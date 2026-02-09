ди-Видас - Решит Хохма - Начало мудрости - Часть 1-3 - Врата Трепета - Врата Любви - Врата Раскаяния
Шедевр мусара
Рав Элияу бар Моше ди-Видас (1510-1585 гг.) - знаток кабалы, ученик р. Моше Кордоверо (Рамак) и р. Ицхака Лурии (Аризаля), жил в Цфате, похоронен в Хевроне.
Решит Хохма - шедевр мусара (классика еврейской мысли и этики), популярен во всем еврейском мире, опубликован более сорока раз.
Сефер Решит Хохма состоит из пяти частей - Врата Трепета, Врата Любви, Врата Раскаяния, Врата Святости и Врата Смирения - и учит истинному служению Творцу и необходимым для этого качествам.
Издательство Ам А-Сефер планирует в скором времени выпустить остальные тома (Врата) этой книги.
Рав Элияу бар Моше ди-Видас - Решит Хохма - Начало мудрости - Часть I - Врата Трепета
1578, Венеция,
составил великий благочестивый мудрец, Б-жественный знаток тайн, наш почтенный Наставник и Учитель Раби ЭЛИЯГУ, сын Учителя и Наставника Раби Моше ВИДАС (упомянут к добру)
из учеников великого Древа, столпа Учения и основания Кабалы, почтенного Наставника нашего и Учителя Кабалы Раби Моше КОРДОВЕРО (упомянут к добру)
Перевод на русский под редакцией Г. Спинаделя по полному изданию р. Х.Й. Валдмана Йерушалаим 5777-2017
Йерушалаим 5777-2017
380 c.
ISBN 978-965-7452-03-5
Рав Элияу бар Моше ди-Видас - Решит Хохма - Начало мудрости - Часть I - Врата Трепета - Содержание
Предисловие
Введение
- Глава 1. Объяснение сути трепета
- Глава 2. Вещи, пробуждающие внутренний трепет,
- Глава 3. Объяснение ступени трепета из-за стыда
- Глава 4. Объяснение некоторых деталей боязни греха
- Глава 5. Страх нанести вред Шхине наверху
- Глава 6. Берегитесь уловок злого начала
- Глава 7. Объяснение низменности греха
- Глава 8. Объяснение трепета:
- Глава 9. Вред, причиняемый грехом телу, душе и Шхине
- Глава 10. Объяснение остальных аспектов вреда
- Глава 11. Некоторые аспекты страха перед судом
- Глава 12. Объяснение страха смерти
- Глава 13. Разъяснения ада и грехов, наказываемых в аду
- Глава 14. Объяснение страха перед наказанием
- Глава 15. Что делать боящемуся для появления трепета
Словарь
Рав Элияу бар Моше ди-Видас - Решит Хохма - Начало мудрости - Часть I - Врата Трепета - Предисловие
1) ИЗВЕСТНА истина: основная задача изучения Торы - привести (человека) к ее практическому исполнению. Вот что сказано во второй главе трактата Брахот (17а): «Раба часто говаривал: Суть мудрости[1] - в раскаянии и добрых делах. Не должно быть такого, что человек изучает и осваивает (Учение) и при этом пренебрежительно относится к отцу и матери, к своему учителю и к старшим по знаниям или возрасту. Ведь сказано (Теилим 119:10): "Начало мудрости - трепет перед Б-гом, благоразумие (дает она) всем исполняющим их (указания Торы)". Не сказано "изучающим", а сказано "исполняющим" -тем, кто исполняет указания Торы ради нее самой[2], а не тем, кто исполняет не ради нее самой. А кто исполняет указания Торы не ради нее самой - лучше бы ему вовсе не быть сотворенным».
