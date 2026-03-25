Я неподходящий автор для книги на тему занятости. Или самый подходящий? Я вечно жутко занят. Нет, я не хвастаюсь. И не пытаюсь выбить себе первую строчку в рейтинге самых занятых людей. Я просто констатирую факт. Или, по крайней мере, описываю, как я себя чувствую почти каждый день. Раньше я часто говорил: «Я должен написать книгу о занятости, если только найду для этого время». Это не шутка, а сарказм. Как я докатился до такой жизни?
Я прекрасно понимаю, что среди христиан полно лентяев, которые делают для Христа меньше, чем могли бы. Многие верующие живут будто в энергосберегающем режиме, и все свободное время проводят за просмотром бессмысленных ТВ-шоу. Не занятым в служении христианам действительно нужен пинок, чтобы они наконец перестали прожигать свою жизнь. Я безмерно благодарен проповедникам и авторам, которые побуждают нас прожить жизнь со смыслом. Среди моих знакомых много уснувших христиан, которым пора бы проснуться. Но также я знаком со многими людьми, похожими на меня. Они мучаются от обостренного чувства ответственности и постоянных угрызений совести за то, что не делают больше, чем могли бы.
Кевин Деянг - Страшно занят
Минск : «Позитив-центр», 2018. — 120 с.
ISBN 978-985-7193-23-3
Кевин Деянг - Страшно занят - Содержание
1. «Привет, я занят!»
2. Три главные опасности
3. Главный пожиратель времени - Причина 1: вами движет гордость
4. Прессинг обязательств - Причина 2: вы пытаетесь делать то, чего Бог на вас не возлагал
5. Держаться миссии - Причина 3: вы распыляетесь, потому что не определились с приоритетами
6. Детократия - Причина 4: вы постоянно паникуете из-за детей
7. Бездна призывает бездну - Причина 5: технологии украли вашу душу
8. Ритм-н-блюз - Причина 6: вы считаете, что отдых — для слабаков
9. Быть занятым — нормально - Причина 7: вы считаете, что христиане не должны страдать
10. Руководство к (одному) действию
