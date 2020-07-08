Издание латинского текста с параллельным русским переводом знаменитых Дигест императора Юстиниана, являвшихся основным учебным пособием и юридическим источником по римскому праву для многих десятков поколений юристов средневековья, Нового и Новейшего времени.

Составленные в VI в. н.э. из фрагментов сочинений римских классических юристов, Дигесты Юстиниана являются основным источником наших знаний о римской юриспруденции I—III вв. н.э. Вместе с тем Дигесты Юстиниана служат и источником для изучения позднеримского права, так как наряду с Кодексом и Институциями Юстиниана были основным источником права в византийских судах VI—VII вв. н.э.

Дигесты Юстиниана - Том 1 Перевод с латинского; Отв. ред. Л Л. Кофанов. М.: «Статут», 2002. - 584 с. ISBN 5-8354-0103-5 ISBN 5-8354-0113-2 (1 т.) (в пер.)

Дигесты Юстиниана - Том 2 Т. II. - 2-е изд., испр. - М.: Статут, 2008. - 622 с. ISBN 978-5-8354-0456-8 (в пер.) Дигесты Юстиниана - Том 3 Т. III. - 2-е изд., испр. - М.: Статут, 2008. - 780 с. ISBN 978-5-8354-0485-8 (B nep.) Дигесты Юстиниана - Том 4 Т. IV. - М.: «Статут», 2004. - 780 с. ISBN 5-8354-0103-5 ISBN 5-8354-0199-X(IV т.) (в пер.) Дигесты Юстиниана - Том 5-1 Т. V. Полутом 1. - М.: «Статут», 2004. - 614 с. ISBN 5-8354-0103-5 ISBN 5-8354-0229-5 (Vt., 1 пт.) (в пер.) Дигесты Юстиниана - Том 5-2 Т. V. Полутом 2. - М.: «Статут», 2004. - 602 с. ISBN 5-8354-0103-5 ISBN 5-8354-0230-9 (V т., 2 пт.) (в пер.) Дигесты Юстиниана - Том 6-1 Т. VI. Полутом 1. - М.: Статут, 2005. - 728 с. ISBN 5-8354-0103-5 ISBN 5-8354-0267-8 (VI т., 1 пт.) (в пер.) Дигесты Юстиниана - Том 6-2 Т. VI. Полутом 2. - М.: Статут, 2005. - 564 с. ISBN 5-8354-0103-5 ISBN 5-8354-0268-6 (VI т., 2 пт.) (в пер.) Дигесты Юстиниана - Том 7-1 Т. VII. Полутом 1. - М.: Статут, 2005. - 552 с. ISBN 5-8354-0103-5 ISBN 5-8354-0295-3 (VII т., 1 пт.) (в пер.) Дигесты Юстиниана - Том 7-2 Т. VII. Полутом 2. - М.: Статут, 2005. - 564 с. ISBN 5-8354-0103-5 ISBN 5-8354-0296-1 (VII т., 2 пт.) (в пер.) Дигесты Юстиниана - Том 8 - Статьи и указатели Том VIII: Статьи и указатели. - М.: Статут, 2006. - 677 с. ISBN 5-8354-0103-5 ISBN 5-8354-0352-6 (VIII т.) (в пер.) Вещные права на землю в избранных фрагментах из Дигест Юстиниана Перевод с латинского; Отв. ред. Л.Л. Кофанов М.: Статут, 2006. - 724 с. ISBN 5-8354-0336-4 (в пер.)

Дигесты Юстиниана - Предисловие

В последние годы в нашей стране заметно усилился интерес к изучению римского частного права. Прежде всего он объясняется очевидно и закономерно возросшей ролью гражданско-правового (частноправового) регулирования в организации рыночной экономики как базы для всех последующих социально-экономических преобразований. Отказ от всеобъемлющего государственного вмешательства в экономическую жизнь и планового, а по сути - административно-командного характера имущественного оборота заставил возрождать и развивать частноправовые институты и подходы, в основе которых, несомненно, лежат многие правила и идеи римского частного права, вновь доказавшие свою непреходящую ценность.

Владение и владельческая защита, сервитуты, ипотека и другие ограниченные вещные права, реальные и консенсуальные сделки, деликты и неосновательное обогащение, реституция и даже третейское разбирательство имущественных споров - лишь отдельные, хотя и достаточно яркие примеры современной жизни категорий и институтов, весьма тщательно разработанных еще в римском праве классического и постклассического периодов. Многие из них были основательно забыты за ненадобностью во времена господства плановой экономики и социалистического имущественного оборота, во многом упрощенного и обедненного даже в сравнении с оборотом времен римского права.