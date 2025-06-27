Взяв на себя роль репортера, я провела среди женщин опрос, чтобы выяснить, почему они выходят замуж. Вот некоторые из их ответов:

— Честно сказать? Ну, знаете, все мои подруги выходили замуж, и все эти мечты о белом платье, о сказочном дне... В общем, мне просто хотелось тоже побыть невестой-принцессой.

— Конечно же, потому что я влюбилась. Я встретила мужчину своей мечты.

— Настало время. Годы шли, и самое время подумать о браке и детях.

— Кевин был моим рыцарем в сияющих доспехах, который спас меня от неуравновешенной мамаши и отца-алкоголика.

— Я не могла зарабатывать достаточно для того, чтобы жить так, как мне хотелось. Тревор дал мне стабильность и тот образ жизни, о котором я всегда мечтала.

Женщины всё несколько усложняют. Мы хотим, чтобы рядом был надёжный друг, партнёр, возлюбленный, единомышленник, который решал бы наши проблемы. У мужчин в этом отношении всё проще. Взгляните на газетное объявление ниже:

Одинокая черная самка ищет самца-партнёра. Расовая принадлежность роли не играет. Я — привлекательная девушка, которая ОЧЕНЬ любит развлечения. Мне нравятся долгие прогулки по лесу, загородные поездки на машине, охота, походы с ночёвкой и рыбалка. Зимними вечерами я люблю уютно устроиться на полу у камина. Во время ужина при свечах с радостью буду есть с вашей руки. Я буду встречать вас у двери, когда вы возвращаетесь домой с работы, имея на себе лишь то, чем меня одарила природа.

На это объявление откликнулись 15 000 мужчин, возжелавших пообщаться с Дэйзи. Догадайтесь, кто ответил на их телефонный звонок? Общество «Атланта хьюмейн». Дэйзи оказалась восьминедельной собакой черной масти породы лабрадор-ретривер.

Люди женятся по разным причинам, но приз за самую уникальную из них, безусловно, заслуживает мужчина, объявление которого было опубликовано в рубрике «Знакомства» одной из нью-йоркских газет. Как же я смеялась, когда прочитала:

Фермер с 65-ю гектарами орошаемых земель познакомится для создания семьи с женщиной, у которой есть трактор. К письму прошу прилагать фотографию трактора.

Лично я выходила замуж точно не для того, чтобы заполучить какую-то сельскохозяйственную (или любую другую) технику! Я вышла замуж за Джоди потому, что хотела быть его возлюбленной и лучшим другом навеки. Один из самых прекрасных стихов Писания открывает нам сердце юной невесты, описывающей чувства к своему жениху:

«Уста его — сладость, и весь он — любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой» (Песн. П. 5:16).

Линда Диллоу — Тебе нравится быть моим мужем? — И другие «опасные» вопросы

Самара: Издательство «Благая весть», 2025. — 352 с.

ISBN 978-5-7454-1929-4

Линда Диллоу — Тебе нравится быть моим мужем? — Содержание