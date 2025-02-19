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Капри - Диас - Свобода от забот с Эпиктетом

Капри Яна - Диас Чаран - Свобода от забот с Эпиктетом
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy
Закройте глаза, найдите удобное положение и сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы полностью расслабиться. Задайте себе вопрос: что мне мешает быть на сто процентов здоровым и счастливым прямо сейчас, в ближайшие дни, недели? Ваш разум, вероятно, наполнен тревожными мыслями. Возможно, вы беспокоитесь о финансах, здоровье близких или даже о том, что поесть сегодня вечером, так как ваш холодильник пуст. Не важно, о чем именно вы переживаете, потому что волнения присущи практически всем. Считается, что у человека проносится около 60 000 мыслей в день, и многие из них отрицательны, связаны с тревогой, страхом и гневом. Разуму, способному мыслить абстрактно и предвидеть будущее, невозможно избежать переживаний. Однако можно проанализировать свои беспокойства и понять, насколько они важны и как к ним лучше относиться. В этот момент на помощь приходят стоики. Философия стоицизма — это инструмент, который помогает нам освободиться. Она учит нас, как эффективно справляться с жизненными вызовами, что в конечном итоге улучшает качество нашей жизни. Мы увидим, как Эпиктет, раб, который стал великим стоиком, размышляет над вопросами, оставшимися актуальными и в наше время. Не то, что происходит с нами, влияет на нас, а наше отношение к этим событиям. Это стоическая максима Эпиктета, которую сегодня можно услышать от психолога. Согласно Эпиктету, происходящее с нами — это нечто объективное, но мы сами решаем, как на это реагировать.

Капри Яна - Диас Чаран - Свобода от забот с Эпиктетом

79 ответов стоиков на жизненные вопросы / Капри Я., Диас Ч. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 160 с. — (Вопросы философам).
ISBN 978-5-17-160821-7