2) ТАЛМУД подчеркивает - «тем, кто исполняет ради нее самой», хотя, на первый взгляд, нет необходимости это подчеркивать[3], и этим учит нас, что изучение Торы ради нее самой -это изучение ради исполнения ее указаний. И так следует понимать цитату в Талмуде: когда трепет перед Г-сподом предшествует мудрости - мудрость наделяет благоразумием того, кто исполняет указания Торы. Ибо единственное предназначение мудрости - привести к трепету перед Г-сподом. Мудрость приучает человека к богобоязненному образу поведения. И чтобы мудрость утвердилась в человеке, надо, чтобы она становилась благоразумием для того, кто исполняет заповеди. Мудрость изучают, чтобы обрести трепет перед Владыкой. А трепет - это практическое исполнение.
3) В Зоар, Берешит (8а), сказано: «Раби Йоси говорит: "Благоразумие" - это Древо Жизни, в котором совершенно нет зла. И поскольку нет в нем ничего дурного, оно лишь благоразумие без зла». В свете предыдущего пояснения становится понятно: когда трепет предшествует мудрости, человек удостаивается постичь древо жизни - обрести благоразумие без порока. Но если трепет не предшествует мудрости - не бывать беспорочному благоразумию, и человек пренебрежительно относится к отцу и матери. Такой исполняет указания Торы не ради нее самой, и сам состоит из смешения добра и зла. Вот почему было бы ему лучше, если бы не был сотворен.
4) ЕЩЕ лучше мы сможем это понять, рассмотрев обсуждение в трактате Йома (726): «Сказал раби Йонатан: Чему учит нас сказанное (Мишлей 17:16): "Зачем глупцу деньги на приобретение мудрости, ведь сердца (у него) нет"? (И отвечает): Горе ненавистникам ученых мудрецов, которые изучают Тору, и нет в них трепета перед Небесами. Заявил раби Александрай: Жаль тех, у кого нет двора, а они ворота строят. Сказал Раба ученым: Пожалуйста, постарайтесь избежать двух адов». И поясняет Раши: «Нет двора, а ворота строят... Тора - врата входа в трепет перед Небесами, поэтому необходимо, чтобы трепет предшествовал ее изучению. (Как наличие двора должно предшествовать строительству ворот). Два ада... Те, кто утруждает себя изучением Торы без ее исполнения в этом мире, получают ад ёпосле смерти. Выходит, что и при жизни не насладились своим миром».
5) ПОЧЕМУ трепет назван «двором», и это главное, а мудрость - «вратами для входа в трепет», легче понять, как мне кажется, из трактата Шабат (316): «Заявил раби Янай: Жаль тех, у кого нет двора, а они ворота строят». И сразу далее: «Сказал рав Йеуда: Не сотворил Святой, благословен Он, этот мир ни для чего другого, а лишь ради того, чтобы трепетали перед Ним. Об этом сказано (Коэлет 3:14): "Б-г сделал так, чтобы трепетали перед Ним"». И мне кажется, высказывание раби Иеуды следует сразу за высказыванием раби Яная, именно чтобы пояснить его понимание.
