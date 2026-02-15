Дик - Вина и прощение
В этой книге Яков Дик обращается к одной из самых болезненных и сложных тем человеческих взаимоотношений и духовной жизни. Автор рассматривает вину не просто как юридический или психологический факт, а как тяжелое бремя, которое разрушает личность изнутри и воздвигает стену между человеком и Богом. Книга помогает читателю разграничить истинную вину (результат реального греха) и ложное чувство вины, которое часто навязывается воспитанием, обществом или врагом душ человеческих. Основной посыл автора заключается в том, что единственный выход из тупика осуждения — это принятие Божьего прощения и готовность прощать самого себя и других.
Автор детально разбирает библейский путь восстановления: от осознания проступка и искреннего покаяния до полного освобождения. Дик подчеркивает, что прощение — это не чувство, а волевое решение, основанное на жертве Христа. Особое внимание уделяется практике примирения с ближними, включая сложные случаи, когда обидчик не раскаивается. Книга служит глубоким терапевтическим и духовным пособием, предлагая конкретные шаги для тех, кто годами живет под гнетом прошлых ошибок, помогая им обрести радость чистой совести и свободу для новой жизни в благодати.
Посвящается людям отчаявшимся, в стоих глазах безнадежным, а также заблудшим детям верующих родителей
Издание 3-е. - Типография: Elsnerdruck Berlin, 1997. – 124 с.
Яков Дик – Вина и прощение - Содержание
Предисловие
Детские годы - Юность - Первый стакан - Дальняя дорога - ״Веселись, юноша, в юности твоей - ״Ну, погнали гусей...“ - Университет, молодежная газета - ״Это Библия! В ней написана правда“ - ״Собака тоже все понимает...“ - ״Кто здесь знает Иисуса Христа?“ - Вытрезвитель - ״Ты для меня слишком хороша...“ - Гороскоп - Цыганка - ״На ковер“ - "Красногвардеец" - Психиатрия, или куда ведет грех - Невыразимое отчаяние - ״Конченные люди“? - Авария - В поисках выхода - Первая надежда - Вина - Рождество - Новый год - Попытка нового начала - Раскольников - Реакция в колхозе - Библия учит понимать Бога - "Счастье потерянной жизни" - Я - грешник - Прощение - Крещение - Свобода
Послесловие