Капри Яна - Диас Чаран - Свобода от забот с Эпиктетом - Содержание

  • 1 НЕ НАДО НИКОГО ВИНИТЬ
  • 2 ПРИМИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
  • 3 ЧТО ЗАВИСИТ ОТ
  • 4 ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ СПОСОБНОСТИ АДЕКВАТНО
  • 5 ВЫ ГОТОВЫ КО ВСЕМУ
  • 6 НАЙДИТЕ СВОЮ СИЛУ
  • 7 ВНУТРЕННЯЯ СВОБОДА
  • 8 ВЫ САМОУТВЕРЖДАЕТЕСЬ?
  • 9 БУДЬТЕ КАК ГЕРАКЛ
  • 10 ПРИМИТЕ БОЖЬЮ ВОЛЮ
  • 11 ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ
  • 12 ПОМОЩЬ ДРУГИМ
  • 13 НЕ ВСЕ ВОКРУГ ЧЕРНО-БЕЛОЕ
  • 14 ЦЕНА ГНЕВА
  • 15 СТОИТ ЛИ ОНО ТОГО?
  • 16 ПРОЯВЛЯЙТЕ СОЧУВСТВИЕ, НО С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
  • 17 КАК ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ
  • 18 У ВСЕГО СВОЯ ЦЕНА
  • 19 НАСТОЯЩАЯ ПОБЕДА
  • 20 ПРИМИТЕ ТО, ЧТО ЕСТЬ
  • 21 НЕ ТЕРЯЙТЕ САМООБЛАДАНИЯ
  • 22 СТРАХ
  • 23 ЗА ЧТО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ?
  • 24 ТРИ ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ
  • 25 КАК РАЗВИТЬ СВОИ ДОБРОДЕТЕЛИ
  • 26 ЛЮДИ ЗАРАЗИТЕЛЬНЫ
  • 27 ВАШИ ЖЕЛАНИЯ
  • 28 ПОЧЕМУ МЫ СОВЕРШАЕМ ОШИБКИ?
  • 29 ЧРЕЗМЕРНОЕ БЕСПОКОЙСТВО
  • 30 ДЕЙСТВУЙТЕ СО СМИРЕНИЕМ И ЮМОРОМ
  • 31 ДЕРЖИТЕ ИЛИ ОТПУСТИТЕ
  • 32 БУДЬТЕ ХОРОШИМ ПРИМЕРОМ
  • 33 ЧТО ВЫ ГОТОВЫ СДЕЛАТЬ?
  • 34 КАК ДОБИТЬСЯ УСПЕХА В ЖИЗНИ
  • 35 ОДИНОЧЕСТВА НЕ СУЩЕСТВУЕТ
  • 36 ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ЛОДКУ, НЕ ШТОРМ
  • 37 ОТНОШЕНИЕ БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА
  • 38 ДОВЕРИЕ И ОСТОРОЖНОСТЬ
  • 39 У ВСЕГО СВОЯ ЦЕНА
  • 40 НЕ ОГРАНИЧИВАЙТЕ СЕБЯ
  • 41 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВООБРАЖЕНИЕ
  • 42 НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИЗБЕЖАТЬ НЕИЗБЕЖНОГО
  • 43 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
  • 44 ТЕЛО — ЭТО ТОЛЬКО ЧАСТЬ ВАС
  • 45 РОЛЬ, КОТОРУЮ ВАМ ДАЛИ
  • 46 ЦЕНА ЭМОЦИЙ
  • 47 НАСТОЯЩЕЕ БОГАТСТВО
  • 48 ЗНАЙТЕ СВОИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
  • 49 АНАЛИЗИРУЙТЕ СВОИ МЫСЛИ
  • 50 УЧИТЕСЬ У МУДРЫХ
  • 51 ДЕЙСТВУЙТЕ НЕСМОТРЯ НИ НА
  • 52 ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ САМОГО СЕБЯ?
  • 53 СКРЫТЫЙ ВРАГ
  • 54 БОЕВОЙ ДУХ
  • 55 СВОБОДА — ЭТО ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ В УМЕ
  • 56 ПРЕДПОЧИТАЙТЕ ТО, ЧТО ВЫБИРАЕТ БОГ
  • 57 ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕЙ ДУШЕ
  • 58 НЕ ЖАЛУЙТЕСЬ НА ОДИНОЧЕСТВО
  • 59 ВСЕ ПРИХОДИТ И УХОДИТ
  • 60 ПЛЕННИК УДОВОЛЬСТВИЙ
  • 61 КОГДА ПИР ЗАКОНЧИТСЯ
  • 62 ЗАБЛУДШИЕ ЛЮДИ
  • 63 КАК ВЫ РЕАГИРУЕТЕ НА КРИТИКУ?
  • 64 ЦЕНИТЕ ТО, ЧТО ДАЕТ ВАМ ЖИЗНЬ
  • 65 КАЗАТЬСЯ — НЕ ЗНАЧИТ БЫТЬ
  • 66 ВЫ — ЭТО НЕ ВАШИ МЫСЛИ
  • 67 ОСКОРБЛЕНИЯ
  • 68 ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
  • 69 ОЧИСТИТЕ СВОЙ РАЗУМ
  • 70 ВАШ ВЗГЛЯД НА МИР
  • 71 КАК ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ДРУГИМИ
  • 72 ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ
  • 73 У ВСЕГО ЕСТЬ СВЕТЛАЯ СТОРОНА
  • 74 НИЧЕГО ЛИЧНОГО
  • 75 ЧЕМУ ВЫ УЧИТЕСЬ С ПОМОЩЬЮ ФИЛОСОФИИ
  • 76 ВАШИ ПРИОРИТЕТЫ
  • 77 НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ
  • 78 ПРИМЕНЯЙТЕ НА ПРАКТИКЕ
  • 79 КАК ПРОЖИТЬ ХОРОШУЮ ЖИЗНЬ
Views 149
Rating 4.8 / 5
Added 19.02.2025
Author brat Vital
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4.8/5 (2)

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