6) ПОЯСНЕНИЕ: известно, что народ Израиля - основа мира, ибо ради него был сотворен мир, как толковали мудрецы (Тан-хума 2, Берешит 3; см. Ваикра Раба 36:4, Ялкут Ирмия 264): «"Вначале сотворил Б-г" - ради Израиля, названного (в другом месте в Торе) "начало"». Народ Израиля - фундамент мироздания, и нет миру существования без Израиля. Сказано (Захария 2:10): «Подобно ветрам Я рассеял вас по четырем сторонам небес, изрек Всевышний». Как не может мир существовать без ветров, так и без народа Израиля (Таанит 36). И Тора была сотворена лишь ради Израиля, чтобы (изучая ее) познавали Творца. Так сказано в Сифри (Экев 47; Ялкут Экев 872): «Раби Шимон бар Йохай говорит: Сказано: "Как дни существования дерева, так дни народа Моего" (Ишайя 65:22) - "Дерево" - это Тора, как сказано (Мишлей 3:18): "Древо жизни она для тех, кто держится за нее". И вот вывод из этого, следуя от простого к сложному: если Тора, сотворенная лишь во славу Израиля, существует во веки веков, тем более это верно в отношении праведников, ради которых сотворен мир». Таким образом, существование мира зиждется на народе Израиля. И Творец даровал Тору Израилю только ради того, чтобы трепетали перед Ним. Кроме того, по величию творения мы судим о деяниях Творца и Его величии, и так приходим к трепету перед Ним. В книге Зоар, Райя Меемна (Бо, 42а) сказано, что мир сотворен в основном для того, чтобы познавали Его. Поэтому трепет, порождаемый созерцанием Творца, является основным двором, а мудрость, обучающая путям к этому, - врата для входа. Получается, что человек сотворен лишь для того, чтобы трепетать перед Г-сподом, и в этом трепете состоит суть мудрости, как мы поясняли. А тот, кто поступает наоборот, - «лучше бы не был сотворен». Ведь такой человек противоречит замыслу Творца и получается, что сотворен впустую и мудростью занимается впустую. Для него предпочтительнее отсутствие, поскольку от него нет пользы.
7) ЕЩЕ поясняет Мидраш Раба (Зот а-браха 11:6), что главное в изучении Торы - практическое действие, к которому оно приводит. Говорится: «Сказал раби Элиэзер: Какое первое благословение Моше произнес в Торе? "Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, избравший эту Тору, освятивший ее и возжелавший тех, кто исполняет ее указания". И не сказал "возжелавший тех, кто изучает ее" или "обучает ей", а именно "тех, кто исполняет ее указания". Человек говорит: Я изучал мудрости[4], но Тору не изучал, что мне там делать? Говорит Святой, благословен Он, народу Израиля: Клянусь вашей жизнью, что все мудрости и вся Тора - это одна легкая вещь! Любой, кто трепещет предо Мной и исполняет слова Торы - все мудрости и вся Тора (становятся ясными) в его сердце. Откуда это известно? Из сказанного: "Начало мудрости в трепете перед Г-сподом - благоразумие дает она всем исполняющим их" (Теилим 111:10); "Трепет перед Г-сподом чист, пребудет вовеки" (там же 19:10); "Трепет перед Всевышним - мудрость" (Иов 28:28)».
[1] Основа изучения Торы в том, чтобы оно привело к раскаянию и добрым делам [Раши].
[2] Это дополнительное поучение, которое не выводится напрямую из приведенной цитаты [Маарша].
[3] Ибо слово «исполняющим» уже подразумевает «ради нее самой» [Маарша].
[4] Имеется в виду: "Все науки и премудрости понятны мне, но мудрость Торы я не могу постичь. Поэтому что мне там делать? Ведь получится, что я трачу время впустую" [Матнот кеуна].
ПОСКОЛЬКУ трепет и любовь - это два великих столпа служения, Писание ставит их рядом.
Как упомянут трепет: «Бояться Г- спода, Б־га твоего», так упомянута и любовь (Дварим 19:9): «Лю бить Г-спода, Б-га твоего». Поэтому Рашби всегда ставит их рядом, говоря (Тикуним, 256 - Тикун 10): «Заповедь в трепете и любви». Так же и в отношении раскаяния, Торы и молитвы, о которых мы уже приводили его слова во Вратах трепета (Введение, пункт 7), он объяснил, что, прежде всего, нам требуется трепет.
Поэтому мы решили объяснить идею любви после трепета, как это следует по порядку в Писании и у Рашби, мир ему, хотя комментаторы и не пошли этим путем. Кроме того, трепет и любовь намекают на две буквы в Имени Его, как объяснили в Тикуним (256 - Тикун 10). Вот почему мы решили соединить Имя Его, как сказано (Ишайя 26:3): «Ибо в Йудпей Г-сподь формирует миры». Кроме того, трепет предшествует любви, поскольку, как объяснил Рашби в Тикуним (26а - Тикун 10), они соответствуют предписаниям действовать и запретам, а запреты предшествуют (повелениям), так как зависят от Имени Йудпей (Врата трепета, Введение, пункт 6). Значит, мы должны объяснить любовь, соответствующую Вавпей, чтобы соединить Имя Авае.
