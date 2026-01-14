«Экзегеза» Филипа Дика долгое время оставалась terra incognita. С практической точки зрения это неудивительно: в неопубликованной форме «Экзегеза» состоит из более чем восьми тысяч страниц без всякой порядковой нумерации, большей частью написанных корявым почерком, и все они после его смерти в 1982 г. были в произвольном порядке сложены в 91 папку. Поэтому несмотря на то, что в 1980-х были опубликованы многие его романы, написанные в 1950-х, Экзегеза оставалась вне поля зрения издателей как архивный кошмар. И тем не менее, о ней ходили легенды.

Читатели книг Дика знакомы с Экзегезой – она упоминается в «ВАЛИС» – потрясающем романе о невозможном поиске мистической истины в поп-трешевой стране чудес современной Америки. Из этого романа мы узнаем о дневнике, который хранит персонаж по имени Жирный Лошадник, альтер-эго другого персонажа, Фила Дика.

Жирный Лошадник испытал глубокий мистический опыт встречи с высшей мудростью, который преобразил его жизнь и заставил многих поставить под вопрос его святость. Жирный Лошадник не имеет никакого понятия о том, что «Это» было, и часто его мучает мысль о том, что это был всего лишь бред или окончательное сумасшествие. Из-за этого давления он начинает вести дневник, в который записывает свои теории, сомнения, радости и страхи.

Филип К. Дик - Экзегеза

М:«Касталия», 2020 — 264 с.

ISBN 978-5-521-15800-3

Филип К. Дик - Экзегеза - Содержание