Дик - Путь к Свету
Этот сборник проповедей Вилли Дика представляет собой искреннее и глубокое наставление, направленное на укрепление личной веры и духовное пробуждение. Автор, опираясь на многолетний опыт служения, выстраивает свои беседы вокруг метафоры «пути», по которому проходит каждая душа: от тьмы сомнений, греха и неопределенности к Свету Божьей истины. Книга написана простым и доходчивым языком, что делает её доступной для самого широкого круга читателей — от новообращенных до тех, кто уже давно идет по христианскому пути.
Основное внимание в своих проповедях Вилли Дик уделяет практическому христианству. Он говорит не о абстрактных теологических концепциях, а о живых отношениях с Христом, о преодолении жизненных испытаний и о важности сохранения верности библейским принципам в меняющемся мире. Каждое обращение автора пронизано надеждой и призывом к внутреннему преображению, напоминая о том, что Свет Христов способен осветить даже самые темные уголки человеческого сердца, даруя мир, радость и ясное видение цели жизни.
Вилли Дик – Путь к Свету – Проповеди
Kansas City: «Новые нивы», 2008. – 164 с.
ISBN 978-0-9799248-4-2
Вилли Дик – Путь к Свету – Содержание
1. Без Бога не до порога
2. Вернись в Отцовский дом
3. Уповай на благодать Божью
4. Библия и алкоголь
5. Ищи бессмертия во Христе
6. Искусство молитвы
7. Не судите, да не судимы будете
8. Собирайте сокровища на небесах
9. Боговоплощение
10. Великая радость
11. Вера без добрых дел мертва
12. Услышь голос Господа
13. Не променяй истину на ложь
14. Не верь лжеапостолам
15. Поверь Богу - увидишь чудо
16. Учись творчеству у Бога
17. Люби ближнего
18. Ищи встречи со Христом
19. Мы созданы для общения с Богом
20. Богом желанные и любимые
21. Семейное счастье
22. Святой союз
23. Господи, спаси наш брак
24. Не злом должны жить люди
25. Молимся за всех, кого постигло горе
26. Святость раскаяния
27. Дух Божий в жизни человека
28. О Духе Святом
29. Ключ к счастью - прощение
30. Освободи сердце от мести
31. Прости, и прощен будешь
32. Обрети мир с Богом и ближними
33. Слово о благодарности
34. О зависти
35. Готовьтесь к встрече с Богом
36. Почитай родителей твоих
37. Приблизьтесь к Богу
38. Жилище на небесах
