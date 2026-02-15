«Секреты веры» доктора Луиса Анджела Диаз-Пабона — это вдохновляющее исследование природы библейской веры, которое переводит это понятие из области абстрактных теологических рассуждений в плоскость практической жизни. Автор утверждает, что вера — это не статичное чувство или интеллектуальное согласие с доктринами, а динамичный инструмент, способный изменять реальность и открывать двери к Божьим обетованиям. Диаз-Пабон раскрывает «секреты», которые заключаются в понимании того, как работает духовный закон веры, как правильно провозглашать Слово Божье и как сохранять непоколебимость в периоды ожидания и испытаний.
В книге подробно анализируются препятствия, которые мешают вере приносить плоды: от страха и сомнений до неправильного понимания Божьего характера. Автор подчеркивает, что истинная вера всегда основывается на знании личности Бога и Его неизменной верности, а не на силе человеческих эмоций. Диаз-Пабон дает практические наставления о том, как «питать» свою веру, как действовать вопреки видимым обстоятельствам и как через молитву доверия высвобождать Божье вмешательство в свои нужды. Это произведение служит мощным призывом к активному духовному росту, вдохновляя читателя выйти за пределы своих возможностей и начать жить жизнью, полной сверхъестественных побед и глубокого упования на Творца.
Д-р Луис Анджел Диаз-Пабон – Секреты веры
Carol Stream, IL: Издательство Международной Ассоциации «Христианский Мост», 2004. – 107 с.
Д-р Луис Анджел Диаз-Пабон – Секреты веры – Содержание
Посвящается
С глубокой благодарностью
Пролог
Вступление
Часть 1 ВЕРА АВРААМА
1. Вера завоевателя
2. Вера, которая никогда не ослабевает
3. Укрепленные в вере
4. Уверенность в силе Божьей
Часть 2 ВЕРА, КОТОРАЯ ПРИЯТНА БОГУ
5. Вера есть доверие
6. Вера приходит от слышания
7. Вера - как горчичное зерно
8. Вера очевидна
Часть 3 ПРОШЕНИЕ ПО ВЕРЕ
9. Иисус - лучший друг желаний твоего сердца
10. Чего ты хочешь от Бога?
11. История Давида и Голиафа
12. Рассмотрение одного новозаветного случая
