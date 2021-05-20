Деяния Вселенских соборов - 1-7 том
Вселенские соборы принадлежать к истории Церкви к периоду времени от первой половины IV вв. (325 г. от Р.Х) до последний половины VIII вв. (788 г. от Р.Х.). Нет нужды мого говорить об особенной важности их в Церкви. Каждый из них был выражением разума и голоса вселенской Церкви. Памятниками вселенских соборов остались исторические свидетельства, наибольшая часть которых весьма близка к ним по времени.
Деяния Вселенских соборов изданные в русском переводе при Казанской духовной академии - В 7 томах
Издание 3-е. – Казань : Центральная типография, 1892 - 1913 г.
Деяния Вселенских соборов изданные в русском переводе при Казанской духовной академии - В 7 томах - Содержание
Том 1:
1. Собор Никейский, 1-й, Вселенский первый
- I. Окружное послание Александра, епископа Александрийского).
- II. Послание Александра, епископа александрийского, к Александру, епископу константинопольскому.
- III. Послание Императора Константина к епископу Александру и пресвитеру Арию
- IV. Послание Императора Константина к Арию и арианам.
- V. Приветственная речь Императору Константину от собора
- VI. Речь Императора Константина святому собору
- VII. Речь Императора Константина святому собору
- VIII. О том, как философами говорено было многое в защиту Ария против собора святых отцов, и как один из философов был обращен к вере Христовой простыми словами одного св. старца
- IX. Соборное изложение веры.
- X. О том, как надлежит разуметь три Лица в Едином Божестве Отца и Сына и Св. Духа).
- XI. Правила никейского собора.
- XII. Важнейшие лица, бывшие на соборе.
- XIII. Послание Императора Константина к Александрийской церкви против Ария
- XIV. Послание Императора Константина ко всем епископам и народам
- XV. Послание Императора Константина из Никеи к епископам, не присутствовавшим на соборе
- XVI. Соборное послание к церквам Божиим, находящимся в Александрии, Египте, Пентаполе, Ливии и во всей поднебесной, клиру и мирянам, исповедующим православную веру
- XVII. Окружное послание Евсевия, епископа Кесарии палестинской
- XVIII. Отрывок из увещательной речи императора Константина к епископам пред отправлением их из Никеи после собора
- XIX. Послание Императора Константина к никодимицам против Евсевия и Феогниса
2. Собор Константинопольский, 1-й, Вселенский вторый
- I. Слово св. Григория Назианзена, произнесенное в присутствии ста пятидесяти епископов собора.
- II. Правила ста пятидесяти святых отцов, собравшихся в Константинополе, во время консульства Флавия Евхерия и Флавия Евагрия .
- III. Символ веры, изложенный Константинопольским собором.
- IV. Подписали сто пятьдесят епископов, присутствовавшие на этом соборе. Нектарий константинопольский.
- V. Послание к римской церкви от епископов, собиравшихся в Констинтинополе
3. Собор Ефесский, Вселенский третий. Исторические сведения о третьем вселенском соборе
- Беседа Прокла, епископа кизического, говоренная в присутствии Нестория в великой константинопольской церкви, о вочеловечении Господа Нашего Иисуса Христа, о том, что Святая Дева Мария есть Богородица и что родившийся от нее не есть Бог только и не есть человек только, но Еммануил, который есть вместе Бог и человек, неслитно и непреложно.
- II. Послание Кирилла епископа александрийского к Несторию, когда узнал о неправильном образе его мыслей.
- III. Послание Нестория к Кириллу александрийскому, отправленное с пресвитером и монахом Лампоном.
- IV. Благоговейнейшему и боголюбивейшему сослужителю Несторию Кирилл о Господе (желает) всякого блага.
- V. Послание Нестория к Кириллу, не одобренное всеми отцами, бывшими на святом соборе.
- VI. Послание Кирилла к обвинявшим его в своих письмах за то, что он, узнав о распространении нечестивого учения Несториева, не умолчал о нем.
- VII. Послание Кирилла к одному из ревностных защитников Нестория.
- VIII. Послание Кирилла к константинопольскому клиру, смущенному разномыслием в церкви.
- Свидетельство константинопольского клира, всенародно возвещенное всей церкви, о том, что Несторий единомыслен с Павлом самосатским, который, за сто шестьдесят лет до Нестория, православными епископами предан анафеме.
- X. Послание Кирилла епископа александрийского к Келестину епископу римскому.
- XI. Послание Келестина к Кириллу.
- XII. Послание Нестория к Келестину папе римскому
- XIII. Другое послание Нестория к папе Келестину.
- XIV. Послание Келестина к Несторию.
- XV. Следующее послание было читано на ефесском соборе после того, как он изложил истинное учение в опровержение учения Нестория.
- XVI. Послание Келестина к Иоанну, епископу антиохийскому.
- XVII. Послание Кирилла епископа александрийского к Иоанну антиохийскому.
- XVIII. Послание Кирилла епископа александрийского к Акакию епископу веррийскому о Несторие.
- XIX. Послание Акакия, епископа веррийского, к Кириллу.
- XX. Послание Кирилла к Ювеналию, епископу иерусалимскому.
- XXI. Послание, писанное Иоанном, епископом антиохийским, к Несторию.
- XXII. Послание Кирилла, епископа александрийского, к Несторию об отлучении.
- XXIII. Послание того же Кирилла к клиру и народу констатинопольскому.
- XXIV. Того же (Кирилла) и того же собора (послание) к монахам константинопольским.
- XXV. Учение Нестория и его анафемы, направленные против анафем Кирилла.
- XXVI. Прошение диакона Василия и прочих монахов.
- XXVII. Грамота Императоров Феодосия и Валентиниана к епископу александрийскому Кириллу
- XXIX. Первое послание Кирилла, писанное из Родоса, прежде собора.
- XXX. Его же послание второе.
- XXXI. Высочайшая грамота, посланная святому собору чрез придворного сановника Кандидиана, которому поручено и наблюдение благочиния на соборе.
- XXXII. Послание Иоанна антиохийского к Кириллу.
Том 2: Собор Ефесский, Вселенский Третий
Том 3: Собор Халкидонский, Вселенский четвертый
Том 4: Собор Халкидонский, Вселенский четвертый (окончание)
Том 5: Собор Константинопольский, 2-й, Вселенский пятый
Том 6: Собор Константинопольский, 2-й, Вселенский шестой
Том 7: Собор Никейский, 2-й, Вселенский седьмой
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