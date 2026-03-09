Дик Тиббитс - Прощать, чтобы жить
Книга Дика Тиббитса и Стива Холлидея «Прощать, чтобы жить» посвящена теме прощения и его значению для духовного и эмоционального здоровья человека. Авторы показывают, что непрощение и обиды могут разрушать внутренний мир человека, тогда как прощение открывает путь к свободе, исцелению и восстановлению отношений.
Опираясь на библейские принципы и жизненные примеры, авторы объясняют, как научиться прощать тех, кто причинил боль, и освободиться от тяжести обид. В книге рассматриваются трудности, которые возникают на пути прощения, и предлагаются практические шаги, помогающие пройти этот процесс.
Издание будет полезно всем, кто стремится преодолеть прошлые обиды, восстановить отношения с людьми и обрести внутренний мир через силу прощения.
Дик Тиббитс, Стив Холлидей - Прощать, чтобы жить
Пер. с англ. — Заокский: Источник жизни, 2019. - 224 с.
ISBN 978-5-00126-070-7
Дик Тиббитс, Стив Холлидей - Прощать, чтобы жить - Содержание
Благодарности
Предисловие
Введение
Глава 1. Жизнь должна быть справедливой
Глава 2. Моя жизнь — это твоя ошибка
Глава 3. От плохого — к хорошему
Глава 4. Что из сказанного вами самому себе может вас убить
Глава 5. Рождение истории обиды
Глава 6. Прощение — это выбор
Глава 7. Прощать нелегко
Глава 8. Новый.взгляд на прошлое — основа прощения
Глава 9. Прощение и покой сегодня
Глава 10. Прощение и обретение надежды
Глава 11. Несколько предостережений
Глава 12. Личное прощение: когда ты — свой злейший враг
Глава 13. Живя жизнью прощения
Приложение
Руководство для дискуссии
