В этой книге Яков Дик обращается к одной из самых болезненных и сложных тем человеческих взаимоотношений и духовной жизни. Автор рассматривает вину не просто как юридический или психологический факт, а как тяжелое бремя, которое разрушает личность изнутри и воздвигает стену между человеком и Богом. Книга помогает читателю разграничить истинную вину (результат реального греха) и ложное чувство вины, которое часто навязывается воспитанием, обществом или врагом душ человеческих. Основной посыл автора заключается в том, что единственный выход из тупика осуждения — это принятие Божьего прощения и готовность прощать самого себя и других.

Автор детально разбирает библейский путь восстановления: от осознания проступка и искреннего покаяния до полного освобождения. Дик подчеркивает, что прощение — это не чувство, а волевое решение, основанное на жертве Христа. Особое внимание уделяется практике примирения с ближними, включая сложные случаи, когда обидчик не раскаивается. Книга служит глубоким терапевтическим и духовным пособием, предлагая конкретные шаги для тех, кто годами живет под гнетом прошлых ошибок, помогая им обрести радость чистой совести и свободу для новой жизни в благодати.

Яков Дик – Вина и прощение

Посвящается людям отчаявшимся, в стоих глазах безнадежным, а также заблудшим детям верующих родителей

Издание 3-е. - Типография: Elsnerdruck Berlin, 1997. – 124 с.

Яков Дик – Вина и прощение - Содержание