Дик - Путь к Свету

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

Этот сборник проповедей Вилли Дика представляет собой искреннее и глубокое наставление, направленное на укрепление личной веры и духовное пробуждение. Автор, опираясь на многолетний опыт служения, выстраивает свои беседы вокруг метафоры «пути», по которому проходит каждая душа: от тьмы сомнений, греха и неопределенности к Свету Божьей истины. Книга написана простым и доходчивым языком, что делает её доступной для самого широкого круга читателей — от новообращенных до тех, кто уже давно идет по христианскому пути.

Основное внимание в своих проповедях Вилли Дик уделяет практическому христианству. Он говорит не о абстрактных теологических концепциях, а о живых отношениях с Христом, о преодолении жизненных испытаний и о важности сохранения верности библейским принципам в меняющемся мире. Каждое обращение автора пронизано надеждой и призывом к внутреннему преображению, напоминая о том, что Свет Христов способен осветить даже самые темные уголки человеческого сердца, даруя мир, радость и ясное видение цели жизни.

Вилли Дик – Путь к Свету – Проповеди

Kansas City: «Новые нивы», 2008. – 164 с.

ISBN 978-0-9799248-4-2

Вилли Дик – Путь к Свету – Содержание

  • 1. Без Бога не до порога

  • 2. Вернись в Отцовский дом

  • 3. Уповай на благодать Божью

  • 4. Библия и алкоголь

  • 5. Ищи бессмертия во Христе

  • 6. Искусство молитвы

  • 7. Не судите, да не судимы будете

  • 8. Собирайте сокровища на небесах

  • 9. Боговоплощение

  • 10. Великая радость

  • 11. Вера без добрых дел мертва

  • 12. Услышь голос Господа

  • 13. Не променяй истину на ложь

  • 14. Не верь лжеапостолам

  • 15. Поверь Богу - увидишь чудо

  • 16. Учись творчеству у Бога

  • 17. Люби ближнего

  • 18. Ищи встречи со Христом

  • 19. Мы созданы для общения с Богом

  • 20. Богом желанные и любимые

  • 21. Семейное счастье

  • 22. Святой союз

  • 23. Господи, спаси наш брак

  • 24. Не злом должны жить люди

  • 25. Молимся за всех, кого постигло горе

  • 26. Святость раскаяния

  • 27. Дух Божий в жизни человека

  • 28. О Духе Святом

  • 29. Ключ к счастью - прощение

  • 30. Освободи сердце от мести

  • 31. Прости, и прощен будешь

  • 32. Обрети мир с Богом и ближними

  • 33. Слово о благодарности

  • 34. О зависти

  • 35. Готовьтесь к встрече с Богом

  • 36. Почитай родителей твоих

  • 37. Приблизьтесь к Богу

  • 38. Жилище на небесах

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

