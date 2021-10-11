Деяния IV Всезарубежного Собора Русской Православной Церкви Заграницей

Деяния IV Всезарубежного Собора РПЦ Заграницей
Пять лет тому назад, 17 мая 2007 года, в день праздника Вознесения Господня, в Храме Христа Спасителя г. Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви Высокопреосвященнейший Митрополит Лавр подписали Акт о каноническом общении. Этим Актом был положен конец разделению в Поместной Русской Церкви. За год до этого исторического события в городе Сан-Франциско, где в начале XX века святительствовал архиепископ Северо-Американский Тихон, будущий всероссийский Патриарх- исповедник, состоялось уникальное событие, которое сразу заняло особое место в истории Русской Церкви. В кафедральном соборе Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радосте» — храме, связанном с именем великого чудотворца русского рассеяния святителя Шанхайского и Сан-Францисского Иоанна (Максимовича), — под председательством Высокопреосвященнейшего Митрополита Лавра, Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей, открылся IV Всезарубежный Собор Русской Зарубежной Церкви.
В светлые пасхальные дни мая 2006 года со всего мира съехались архиереи, священники и миряне — представители всех епархий Русской Зарубежной Церкви, а также многочисленные церковно-общественные деятели. Участникам предстояло обсудить два насущных вопроса: урегулирование отношений между двумя частями Русской Церкви — в Отечестве и за рубежом — и дальнейшая миссия и служение Зарубежной Церкви в современном мире.
Во время церемонии открытия Собора в храм была внесена Одигитрия русского зарубежья — Курско-Коренная икона Божией Матери, которую участники встретили всенародным пением Богородичного тропаря «Яко необоримую стену». В предшествующие Собору дни было немало разногласий, переживаний, волнений, была даже попытка сорвать созыв Собора или по крайней мере его отложить. Первые дни Собора были также весьма напряженными, а к среде 10 мая 2006 года, третьему дню заседаний, сложилось впечатление, что невозможно будет достичь не только єдинения, но даже взаимопонимания. Атмосфера достигла такого накала, что отдельные лица были готовы объявить о своем недоверии Священноначалию и лично Первоиерарху Русской Зарубежной Церкви Митрополиту Лавру. Раскол, казалось, был неизбежен.
И здесь произошло то, что неоднократно происходило в церковной истории, а именно — чудо тайны Церкви и действия благодати Святого Духа в ней. Ежедневным совершением Божественной литургии, предстательством Необоримой Стены в Ее чудотворной Курско-Коренной иконе и святителя Иоанна в его мощах, молитвами членов Собора и сотен тысяч болеющих за судьбу Русской Церкви православных христиан по всем миру — в России, Сербии, Иерусалиме, Грузии, на Афоне, в странах русского рассеяния — невозможное стало возможным. В четверг 11 мая 2006 года участники IV Всезарубежного Собора единодушно заявили, что проявляют всецелое доверие и любовь ко своему Первоиерарху Высокопреосвященнейшему Митропо- литу Лавру и Архиерейскому Собору и засвидетельствовали, что склонятся перед волей Божией и подчинятся решениям предстоящего Архиерейского Собора. В Резолюции Собора его участиики выразили свою решимость уврачевать раны разделения внутри Русской Церкви — между ее частями в Отечестве и за рубежом. Этот благодатный день вошел в историю Русской Церкви как день принятия решения о восстановлении русского церковного единства.
Деяния IV Всезарубежного Собора Русской Православной Церкви Заграницей
М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 392 с. с илл.
ISBN 978-5-88017-277-1
Деяния IV Всезарубежного Собора Русской Православной Церкви Заграницей - Содержание
Иларион, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви. Предисловие к изданию
О СОЗЫВЕ IV ВСЕЗАРУБЕЖНОГО СОБОРА
Из «Положения о Русской Православной Церкви Заграницей»
УКАЗ Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей: Епархиальным Преосвященным и настоятелям церквей, непосредственно Председателю Архиерейского Синода подчиненных (11/24 мая 2005 г.)
УКАЗ Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей (13/26 мая 2005 г.)
ПУБЛИКАЦИИ ЧЛЕНОВ ПРЕДСОБОРНОЙ КОМИССИИ В ПРЕДДВЕРИИ IV ВСЕЗАРУБЕЖНОГО СОБОРА Архиепископ Сиднейский и Австралийско-Новозеландский Иларион, Председатель Предсоборной комиссии. О предстоящем Всезарубежном Соборе
Протоиерей Виктор Потапов. Как мы готовимся к Всезарубежному Собору?
«Дать место благодати Божией» (интервью с секретарем Предсоборной комиссии протоиереем Петром Перекрестовым)....
