Дик - Экзегеза
«Экзегеза» Филипа Дика долгое время оставалась terra incognita. С практической точки зрения это неудивительно: в неопубликованной форме «Экзегеза» состоит из более чем восьми тысяч страниц без всякой порядковой нумерации, большей частью написанных корявым почерком, и все они после его смерти в 1982 г. были в произвольном порядке сложены в 91 папку. Поэтому несмотря на то, что в 1980-х были опубликованы многие его романы, написанные в 1950-х, Экзегеза оставалась вне поля зрения издателей как архивный кошмар. И тем не менее, о ней ходили легенды.
Читатели книг Дика знакомы с Экзегезой – она упоминается в «ВАЛИС» – потрясающем романе о невозможном поиске мистической истины в поп-трешевой стране чудес современной Америки. Из этого романа мы узнаем о дневнике, который хранит персонаж по имени Жирный Лошадник, альтер-эго другого персонажа, Фила Дика.
Жирный Лошадник испытал глубокий мистический опыт встречи с высшей мудростью, который преобразил его жизнь и заставил многих поставить под вопрос его святость. Жирный Лошадник не имеет никакого понятия о том, что «Это» было, и часто его мучает мысль о том, что это был всего лишь бред или окончательное сумасшествие. Из-за этого давления он начинает вести дневник, в который записывает свои теории, сомнения, радости и страхи.
Филип К. Дик - Экзегеза
М:«Касталия», 2020 — 264 с.
ISBN 978-5-521-15800-3
Филип К. Дик - Экзегеза - Содержание
Предисловие. «Экзегеза» Филипа Дика
Глава 1. Отчет о личном опыте
Глава 2. Теоретические объяснения
Глава 3. О литературном мастерстве и творческом поиске истины
Глава 4. Трактовка собственных работ
Глава 5. Черновые наброски и исследования для текущих работ
Глава 6. Политические и экологические взгляды
Глава 7. Два самоанализа
Глава 8. Три заключительных притчи
Послесловие. Я понимаю Филипа Дика
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