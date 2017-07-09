Личностью, оказавшей на мою жизнь самое большое влияние, была женщина, — так ответили 212 из 250 участников одного опроса. При этом многие из опрошенных отметили, что это была жена или мать. Однако, в списке можно было найти также учителей, бабушек, преподавательниц воскресных школ и т. д. Слова Уильяма Р. Уоллеса: „рука, качающая колыбель, правит миром", стали знаменитыми. Но знаете ли вы, что Авраам Линкольн добавил к этому утверждению следующее: „И всем, чем я стал, и чем я надеюсь стать, я обязан моей матери"?

Поскольку во многих странах работа по дому требует больших затрат физического труда, слово „домохозяйка" ассоциируется с тяжелой и скучной работой. Многим знакома такая сцена из жизни: после рабочего дня, усталая женщина отправляется по магазинам, где ей приходится выстаивать в длинных очередях, чтобы купить продукты для семьи. Нагруженная сумками, она на общественном транспорте с пересадками через весь город отправляется домой, и тут же принимается готовить ужин, на ходу разбираясь с проблемами детей. Затем подает на стол и за ужином еще ухитряется обменяться новостями с мужем. После этого она замертво валится в постель, чтобы завтра начать все сначала.

Может быть, именно такое положение отчасти способствует тому, что женщина, в конце концов, начинает сомневаться в себе, в своей роли, в пользе своей жизни вообще. У многих женщин появляется чувство разочарования и безысходности. Знакомая рассказывала мне, что не дождется, когда дети (а их у нее четверо) подрастут и пойдут в школу. Тогда она сможет вырваться из круга домашних дел и внести свою лепту в жизнь общества. Каждый день женщина мечтает о том, что, уложив детей спать, она сможет заняться чем-нибудь для себя.

Что значит быть женой и матерью? Можно ли быть женой, матерью, и в то же время заниматься более интересным и важным делом, чем перекладывать чистое белье и полотенца, которые муж сложил неправильно? Или стирать белье для всей семьи? Или сопровождать детей на школьные мероприятия и наводить порядок в доме после хаоса, устроенного вашими подростками? Думаю, что роль жены и матери включает в себя нечто более интересное и волнующее.

Не слишком ли часто убеждают женщин в том, что жизнь жены и матери состоит исключительно из приготовления пищи, уборки и стирки! Да, в мире есть разочарованные и несчастные жены, но разве нет в мире разочарованных в своей профессии несчастных инженеров, пилотов или инструкторов каратэ? Конечно есть, и это разочарование происходит не от самой природы работы, а от неизбежной скуки, сопровождающей любой труд, если его исполнять механически, без творческого воображения.

В браке жена должна быть не только помощницей мужа, она должна творчески подходить к своей роли, быть созидающим, творческим партнером. Избрав призвание жены и матери (или оказавшись в этой роли), женщина должна научиться преуспевать во всех аспектах жизни семьи, прилагая для этого не меньше усилий, чем к преуспеванию какого-нибудь крупного предприятия, если бы она была его директором.

Профессионализм во всех сферах семейной жизни — вот в чем состоит суть творческого, созидательного партнерства. В Библии дан созданный много веков тому назад портрет женщины, которой присущи характерные черты творческого, созидающего партнера. В Библии говорится о многих выдающихся, благочестивых женщинах, но эта женщина заслужила особую похвалу: „Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их" (Притч. 31:29).

Кто же она, сделавшая больше, чем пророчица Девора, бывшая советником в военных делах, или Руфь, прославившаяся своею верностью, или Есфирь, которая рисковала жизнью ради спасения своего народа? Эта женщина — просто жена и мать, как многие из нас.

Исследуя эту притчу, мы видим, что стихи (с 10-го по 31-ый) посвящены описанию добродетельной жены и предназначены для того, чтобы показать женщине, какой женой следует быть, а мужчине — какую женщину ему следует выбрать в жены. Этот отрывок написан в форме акростиха. Каждый из двадцати двух, входящих в него стихов, начинается одной из букв еврейского алфавита в последовательном порядке. Это делает притчу не только духовным шедевром, но и литературным.

Из притчи мы многое узнаем о характере этой женщины, однако ее имени Библия не упоминает. Библия рассказывает не о том, кто она, а о том, какой она была. Именно такой благочестивой необходимо быть каждой женщине для того, чтобы стать созидающим партнером. Итак, рассмотрим черты ее характера, ее внутренний мир и ее внешность.