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Дэйвис – Клонирование: мечты сбываются?

Эрил Дэйвис – Клонирование: мечты сбываются?
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Ethics
«Научная фантастика в наш век становится реальностью», - так думают многие люди, рассуждая о клонировании. Вспомните хотя бы фантастический фильм под названием «Шестой день», в котором показана жизнь американцев в будущем.
Один из героев этого фильма по имени Адам возвращается домой после работы и обнаруживает своего клона. Клон выглядит точно так же, как Адам, и обладает всеми его воспоминаниями.
Клон в этом фильме стал результатом сомнительных с точки зрения закона делишек одной тайно функционирующей коммерческой компании. Но эту компанию заботили не только деньги. Ее владелец и клиенты мечтали найти ключ к вечной жизни на земле. Этот фильм предлагает возможное научное решение проблемы бесконечной физической жизни на земле.
Решение это очень простое. Стареющим и смертельно больным людям компания, занимающаяся клонированием, предлагает создать их клона, в которого будут перемещены все их воспоминания.
Что это: научная фантастика или действительность двадцать первого века? Некоторые люди убеждены в последнем, и об этом наша брошюра.

Эрил Дэйвис – Клонирование: мечты сбываются?

Переводчик: Вязовская А. В. – Минск: «FTL», 2004. – 36 с.

Эрил Дэйвис – Клонирование: мечты сбываются? - Содержание

  • Научная фантастика
  • Реальность или фантастика?
  • Важный вопрос
  • Клонирование и Библия
  • Раелиты и вечная жизнь
  • Выдумка?
Views 134
Rating 5.0 / 5
Added 27.11.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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