных местах, думают и чувствуют по-разному. Бог бы задумал, чтобы человечество размножалось как-нибудь по-другому, не через разнополый союз. Он мог бы сделать так, чтобы Адам был самодостаточным, чтобы Ева ему была не нужна. Или Он мог бы создать Еву без Адама. Но Бог решил создать не одного мужчину, или одну женщину, или группу мужчин, или группу женщин; Он создал мужчину и женщину. Наш биологический пол особенность человеческого бытия, оказывающая на нашу жизнь определяющее влияние, это решение Бога.

Конечно, мир должен был быть создан таким, каким он и бьm создан: в соответствии с неизменной волей Бога и как необходимое выражение Его качеств характера. Я не утверждаю, что Бог бросил кости и по воле случая создал Адама и Еву именно такими. Нет, я говорю об обратном. Вся эта чудесная, прекрасная, сложная история о человечестве в двух полах бьmа задумана Богом. «Бог сотворил человека, образ Свой, Божий образ Он сотворил, мужчину и женщину сотворил» (Быт. 1:27). Все человечество всегда состояло и будет до конца времен состоять из двух разных и дополняющих друг друга полов. Такая вечная раздвоенность возникла не случайно, не по капризу Бога, а по Его благому замыслу.

Отрицание того, что человек сотворен как мужчина и женщина, ставит под угрозу само Евангелие. В браке есть великая тайна, говорит Павел, тайна о Христе и Его церкви (Эф. 5:32). «Тайна» в новозаветном смысле означает нечто скрытое, а затем явленное. Библия говорит, что Бог сотворил мужчину и женщину, людей двух полов, чтобы таким образом создать живую картину союза Христа и церкви различающихся и дополняющих друг друга членов. Отрывок Эф. 5 посвящен теме брака, но понять, почему Павел пишет то, что пишет, мы можем только тогда, когда осознаем, что Бог, задумывая брак, хотел создать союз двух различающихся и дополняющих друг друга людей как образ Евангелия. Разрушать различия между мужчинами и женщинами значит (хотим мы того или нет) уничтожать кирпичи, из которых складывается само искупление.

Кевин Деянг - Мужчины и женщины в церкви: Краткое введение с анализом библейского текста и практическими рекомендациями

Минск : А. Н. Вараксин, 2022. -176 с.

ISBN 978-985-7299-15-7

Кевин Деянг - Мужчины и женщины в церкви: Краткое введение с анализом библейского текста и практическими рекомендациями - Содержание

Предисловие

А что, если? Как же так вышло? Что дальше?

Часть 1. Исследование библейских текстов

1. Хорошее место для начала. Быт.1-3

2. Проповедующие модели. Исследование Ветхого Завета

3. Революция и повторение. Иисус и евангелия

4. О голове и волосах.1Кор.11 :2-16;14:33-35

5. Брак, заключенный на небесах. Эф. 5:22-33

6. Суть дела. 1 Тим. 2:8-15

7. Руководители, служители и жизнь вместе. 1Тим.3 :1-13

Часть 2. Возражения и практика

8. Возражения общего характера.

9. Старейшины-мужчины, но женщины-проповедницы?

10. Воспитание мальчиков и девочек

Заключение. Идем за Христом как мужчина и как женщина

Библейский указатель