ПРИВЕТСТВИЯ IV ВСЕЗАРУБЕЖНОМУ СОБОРУ
Приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
Приветствие Святейшего Патриарха Сербского Павла
Приветствие Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II
Обращение Святейшего Патриарха Болгарского Максима ....
ДЕЯНИЯ IV ВСЕЗАРУБЕЖНОГО СОБОРА РПЦ ЗАГРАНИЦЕЙ
Послание Экзарха Вселенского Патриарха, архиепископа Комайского Гавриила
Приветствие Священноархимандрита Иеремии, игумена Русского на Святой Горе Афон Пантелеймонова монастыря со всей во Христе братиею
Приветствие Схиигумена Илия, духовника Введенской Оптиной Пустыни
7 мая. ОТКРЫТИЕ СОБОРА
Открытие собора
Грамота Архиерейского Синода об открытии IV Всезарубежно- го Собора
Приветствие архиепископа Сан-Францисского и Западно-Американского Кирилла на торжественном открытии IV Всезарубежного Собора
Объявление Митрополита Лавра об открытии IV Всезарубеж- ного Собора
Доклад Митрополита Лавра на открытии IV Всезарубежного Собора
Наказ IV Всезарубежному Собору
8 мая. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ СОБОРА
Утреннее заседание
Начало работы
Протоиерей Николай Карыпов. Духовно-историческое наследие Русской Зарубежной Церкви
Дискуссия
Дневное заседание
Иерей Николай Савченко. Восстановление евхаристического общения и преодоление разделений в церковной истории ..
Дискуссия
Вечернее заседание
Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий (Сербская Православная Церковь). Выступление
Дискуссия
9 мая. ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ СОБОРА
Утреннее заседание
Обсуждение протокола первого дня работы Собора
Архиепископ Марк. На пути к уврачеванию разделения в Русской Церкви — пред соборный процесс
Дискуссия
Дневное заседание
Продолжение дискуссии
Вечернее заседание
Протоиерей Александр Лебедев. Процесс переговоров встречных Комиссий
Дискуссия
Иерей Николай Савченко. О работе комиссии по диалогу в свя- зи с вопросом отношения к инославным вероисповеданиям и межконфессиональным организациям
Дискуссия
10 мая. ТРЕТИЙ ДЕНЬ РАБОТЫ СОБОРА
Утреннее заседание
Обсуждение процедурных вопросов
А. В. Псарев. Развитие мировоззрения Русской Зарубежной Церкви в отношении Поместных Церквей и инославия
Дискуссия
Дневное заседание
Епископ Ишимский и Сибирский Евтихий. Выступление
Проект Акта о каноническом общении
Протоиерей Александр Лебедев. Каноническая оценка проекта «Акта о каноническом общении»
Дискуссия
Протоиерей Николай Артемов. Справка относительно докумен- та Всемирного Совета Церквей № Дискуссия
11 мая. ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ СОБОРА
Утреннее заседание
Продолжение дискуссии
Обращение к Всезарубежному Собору сестер Леснинского Богородицкого монастыря
Дискуссия
Протоиерей Виктор Потапов. ...Живые камни, устрояйте из себя дом духовный (Задачи православного прихода в наши дни) ..
ДЕЯНИЯ IV ВСЕЗАРУБЕЖНОГО СОБОРА РПЦ ЗАГРАНИЦЕЙ
Дискуссия
Резолюция IV Всезарубежного Собора Русской Православной Церкви Заграницей
Чтец Г. А. Скок. Церковь, молодежь и ее нужды
Протоиерей Гавриил Макаров. Проблемы молодежи и путь к их решению
Дискуссия
12 мая. ПЯТЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ СОБОРА
Утреннее заседание
Продолжение дискуссии
Бернард Ле Каро. О православном свидетельстве на Западе
Дневное заседание
Акт счетной комиссии по голосованию Резолюции IV Всезарубежного Собора
Дискуссия
Иерей Андрей Филлипс. Задачи нашей Церкви в двадцать первом веке
Архимандрит Лука (Мурьянка). Миссия Русской Православной Церкви заграницей
Вечернее заседание
Дискуссия
13 мая. ШЕСТОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ СОБОРА
Резолюция IV Всезарубежного Собора о миссии и служении Русской Православной Церкви Заграницей
Послание IV Всезарубежного Собора боголюбивой пастве Русской Православной Церкви Заграницей
Акт Счетной комиссии по голосованию Послания IV Всезарубежного Собора боголюбивой пастве Русской Православной Церкви Заграницей
14 мая. ЗАКРЫТИЕ СОБОРА
Список участников IV Всезарубежного Собора Русской Православной Церкви Заграницей
Указатель имен участников IV Всезарубежного Собора Русской Православной Церкви Заграницей
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