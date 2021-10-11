Деяния IV Всезарубежного Собора Русской Православной Церкви Заграницей

Пять лет тому назад, 17 мая 2007 года, в день праздника Вознесения Господня, в Храме Христа Спасителя г. Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви Высокопреосвященнейший Митрополит Лавр подписали Акт о каноническом общении. Этим Актом был положен конец разделению в Поместной Русской Церкви. За год до этого исторического события в городе Сан-Франциско, где в начале XX века святительствовал архиепископ Северо-Американский Тихон, будущий всероссийский Патриарх- исповедник, состоялось уникальное событие, которое сразу заняло особое место в истории Русской Церкви. В кафедральном соборе Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радосте» — храме, связанном с именем великого чудотворца русского рассеяния святителя Шанхайского и Сан-Францисского Иоанна (Максимовича), — под председательством Высокопреосвященнейшего Митрополита Лавра, Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей, открылся IV Всезарубежный Собор Русской Зарубежной Церкви.

В светлые пасхальные дни мая 2006 года со всего мира съехались архиереи, священники и миряне — представители всех епархий Русской Зарубежной Церкви, а также многочисленные церковно-общественные деятели. Участникам предстояло обсудить два насущных вопроса: урегулирование отношений между двумя частями Русской Церкви — в Отечестве и за рубежом — и дальнейшая миссия и служение Зарубежной Церкви в современном мире.