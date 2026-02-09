2) ТАЛМУД подчеркивает - «тем, кто исполняет ради нее самой», хотя, на первый взгляд, нет необходимости это подчеркивать [3] , и этим учит нас, что изучение Торы ради нее самой -это изучение ради исполнения ее указаний. И так следует понимать цитату в Талмуде: когда трепет перед Г-сподом предшествует мудрости - мудрость наделяет благоразумием того, кто исполняет указания Торы. Ибо единственное предназначение мудрости - привести к трепету перед Г-сподом. Мудрость приучает человека к богобоязненному образу поведения. И чтобы мудрость утвердилась в человеке, надо, чтобы она становилась благоразумием для того, кто исполняет заповеди. Мудрость изучают, чтобы обрести трепет перед Владыкой. А трепет - это практическое исполнение.

3) В Зоар, Берешит (8а), сказано: «Раби Йоси говорит: "Благоразумие" - это Древо Жизни, в котором совершенно нет зла. И поскольку нет в нем ничего дурного, оно лишь благоразумие без зла». В свете предыдущего пояснения становится понятно: когда трепет предшествует мудрости, человек удостаивается постичь древо жизни - обрести благоразумие без порока. Но если трепет не предшествует мудрости - не бывать беспорочному благоразумию, и человек пренебрежительно относится к отцу и матери. Такой исполняет указания Торы не ради нее самой, и сам состоит из смешения добра и зла. Вот почему было бы ему лучше, если бы не был сотворен.

4) ЕЩЕ лучше мы сможем это понять, рассмотрев обсуждение в трактате Йома (726): «Сказал раби Йонатан: Чему учит нас сказанное (Мишлей 17:16): "Зачем глупцу деньги на приобретение мудрости, ведь сердца (у него) нет"? (И отвечает): Горе ненавистникам ученых мудрецов, которые изучают Тору, и нет в них трепета перед Небесами. Заявил раби Александрай: Жаль тех, у кого нет двора, а они ворота строят. Сказал Раба ученым: Пожалуйста, постарайтесь избежать двух адов». И поясняет Раши: «Нет двора, а ворота строят... Тора - врата входа в трепет перед Небесами, поэтому необходимо, чтобы трепет предшествовал ее изучению. (Как наличие двора должно предшествовать строительству ворот). Два ада... Те, кто утруждает себя изучением Торы без ее исполнения в этом мире, получают ад ёпосле смерти. Выходит, что и при жизни не насладились своим миром».

5) ПОЧЕМУ трепет назван «двором», и это главное, а мудрость - «вратами для входа в трепет», легче понять, как мне кажется, из трактата Шабат (316): «Заявил раби Янай: Жаль тех, у кого нет двора, а они ворота строят». И сразу далее: «Сказал рав Йеуда: Не сотворил Святой, благословен Он, этот мир ни для чего другого, а лишь ради того, чтобы трепетали перед Ним. Об этом сказано (Коэлет 3:14): "Б-г сделал так, чтобы трепетали перед Ним"». И мне кажется, высказывание раби Иеуды следует сразу за высказыванием раби Яная, именно чтобы пояснить его понимание.

6) ПОЯСНЕНИЕ: известно, что народ Израиля - основа мира, ибо ради него был сотворен мир, как толковали мудрецы (Тан-хума 2, Берешит 3; см. Ваикра Раба 36:4, Ялкут Ирмия 264): «"Вначале сотворил Б-г" - ради Израиля, названного (в другом месте в Торе) "начало"». Народ Израиля - фундамент мироздания, и нет миру существования без Израиля. Сказано (Захария 2:10): «Подобно ветрам Я рассеял вас по четырем сторонам небес, изрек Всевышний». Как не может мир существовать без ветров, так и без народа Израиля (Таанит 36). И Тора была сотворена лишь ради Израиля, чтобы (изучая ее) познавали Творца. Так сказано в Сифри (Экев 47; Ялкут Экев 872): «Раби Шимон бар Йохай говорит: Сказано: "Как дни существования дерева, так дни народа Моего" (Ишайя 65:22) - "Дерево" - это Тора, как сказано (Мишлей 3:18): "Древо жизни она для тех, кто держится за нее". И вот вывод из этого, следуя от простого к сложному: если Тора, сотворенная лишь во славу Израиля, существует во веки веков, тем более это верно в отношении праведников, ради которых сотворен мир». Таким образом, существование мира зиждется на народе Израиля. И Творец даровал Тору Израилю только ради того, чтобы трепетали перед Ним. Кроме того, по величию творения мы судим о деяниях Творца и Его величии, и так приходим к трепету перед Ним. В книге Зоар, Райя Меемна (Бо, 42а) сказано, что мир сотворен в основном для того, чтобы познавали Его. Поэтому трепет, порождаемый созерцанием Творца, является основным двором, а мудрость, обучающая путям к этому, - врата для входа. Получается, что человек сотворен лишь для того, чтобы трепетать перед Г-сподом, и в этом трепете состоит суть мудрости, как мы поясняли. А тот, кто поступает наоборот, - «лучше бы не был сотворен». Ведь такой человек противоречит замыслу Творца и получается, что сотворен впустую и мудростью занимается впустую. Для него предпочтительнее отсутствие, поскольку от него нет пользы.

7) ЕЩЕ поясняет Мидраш Раба (Зот а-браха 11:6), что главное в изучении Торы - практическое действие, к которому оно приводит. Говорится: «Сказал раби Элиэзер: Какое первое благословение Моше произнес в Торе? "Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, избравший эту Тору, освятивший ее и возжелавший тех, кто исполняет ее указания". И не сказал "возжелавший тех, кто изучает ее" или "обучает ей", а именно "тех, кто исполняет ее указания". Человек говорит: Я изучал мудрости [4] , но Тору не изучал, что мне там делать? Говорит Святой, благословен Он, народу Израиля: Клянусь вашей жизнью, что все мудрости и вся Тора - это одна легкая вещь! Любой, кто трепещет предо Мной и исполняет слова Торы - все мудрости и вся Тора (становятся ясными) в его сердце. Откуда это известно? Из сказанного: "Начало мудрости в трепете перед Г-сподом - благоразумие дает она всем исполняющим их" (Теилим 111:10); "Трепет перед Г-сподом чист, пребудет вовеки" (там же 19:10); "Трепет перед Всевышним - мудрость" (Иов 28:28)».