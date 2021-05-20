Вселенские соборы принадлежать к истории Церкви к периоду времени от первой половины IV вв. (325 г. от Р.Х) до последний половины VIII вв. (788 г. от Р.Х.). Нет нужды мого говорить об особенной важности их в Церкви. Каждый из них был выражением разума и голоса вселенской Церкви. Памятниками вселенских соборов остались исторические свидетельства, наибольшая часть которых весьма близка к ним по времени.

Деяния Вселенских соборов изданные в русском переводе при Казанской духовной академии - В 7 томах

Издание 3-е. – Казань : Центральная типография, 1892 - 1913 г.

Деяния Вселенских соборов изданные в русском переводе при Казанской духовной академии - В 7 томах - Содержание