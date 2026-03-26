Дичковски - Доктрина вибрации

Древнее гималайское королевство Кашмир сейчас часть провинции Джамму и Кашмир, расположенной на крайнем северо-западе Индии. Сердце современного Кашмира сейчас, так же, как и в прошлом, широкая и плодородная долина реки Витаста. Расположенные на высоте пять тысяч футов, прекрасные озера долины и умеренный климат в наши дни привлекают большое количество туристов в летние месяцы, когда температура на северных индийских равнинах поднимается выше сорока градусов Цельсия. Хотя большую часть населения в настоящее время составляют мусульмане, до прихода ислама в тринадцатом веке Кашмир обладал репутацией непревзойденного центра учености среди буддистов и индуистов. Успехи кашмирцев были выдающимися не только в религиозных исследованиях, но также в светских областях санскритской литературы, литературной критики и грамматики, а также науках, включая медицину, астрономию и математику. Они обладали уникально реалистическим историческим чутьем, о чем убедительно свидетельствует хроника королей Кашмира, написанная в двенадцатом веке, "Раджатарангини" Калханы, которая является фактически единственной историей такого рода в Индии.

Примечательно, что не в меньшей степени, в которой Кашмир, по сути, являлся средоточием духовности индуизма и центром его изучения, он был также и центром буддизма. Попавший, скорее всего, в Кашмир еще в третьем веке до нашей эры, буддизм к первому веку нашей эры уже развился там до такой степени, что кушанский царь Канишка выбрал Кашмир местом проведения главного буддийского собора. Это было огромное собрание, на котором присутствовало более пятисот буддийских монахов и ученых. Ранее некодифицированные части речей Будды и теоретическая часть канона (Abhidharma) были кодифицированы, а остальные подверглись значительному пересмотру. Весь ранний канон, Трипитака, был затем начертан на медных пластинах и помещен в ступу. В последующие столетия большинство форм индийского буддизма процветало в Кашмире. Из ранних школ особенно хорошо была развита Сарвастивада. Подобным же образом широко преподавались и практиковались школы Великой Колесницы, как Срединного пути, так и идеалистической Йогачары. Кашмир также произвел много прекрасных буддийских логиков в линии Дигнаги и Дхармакирти, среди которых наиболее известны Винитадева и Дхармоттарачарья, жившие в восьмом веке. Границы Кашмира в то время простирались дальше на Запад, за пределы дорог в Азию, которые проходили через долины Сват и Читрал в Гилгите. По этой причине Кашмир первым внес существенный вклад в распространение буддизма в Центральной Азии, которое началось примерно в четвертом веке нашей эры и шло по этим маршрутам. Многие буддисты, привлеченные репутацией Кашмира, приезжали из дальних стран, чтобы изучать санскрит и обучаться в качестве переводчиков и учителей. Одним из самых ранних и блестящих среди них был Кумараджи-ва (334-413гг). Родившись в аристократической семье среднеазиатского царства Хотан, он приехал в Кашмир в юности и изучал там священные писания Великой Колесницы под руководством Банд-худатты. Затем он отправился в Китай, где жил и работал до конца своей жизни, переводя буддийские священные тексты. Кашмирский Буддабхадра, его современник, сделал то же самое. Учителя йоги, такие как Дхармабхикшу, привлекли большое количество китайских и кашмирских студентов в конце пятого века, во время роста интереса к буддийской йоге за рубежом. Именно в этот период кашмирцем Буддасеной впервые была переведена на китайский язык главная работа идеалистической буддийской школы Йогача-ра — Йогачара-бхуми. В 631 году нашей эры Сюаньцзан, один из самых известных буддийских паломников Китая, приехал учиться в Кашмир, оставив нам отчет о своем двухлетнем пребывании, который красноречиво свидетельствует о популярности и влиянии буддизма.

Касталия, 2022. - 304 стр.

Марк С. Г. Дичковски - Доктрина вибрации - Анализ доктрин и практик кашмирского шиваизма - Содержание

Благодарности

Вступление

Глава I Интегральный монизм кашмирского шиваизма

Глава II Свет и Осознание: Два аспекта Сознания

Глава III Спанда: универсальная активность абсолютного сознания

Глава IV Шива и Шакти

Глава V Шакти Чакра: Колесо Энергий

Глава VI Божественное тело и священный круг чувств

Глава VII Путь к Освобождению

Список сокращений