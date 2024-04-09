Димарко - Таинственная женщина

Мы должны стать очевидцем чей-то жизни. На нашей планете живут миллиарды людей... И много ли значит одна отдельно взятая жизнь? Но, вступая в брак, мы обещаем заботиться именно о ней. В хорошие времена, плохие, ужасные, будничные... - во все периоды, день за днем. Мы говорим: «Твоя жизнь не останется незамеченной, потому что ее заметил я. Твоя жизнь не пройдет в одиночестве, потому что ее очевидцем стану я».

SHALL WE DANCE

Иногда единственный способ поймать неуловимую женщину - это предложить ей обручальное кольцо.

BIG FISH

Ты когда-нибудь чувствовала себя значительной? Можешь ли ты вспомнить хотя бы один момент из своей жизни, когда ты ощущала себя восхитительной, привлекательной и пленительной? Или ты скажешь, что испытать подобное для тебя вряд ли возможно? А как насчет твоей загадки? Ты предвкушаешь, что твой мужчина всю жизнь будет ломать голову над ее разгадкой? Или же ты считаешь себя скорее практичной, трудолюбивой женщиной, которую все воспринимают как обычной?

Все мы, женщины, мечтаем почувствовать себя принцессами, мечтаем о волшебстве: о дрожи восторга, о чудесном волнении, сопровождающем непознанное, о ликовании от чувства, что кто-то знает тебя до самой глубины и любит. Но у большинства из нас жизнь — далеко не сказка. Она обрушивает на нас бесконечные трудности и не оставляет времени для тайны или интриги.

А так ли все должно быть? Или за завесой нашей будничной реальности есть нечто, чего мы просто пока не обнаружили? Есть ли в нашей ежедневной рутине, пока мы спешим на работу, стираем белье, строим отношения с другими несовершенными человеческими существами, место для романтики и тайны?

Я вышла замуж только в тридцать семь лет. И поверьте мне, эти годы показались мне вечностью. Конечно же, у меня случались моменты красивой романтики, но были и времена, когда я была убеждена, что встретила того самого — единственного, а он разочаровывал меня или просто покидал. Романтика была для меня чем-то похожа на американские горки: с одной стороны, я мечтала на них покататься, а с другой — боялась упасть. И эта мысль преследовала меня ежедневно, жила в самом центре моего сердца.

И вот, наконец, я встретила своего будущего мужа Майкла — это было потрясающе. Я чувствовала себя такой красивой, как никогда в жизни. Казалось, я была наградой, драгоценной и вожделенной. Глядя в зеркало, я видела себя совсем по-другому, и уж конечно внутри чувствовала себя совершенно по-новому. Тайна окутала нас обоих, и именно она разжигала в нас желание проводить друг с другом все больше времени.

Димарко X. - Таинственная женщина – Тайна истинной романтики

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕ «Христианская Миссия», 2024. — 184 с.

ISBN 978-5-8445-0411-2

Димарко X. - Таинственная женщина – Содержание

Предисловие

Глава 1. Таинственная женщина

Глава 2. Ее сущность

Глава 3. Ее любовь

Глава 4. Ее уста

Глава 5. Ее стиль

Глава 6. Ее территория

Глава 7. Ее ожидание

Глава 8. Ее поклонение

Конец (жизни без тайны)

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