Капри - Диас - Свобода от забот с Эпиктетом
Закройте глаза, найдите удобное положение и сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы полностью расслабиться. Задайте себе вопрос: что мне мешает быть на сто процентов здоровым и счастливым прямо сейчас, в ближайшие дни, недели? Ваш разум, вероятно, наполнен тревожными мыслями. Возможно, вы беспокоитесь о финансах, здоровье близких или даже о том, что поесть сегодня вечером, так как ваш холодильник пуст. Не важно, о чем именно вы переживаете, потому что волнения присущи практически всем. Считается, что у человека проносится около 60 000 мыслей в день, и многие из них отрицательны, связаны с тревогой, страхом и гневом. Разуму, способному мыслить абстрактно и предвидеть будущее, невозможно избежать переживаний. Однако можно проанализировать свои беспокойства и понять, насколько они важны и как к ним лучше относиться. В этот момент на помощь приходят стоики. Философия стоицизма — это инструмент, который помогает нам освободиться. Она учит нас, как эффективно справляться с жизненными вызовами, что в конечном итоге улучшает качество нашей жизни. Мы увидим, как Эпиктет, раб, который стал великим стоиком, размышляет над вопросами, оставшимися актуальными и в наше время. Не то, что происходит с нами, влияет на нас, а наше отношение к этим событиям. Это стоическая максима Эпиктета, которую сегодня можно услышать от психолога. Согласно Эпиктету, происходящее с нами — это нечто объективное, но мы сами решаем, как на это реагировать.
Капри Яна - Диас Чаран - Свобода от забот с Эпиктетом
79 ответов стоиков на жизненные вопросы / Капри Я., Диас Ч. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 160 с. — (Вопросы философам).
ISBN 978-5-17-160821-7
Капри Яна - Диас Чаран - Свобода от забот с Эпиктетом - Содержание
- 1 НЕ НАДО НИКОГО ВИНИТЬ
- 2 ПРИМИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
- 3 ЧТО ЗАВИСИТ ОТ
- 4 ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ СПОСОБНОСТИ АДЕКВАТНО
- 5 ВЫ ГОТОВЫ КО ВСЕМУ
- 6 НАЙДИТЕ СВОЮ СИЛУ
- 7 ВНУТРЕННЯЯ СВОБОДА
- 8 ВЫ САМОУТВЕРЖДАЕТЕСЬ?
- 9 БУДЬТЕ КАК ГЕРАКЛ
- 10 ПРИМИТЕ БОЖЬЮ ВОЛЮ
- 11 ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ
- 12 ПОМОЩЬ ДРУГИМ
- 13 НЕ ВСЕ ВОКРУГ ЧЕРНО-БЕЛОЕ
- 14 ЦЕНА ГНЕВА
- 15 СТОИТ ЛИ ОНО ТОГО?
- 16 ПРОЯВЛЯЙТЕ СОЧУВСТВИЕ, НО С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
- 17 КАК ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ
- 18 У ВСЕГО СВОЯ ЦЕНА
- 19 НАСТОЯЩАЯ ПОБЕДА
- 20 ПРИМИТЕ ТО, ЧТО ЕСТЬ
- 21 НЕ ТЕРЯЙТЕ САМООБЛАДАНИЯ
- 22 СТРАХ
- 23 ЗА ЧТО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ?
- 24 ТРИ ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ
- 25 КАК РАЗВИТЬ СВОИ ДОБРОДЕТЕЛИ
- 26 ЛЮДИ ЗАРАЗИТЕЛЬНЫ
- 27 ВАШИ ЖЕЛАНИЯ
- 28 ПОЧЕМУ МЫ СОВЕРШАЕМ ОШИБКИ?
- 29 ЧРЕЗМЕРНОЕ БЕСПОКОЙСТВО
- 30 ДЕЙСТВУЙТЕ СО СМИРЕНИЕМ И ЮМОРОМ
- 31 ДЕРЖИТЕ ИЛИ ОТПУСТИТЕ
- 32 БУДЬТЕ ХОРОШИМ ПРИМЕРОМ
- 33 ЧТО ВЫ ГОТОВЫ СДЕЛАТЬ?
- 34 КАК ДОБИТЬСЯ УСПЕХА В ЖИЗНИ
- 35 ОДИНОЧЕСТВА НЕ СУЩЕСТВУЕТ
- 36 ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ЛОДКУ, НЕ ШТОРМ
- 37 ОТНОШЕНИЕ БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА
- 38 ДОВЕРИЕ И ОСТОРОЖНОСТЬ
- 39 У ВСЕГО СВОЯ ЦЕНА
- 40 НЕ ОГРАНИЧИВАЙТЕ СЕБЯ
- 41 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВООБРАЖЕНИЕ
- 42 НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИЗБЕЖАТЬ НЕИЗБЕЖНОГО
- 43 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
- 44 ТЕЛО — ЭТО ТОЛЬКО ЧАСТЬ ВАС
- 45 РОЛЬ, КОТОРУЮ ВАМ ДАЛИ
- 46 ЦЕНА ЭМОЦИЙ
- 47 НАСТОЯЩЕЕ БОГАТСТВО
- 48 ЗНАЙТЕ СВОИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
- 49 АНАЛИЗИРУЙТЕ СВОИ МЫСЛИ
- 50 УЧИТЕСЬ У МУДРЫХ
- 51 ДЕЙСТВУЙТЕ НЕСМОТРЯ НИ НА
- 52 ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ САМОГО СЕБЯ?
- 53 СКРЫТЫЙ ВРАГ
- 54 БОЕВОЙ ДУХ
- 55 СВОБОДА — ЭТО ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ В УМЕ
- 56 ПРЕДПОЧИТАЙТЕ ТО, ЧТО ВЫБИРАЕТ БОГ
- 57 ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕЙ ДУШЕ
- 58 НЕ ЖАЛУЙТЕСЬ НА ОДИНОЧЕСТВО
- 59 ВСЕ ПРИХОДИТ И УХОДИТ
- 60 ПЛЕННИК УДОВОЛЬСТВИЙ
- 61 КОГДА ПИР ЗАКОНЧИТСЯ
- 62 ЗАБЛУДШИЕ ЛЮДИ
- 63 КАК ВЫ РЕАГИРУЕТЕ НА КРИТИКУ?
- 64 ЦЕНИТЕ ТО, ЧТО ДАЕТ ВАМ ЖИЗНЬ
- 65 КАЗАТЬСЯ — НЕ ЗНАЧИТ БЫТЬ
- 66 ВЫ — ЭТО НЕ ВАШИ МЫСЛИ
- 67 ОСКОРБЛЕНИЯ
- 68 ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
- 69 ОЧИСТИТЕ СВОЙ РАЗУМ
- 70 ВАШ ВЗГЛЯД НА МИР
- 71 КАК ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ДРУГИМИ
- 72 ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ
- 73 У ВСЕГО ЕСТЬ СВЕТЛАЯ СТОРОНА
- 74 НИЧЕГО ЛИЧНОГО
- 75 ЧЕМУ ВЫ УЧИТЕСЬ С ПОМОЩЬЮ ФИЛОСОФИИ
- 76 ВАШИ ПРИОРИТЕТЫ
- 77 НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ
- 78 ПРИМЕНЯЙТЕ НА ПРАКТИКЕ
- 79 КАК ПРОЖИТЬ ХОРОШУЮ ЖИЗНЬ
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