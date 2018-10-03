Византийская философия - Том 9 - Smaragdos Philocalias

Монах Давид Дисипат - Полемические сочинения - История и богословие паламитских споров

Под общ. ред. А. И. Солопова; науч. ред. Д. С. Бирюков; сост. Д. А. Поспелов; пер. с древнегреч. З. А. Барзах, А. Ю. Волчкевич, А. В. Маркова, Д. А. Поспелова, Д. А. Черноглазова.

Москва; Святая гора Афон: Никея; Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеимонова монастыря, 2011. — 312 с.

(Византийская философия. Т. 9; Smaragdos Philocalias).

ISBN 978-5-91761-098-6

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА

Филологический факультет Кафедра классической филологии ACADEMIЖ MOSCOVIENSIS ELISABETANЖ LOMONOSOVIANЖ Schola Grammaticorum Vtriusque Linguж Grammaticorum Statio Институт исследования священных тестов sodalitas scriptis sacris envcleandis Научный редактор Д. С. Бирюков Составитель и издатель Д. А. Поспелов Тексты Отцов Востока - SCRIPTA PATRVM ORIENTIS SMARAGDOS FILOKALIAS - ВИЗАНТИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ, ТОМ 9

Монах Давид Дисипат - Полемические сочинения - История и богословие паламитских споров - Содержание

Д. С. Бирюков. Давид Дисипат, его учение и место в паламитских спорах 1. Биографические сведения 2. Учение

Д. С. Бирюков. Тема энергий как привходящего

Д. С. Бирюков. О начале полемики вокруг исихазма в эпоху паламитских споров

Дивномудрого монаха Давида Дисипата против Акиндина стихи

Честнейшего и мудрейшего монаха господина Давида история вкратце, как получила начало лукавая ересь Варлаама и Акиндина

Слово господина Давида Дисипата о богохульствах Варлаама и Акиндина, отправленное письмом господину Николаю Кавасиле

Приложения

Варлаам Калабрийский. Избранные письма

Письмо IV. Господину Игнатию Исихасту

Письмо V. Ему же

Письмо VI. Дисипату

Письмо VIII. Дисипату

Григорий Акиндин. Письмо XII

Исповедание веры Григория Акиндина, иеромонаха, обращенное к госпоже царице