Дисипат - Полемические сочинения - Smaragdos Philocalias
Византийская философия - Том 9 - Smaragdos Philocalias
Монах Давид Дисипат - Полемические сочинения - История и богословие паламитских споров
Под общ. ред. А. И. Солопова; науч. ред. Д. С. Бирюков; сост. Д. А. Поспелов; пер. с древнегреч. З. А. Барзах, А. Ю. Волчкевич, А. В. Маркова, Д. А. Поспелова, Д. А. Черноглазова.
Москва; Святая гора Афон: Никея; Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеимонова монастыря, 2011. — 312 с.
Москва; Святая гора Афон: Никея; Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеимонова монастыря, 2011. — 312 с.
(Византийская философия. Т. 9; Smaragdos Philocalias).
ISBN 978-5-91761-098-6
ISBN 978-5-91761-098-6
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА
Филологический факультет
Кафедра классической филологии
ACADEMIЖ MOSCOVIENSIS ELISABETANЖ
LOMONOSOVIANЖ
Schola Grammaticorum
Vtriusque Linguж Grammaticorum Statio
Институт исследования священных тестов
sodalitas scriptis sacris envcleandis
Научный редактор Д. С. Бирюков
Составитель и издатель Д. А. Поспелов
Тексты Отцов Востока - SCRIPTA PATRVM ORIENTIS
SMARAGDOS FILOKALIAS - ВИЗАНТИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ, ТОМ 9
Монах Давид Дисипат - Полемические сочинения - История и богословие паламитских споров - Содержание
- Д. С. Бирюков. Давид Дисипат, его учение и место в паламитских спорах 1. Биографические сведения 2. Учение
- Д. С. Бирюков. Тема энергий как привходящего
- Д. С. Бирюков. О начале полемики вокруг исихазма в эпоху паламитских споров
- Дивномудрого монаха Давида Дисипата против Акиндина стихи
- Честнейшего и мудрейшего монаха господина Давида история вкратце, как получила начало лукавая ересь Варлаама и Акиндина
- Слово господина Давида Дисипата о богохульствах Варлаама и Акиндина, отправленное письмом господину Николаю Кавасиле
Приложения
- Варлаам Калабрийский. Избранные письма
- Письмо IV. Господину Игнатию Исихасту
- Письмо V. Ему же
- Письмо VI. Дисипату
- Письмо VIII. Дисипату
- Григорий Акиндин. Письмо XII
- Исповедание веры Григория Акиндина, иеромонаха, обращенное к госпоже царице
Монах Давид Дисипат - Полемические сочинения - История и богословие паламитских споров - Введение
Церковная жизнь на протяжении всей истории Церкви никогда не была спокойной. В любую эпоху были отступники, стремившиеся отклонить корабль Церкви Христовой с пути, начертанного Господом. Однако всегда находились исповедники, поставленные Спасителем отстаивать чистоту веры, то откровение Божие на земле, которое Господь дарует людям через учение Православной Церкви.
Но всегда наряду с людьми, которые волею судеб становились во главе борьбы за чистоту веры, находились менее заметные и менее известные сподвижники, без которых дело окончательной победы православия не могло бы состояться.
Так, во времена арианских споров вместе с великими Каппадокийскими отцами за истину боролись свт. Амфилохий Иконийский, свт. Петр Севастийский и другие, менее известные, поборники православия. Во время монофелитских споров наряду с прп. Максимом Исповедником исповедниками православной веры были Анастасий-апокрисиарий, Анастасий-монах и иные ученики и соратники преподобного.
В эпоху паламитских споров одним из значительнейших — но, к сожалению, малоизвестным — поборником чистоты православия и соратником свт. Григория Паламы был монах, его близкий друг, Давид Дисипат. Именно Дисипат с самого начала споров оказывал свт. Григорию Паламе всестороннюю поддержку, имевшую большое значение в истории паламитских споров.
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