Деянг Дональд - Наука и Библия
Книга состоит из девяноста уроков с библейскими иллюстрациями и естественнонаучными опытами, которые были успешно опробованы в малых и больших группах разных возрастов. С дополнительной помощью дети также смогут выполнить бóльшую часть экспериментов у себя дома на кухне. Несмотря на некоторую робость перед наукой, большинство людей проявляет к ней интерес. Творение с его удивительным устройством не может не привлекать наше внимание. В заданиях использовались научные идеи, иллюстрирующие библейские истины. Господь Иисус Христос часто использовал в Своей проповеди наглядные примеры из повседневной жизни – камни, воду, овец, цветы.
Проблема заключается в том, что естественнонаучные наглядные примеры запоминаются больше, чем библейские уроки. Данная книга пытается решить эту распространённую проблему. Эксперимент должен быть своеобразным компасом, который возвращает к библейским принципам так, чтобы, увидев этот предмет позже, слушатель вспомнил извлечённые из библейского урока истины. По этой причине в основу заложены эксперименты, использующие известные и легкодоступные материалы. Задания заканчиваются необычным или неожиданным результатом, который поможет удержать внимание и запомнится присутствующим. Каждый урок состоит из трёх частей: библейского урока, эксперимента и научного объяснения. Последняя часть даёт дополнительную информацию, которую необходимо использовать при демонстрации эксперимента. Материалы урока можно сокращать или дополнять. Во время презентаций вы можете отходить от текста. Эффективное обучение всегда требует адаптации под стиль учителя.
Автор не преследовал цели охватить этими уроками все области христианской жизни, но, наоборот, попытался отобрать наиболее практичные для всех возрастов темы. Сделав соответствующее вступление и призыв в конце урока, их можно использовать для благовестия. В книге использованы ссылки из Ветхого и Нового Заветов. Стихи Писания цитируются по Синодальному переводу Библии. Не бойтесь использовать наглядные научные иллюстрации в группе, для этого не нужно быть Эйнштейном. Библейская заповедь владычествовать над Землёй предполагает изучение и радость от взаимодействия с природой. А у христиан, как ни у кого другого, есть для этого все причины: мы знаем Творца и, изучая творения Его рук, можем познавать Его ещё больше.
Если у вас возникнут вопросы или замечания по экспериментам, вы можете связаться с автором. Надеюсь, что эта книга поможет пробудить интерес и радость изучения Библии у слушателей всех возрастов и послужит хорошим свидетельством того, что даже обыденные явления Божьего творения могут проиллюстрировать библейские истины.
Дональд Б. Деянг - Наука и Библия - Простые опыты, проясняющие библейские истины
Симферополь: ДИАЙПИ, 2012. - 212 с.
ISBN 978-966-491-357-4
Дональд Б. Деянг - Наука и Библия - Содержание
- Список экспериментов
- Введение
- Радуга
- Подключись к Божьей силе
- Невидимая Божья сила
- Вес воздуха
- Поющие бокалы
- Плохие привычки
- Сила Господа
- Молоток-маятник
- Прямой путь
- Нейтрализуйте гнев
- Как пробка из бутылки
- Плюх!
- Полёт в воздухе
- Быстрое изменение
- Торнадо в бутылке
- Незанятое сердце
- Особенная дружба
- Сквозь закрытые двери
- Загадка
- В мгновение ока
- Защита от ударов
- Надёжная Вселенная
- Проникает в самое сердце
- Ничто не сокрыто
- Что такое вера?
- Избавление от лишней тяжести
- Лесной пожар
- Молитва сдвигает горы
- Идеальный баланс
- Вода жизни
- Сад кристаллов
- Плавающий топор
- Клубящиеся облака
- Сохранение равновесия
- Синее небо, красный закат
- Усиление звука
- Нечем дышать
- Танцующий изюм
- Белее снега
- Слепое пятно
- Разрешение загадки
- Удивительная вода
- Безвредный огонь
- Совместная прогулка
- Шипучий камень
- Потухшая свеча
- Или плыви, или тони
- Создание картинки
- Недостаточно силы
- Хрупкость яичной скорлупы
- Скоростной спуск
- Члены семьи
- Взирая в зеркало
- Верующих переполняет новая жизнь
- Щит
- Водяная шапка
- Внимание! Глубокие воды!
- Распространение вширь
- «Живой» пластилин
- Управление кораблём
- Каков размер Солнца?
- Внутри пера
- Цветной шифр
- Подсчёт калорий
- Глазу приятно
- Прыгающие частицы
- Так появились континенты
- Огромное количество
- Лестница на небеса
- Невидимое воинство
- Сквозь лупу
- Числа в природе
- Музыка сфер
- Зрение вверх ногами
- Стремительный рост
- Горячо или холодно?
- Тише едешь – дальше будешь
- Вода под ногами
- Пока Земля ещё вертится
- Суперабсорбент
- Взвешен на весах
- Надёжный проводник
- Кимвал звучащий
- Много хлопка
- Прыгающий мяч
- Орёл или решка
- Осадочные слои
- Пещерные сосульки
- Блуждающие звёзды
- Чудесная вода
Большое спасибо!