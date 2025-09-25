Деянг Дональд - Наука и Библия

Книга состоит из девяноста уроков с библейскими иллюстрациями и естественнонаучными опытами, которые были успешно опробованы в малых и больших группах разных возрастов. С дополнительной помощью дети также смогут выполнить бóльшую часть экспериментов у себя дома на кухне. Несмотря на некоторую робость перед наукой, большинство людей проявляет к ней интерес. Творение с его удивительным устройством не может не привлекать наше внимание. В заданиях использовались научные идеи, иллюстрирующие библейские истины. Господь Иисус Христос часто использовал в Своей проповеди наглядные примеры из повседневной жизни – камни, воду, овец, цветы.

Проблема заключается в том, что естественнонаучные наглядные примеры запоминаются больше, чем библейские уроки. Данная книга пытается решить эту распространённую проблему. Эксперимент должен быть своеобразным компасом, который возвращает к библейским принципам так, чтобы, увидев этот предмет позже, слушатель вспомнил извлечённые из библейского урока истины. По этой причине в основу заложены эксперименты, использующие известные и легкодоступные материалы. Задания заканчиваются необычным или неожиданным результатом, который поможет удержать внимание и запомнится присутствующим. Каждый урок состоит из трёх частей: библейского урока, эксперимента и научного объяснения. Последняя часть даёт дополнительную информацию, которую необходимо использовать при демонстрации эксперимента. Материалы урока можно сокращать или дополнять. Во время презентаций вы можете отходить от текста. Эффективное обучение всегда требует адаптации под стиль учителя.

Автор не преследовал цели охватить этими уроками все области христианской жизни, но, наоборот, попытался отобрать наиболее практичные для всех возрастов темы. Сделав соответствующее вступление и призыв в конце урока, их можно использовать для благовестия. В книге использованы ссылки из Ветхого и Нового Заветов. Стихи Писания цитируются по Синодальному переводу Библии. Не бойтесь использовать наглядные научные иллюстрации в группе, для этого не нужно быть Эйнштейном. Библейская заповедь владычествовать над Землёй предполагает изучение и радость от взаимодействия с природой. А у христиан, как ни у кого другого, есть для этого все причины: мы знаем Творца и, изучая творения Его рук, можем познавать Его ещё больше.

Если у вас возникнут вопросы или замечания по экспериментам, вы можете связаться с автором. Надеюсь, что эта книга поможет пробудить интерес и радость изучения Библии у слушателей всех возрастов и послужит хорошим свидетельством того, что даже обыденные явления Божьего творения могут проиллюстрировать библейские истины.

Дональд Б. Деянг - Наука и Библия - Простые опыты, проясняющие библейские истины

Симферополь: ДИАЙПИ, 2012. - 212 с.

ISBN 978-966-491-357-4

Дональд Б. Деянг - Наука и Библия - Содержание