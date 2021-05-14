Дискриминация христиан в XXI веке - юридический дискурс - Монография - Хрестоматия

По данным международных организаций, каждые пять минут в мире убивают христианина. За сутки — около трёхсот человек, более 100 тыс. в год. Сегодня на христиан обрушились такие гонения, каких не было никогда.

В Ираке проживало полтора млн. христиан — осталось 150 тыс.; в Сирии из двух млн. христиан осталось 500 тыс. В Ливии христиан практически не осталось. В Нигерии убивают христиан, вырезая целые селения. То же самое происходит в Пакистане, в Афганистане, и при этом христиане не получают никакой защиты.

В Западной Европе христианам отказывает в реализации фундаментального права на свободу совести и вероисповедания, заставляя, несмотря на религиозные убеждения, государственных служащих — регистрировать однополые союзы, медицинских работников — делать операции по прерыванию беременности без присутствия какой-либо опасности для жизни и здоровья матери, родителей — соглашаться на пропаганду разврата и вседозволенности посредством введения в учебные планы школы, в том числе начальной, программ полового воспитания, программ по изучению «культуры ЛГБТ» как одного из вариантов нормы жизни и т. п.

Внешнеполитическая позиция России, где исторически проживают представители различных религий, и при этом никогда не было религиозных войн, направлена на защиту христиан, в том числе в силу их приверженности традиционным ценностям человечества. Так, например, в августе 2017 г. Президент России В. В. Путин встретился в Сочи с госсекретарём Ватикана. Одна из основных тем встречи была посвящена положению христиан на Ближнем Востоке.

Более того, в 2016 г. исполнилось 1000 лет присутствия русского монашества на Афоне. В 2019 г. отметили 850 лет первой российской обители на Афоне — Свято-Пантелеимонову монастырю. Международно-правовой статус Афона сегодня также пытаются изменить, считая, что он несёт дискриминацию свободной Европе (прежде всего, поскольку на Афон не допускаются женщины). На уровне Европарламента принимаются документы, целью которых является пересмотр международно-правовых договорённостей, лежащих в основе «монашеской республики» в Греции.

Дискриминация христиан в XXI веке: юридический дискурс. Монография. Хрестоматия

Под редакцией Н. С. Семеновой, Е. В. Киселевой, А. М. Солнцева

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2021. — 690 с.

ISBN 978-5-6044668-6-5

Дискриминация христиан в XXI веке: юридический дискурс. Монография. Хрестоматия - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1. ХРИСТИАНСКАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

1.1. Закон Божий — нравственная основа права

1.2. Защита нравственности как основание для ограничения прав человека

1.3. Тема защиты христиан от дискриминации в современном церковном законодательстве

ГЛАВА 2. ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПРИЗНАКУ ОТНОШЕНИЯ К РЕЛИГИИ

2.1. Понятие дискриминации применительно к праву на свободу мысли, совести и религии: международно-правовые нормы и практика международных универсальных и региональных правозащитных структур

2.2. Борьба с дискриминацией христиан в фокусе ОБСЕ

ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ХРИСТИАНАМИ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВЕСТИ В РОССИИ

3.1. Конституционный принцип сотрудничества Церкви и государства в современной России

3.2. Основные направления сотрудничества Церкви и государства в области обеспечения прав и свобод человека

3.3. Правовая защита «религиозных чувств верующих» в Российской Федерации

3.4. Реализация права на свободу совести во время пандемии

3.5. Современное правовое положение духовных учебных заведений Русской Православной Церкви в Российской Федерации

ГЛАВА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ХРИСТИАНАМИ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВЕСТИ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И ДРУГИХ СТРАНАХ

4.1. Актуальные проблемы реализации христианами права на свободу совести и вероисповедания в государствах Западной Европы

4.2. Дискриминация христиан в Западной Европе в контексте права на свободу совести и вероисповедания

4.3. Обязательства государств Западной Европы по защите христиан в рамках универсальных международноправовых механизмов

4.4. Вопросы дискриминации христиан в Африке

ГЛАВА 5. ПРАВО МИГРАНТОВ И БЕЖЕНЦЕВ НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

5.1. Право мигрантов на свободу вероисповедания: к вопросу о дискриминации христиан

5.2. Свобода вероисповедания вынужденных мигрантов в международном праве

5.3. Защита свободы вероисповедания вынужденных мигрантов действующим международным правом

5.4. Правозащитные проблемы христиан — вынужденных мигрантов в Европе

5.5. Акцент на беженцев-христиан в программе США по приёму беженцев

ГЛАВА 6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВЕСТИ ВО ВРЕМЯ ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТОВ

6.1. Свобода религии и вооружённые конфликты

6.2. Защита религиозных объектов в период вооружённых конфликтов

6.3. Некоторые вопросы нарушения прав верующих в Африканских государствах в период вооружённых конфликтов

ГЛАВА 7. СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВЕСТИ

7.1. Правовой статус Афона: современные вызовы

7.2. Закрытие музея в храме Святой Софии в Стамбуле как нарушение обязательств Турецкой Республики по международному праву

7.3. Аборты в практике Европейского суда по правам человека в контексте концепции соматических прав человека и права на свободу вероисповедания

7.4. Отказ от проведения аборта по соображениям совести: сравнительные международно-правовые основы

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ХРЕСТОМАТИЯ

РАЗДЕЛ I. ДОКУМЕНТЫ

1. Универсальные международно-правовые акты

2. Региональные международно-правовые акты

3. Нормативно-правовые акты Российской Федерации

4. Документы Русской Православной Церкви

РАЗДЕЛ II. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА