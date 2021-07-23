Стенли Джонс - Слово стало плотью

Если бы мне нужно было показать самый важный стих в Писании, я бы без колебаний указал на этот: «Слово стало плотью». Весь отрывок читается так: «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного Отца. И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто и никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Иоан. 1:14-18). Этот стих — «Слово стало плотью» — величайшее отличие христианства от всех остальных религий. Там Слово может стать лишь словом, это будет философия, мораль, система, техника, но во все времена, повсюду и для всех христианство — это «Слово, ставшее плотью», идея, ставшая фактом. Как миссионер и евангелист, я в течение полувека находился среди разных направлений мысли в этом мире — на многолюдных перекрестках, где пересекаются пути жизни. Этих «путей жизни» можно встретить в Индии так много, как ни в одном другом месте мира.

Здесь человек принимает религию всерьез, он готов жить и умереть за нее. Из трех великих философских наций прошлого — народов Греции, Индии и Китая, — народ Индии один еще стоит и борется за свой образ жизни. Греция произвела ряд своих философов, но отправьтесь в Грецию сегодня, и вам покажут памятники и археологические руины, но никто не станет обсуждать с 3 вами на горе Марса относительные заслуги разных философов Древней Греции. Греция — это Мекка для фотографов, а не для паломников. В Китае храмы стали местами пикников или теперь, при коммунистах, — пропаганды идей марксизма. Ясно, что следы религии уничтожены. А в Индии все иначе. Древние верования там еще живы. Действительно, многие из богов изъедены червями. В Индии боги теряют жизнеспособность и силу каждые 50 или 60 лет и должны обновляться определенными «оживляющими» церемониями и обрядами. Один индус говорил мне: «Ишвара (Бог) стареет и дряхлеет, он не годится для нас сегодня». Но в то время, как гниет индуистский храм, философский индуизм все еще силен, воинственен и завоевывает Запад. Даже в наших христианских храмах в Америке мне задавали вопросы: «Что вы думаете о реинкарнации и карме?» «Одно мы с Богом, как говорит Веданта, или, точнее говоря, являемся ли мы Богом?»

Реакция в Индии на христианское Евангелие прошла через три стадии: 1. Это не истина. 2. Это не ново. 3. Это — не вы. Первая стадия была кратковременной. Евангелие было так само подтверждаемо в человеческом сознании, что от него нельзя было отмахнуться как от неистинного. Вторая реакция — «Это не ново» — продолжалась долго и все еще популярна: «Все, что несет в себе ваша вера, есть и в наших священных книгах». Третья реакция — «это — не вы», «вы не живете этим» — очень распространена сейчас, и это — обычный аргумент против христианского Евангелия. Здесь мы должны смиренно признать истинность того, что они говорят. У них есть великий аргумент! Стадия, в которой Индия находится сейчас, это — сочетание «Это не ново» и «Это — не вы». Я жил при таком сочетании годы. Все, что я говорил из христианского Евангелия, встречало вежливый ответ: «Да, то, что вы говорите — хорошо; но у нас есть то же самое в наших священных книгах». Когда· я приехал в Индию 54 года назад и переезжал из Бомбея в Лахнау, то оказался в одном купе с образованным магометанином, и я сказал себе: «Я миссионер. Мне нужно приступить к работе». Так я прочитал ему всю Нагорную проповедь. Когда я кончил, он спокойно сказал: «Да, у нас то же самое есть и в Коране». Было ли действительно это его позицией или нет, но он хотел опровергнуть мысль об уникальности христианской веры. 4 Когда я излагал учение о подставлении другой щеки и о любви к врагам, индуисты отвечали: «Да, наши священные книги говорят нам, что нам следует быть подобными сандаловому дереву, которое, когда его рубят топором, изливает свой аромат на топор». Мне пришлось признать, что это прекрасный пример, а внутри у меня возникал вопрос: «В чем же все-таки уникальность христианской веры?»

Стенли Джонс - Слово стало плотью

Подготовлено к изданию МП «АНК» 348 стр.

Стенли Джонс - Слово стало плотью - Оглавление

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