Рав Элияу бар Моше ди-Видас - Решит Хохма - Начало мудрости - Часть 2 - Врата Любви
Рав Элияу бар Моше ди-Видас
Решит Хохма (Начало мудрости), 1578, Венеция
Часть II. Врата Любви
Перевод на русский язык под редакцией Г. Спинаделя по полному изданию р. Х.Й. Валдмана Йерушалаим 5780-2020
Йерушалаим
5780-2020 - 326 с.
Рав Элияу бар Моше ди-Видас - Решит Хохма - Начало мудрости - Часть 2 - Врата Любви - Содержание
- Введение к молитве из сидура восточных евреев
- Введение
- Глава I Объяснение необходимости служить в любви и сути любви, согласно словам наших учителей и книгам хасидов прошлого
- Глава II Дополнительные подробности о сути любви
- Глава III Как человеку соединиться с любовью, чтобы она не отделилась от него
- Глава IV Объяснение любви к Шхине - как мы можем любить ее
- Глава V Объяснение факторов, порождающих любовь
- Глава VI О сотворении человека, о его поведении до дня своей смерти и его награде после смерти
- Глава VII Объяснение любви Святого, благословен Он, к Израилю
- Глава VIII Обязанность человека совершать единение Шхины всеми своими действиями
- Глава IX Еще некоторые подробности того, что должен человек сделать ради любви к Шхине
- Глава X Объяснение качества радости и ее ступеней
- Глава XI Что человеку нужно сделать, чтобы удостоиться любви
- Глава XII Качества уверенности, веры и радости, благодаря которым удостаиваются любви
В предыдущих вратах мы занимались трепетом и любовью. Это ступени, необходимые для совершенного раскаяния, как объяснил Рашби, мир ему, и мы приведем цитату далее (2:11-13). Разум подсказывает: если у раскаивающегося прежде будут знания о трепете и любви, его раскаяние станет совершенным. Говоря о трепете, мы объяснили несколько особенностей, среди них две. Во-первых, следует человеку увидеть, что Творец, да будет благословен, - Правитель, и Он сотворил создания, чтобы те узнали о Его величии.
И все, что сотворил Святой, благословен Он, создано только ради Его славы (Авот, конец главы 6; Иома 38 а), а все творения подчинены Его речению. Ни одно не выходит за пределы, которые установил для него Создатель всего. Например, море, о котором сказано (Иов 38:11): «До сих пор дойдешь, но не более». И мы объясняли это в третьей главе Врат Трепета (пункт 2). Поэтому если человек вышел за пределы Торы, ему следует вернуться на свое место, как заповедал Творец, и не противиться Его приказу.
Рав Элияу бар Моше ди-Видас - Решит Хохма - Начало мудрости - Часть 3 - Врата Раскаяния
1578, Венеция
Часть III. Врата Раскаяния
Перевод на русский под редакцией Г. Спинаделя по полному изданию р. Х.Й. Валдмана Йерушалаим
5783 - 2023
Издательство Ам А-Сефер планирует в скором времени выпустить последние два тома (Врата) этой книги.
Рав Элияу бар Моше ди-Видас - Решит Хохма - Начало мудрости - Часть 3 - Врата Раскаяния - Содержание
Введение
- Глава первая Замечания для пробуждения к раскаянию
- Глава вторая Объяснение сути раскаяния
- Глава третья Пути раскаяния и ценность страданий
- Глава четвертая Смысл поста для раскаяния
- Глава пятая В день поста плач и исповедь
- Глава шестая Объяснение того, что облегчает пост
- Глава седьмая Камни преткновения и нарушения, которые топчут пятками. Следует остерегаться их, чтобы раскаяние было принято
