Тюрьмы... Рабство. Ограничения свободы. Принуждение. Зависимость. Кандалы и цепи. Всё это враждебно человеческому достоинству. Против этих сил, враждебных свободе, боролись и умирали люди; они умирали за то, чтобы быть свободными. Я говорю здесь о различных проявлениях несправедливости, из-за которых у людей была отнята данная им Богом свобода, а не о преступниках, заключённых в тюрьму. Рабство, о котором я говорю здесь, может включать, или даже выходить за рамки, политического, экономического, религиозного и идеологического порабощения; л говорю о порабощении духа человека, его ума и души. Человек может быть заключён в тюрьму без стен и решёток. На протяжении столетий человеческой истории люди верили в то, что они свободны, в то время, как в действительности, они ие были свободны. Порабощённый человек, даже если он не знает, или не верит, что он закован в цепи, является рабом (см. Иоан 8.31-39; 9.1 сл., в особенности ст. 40-41). В то же время, свободный человек, который не верит, что он свободен, не является подлинно свободным, его неверие сковывает его как цепями.

Гудини, знаменитый цирковой артист, утверждал, что он может совершить побег из любой тюремной камеры за несколько минут. На вызов ответил тюремщик из одного небольшого города. Знаменитый артист был помещён в тюремную камеру. Дверь захлопнулась. Гудини сразу же начал работу по своему освобождению. Он попытался подобрать ключ к большому замку, запиравшему дверь. Ничего не вышло. Время шло. Отчаянные попытки открыть замок ни к чему не приводили. Время быстро уходило. Лицо знаменитого артиста покрылось потом. Его последняя отчаянная попытка не привела к желаемому результату. Он потерпел поражение. В изнеможении, он опустился на пол и прислонился к двери. К его изумлению, дверь отворилась; она и не была заперта! Он только внушил себе, что дверь была заперта. Он мог бы сразу же выйти из камеры. Никто и не запирал дверь. Он не знал, что он был свободен. Таким образом, в душе он оставался пленником.

Ларри Дисон - Будь свободным ! - Ошибочность и несостоятельность легализма

1993, Life Communications™ Clifton Park, NY, USA

Перевод с английского

Восточно-Европеская Миссия Вена, Австрия

Ларри Дисон - Будь свободным ! - Ошибочность и несостоятельность легализма - Содержание

МЫ СВОБОДНЫ!

ВЕЛИКИЕ МЫСЛИ О СВОБОДЕ

СВОБОДА, КОТОРУЮ ДАЁТ СЫН БОЖИЙ

ИИСУС И ”ИСТИНА ЕВАНГЕЛЬСКАЯ”

КРЕСТ ХРИСТА: ИСТИНА ЕВАНГЕЛЬСКАЯ

СВОБОДА ЕВАНГЕЛИЯ ИЛИ РАБСТВО ЛЕГАЛИЗМА?

ЧТО ТАКОЕ ЛЕГАЛИЗМ

РАБСТВО ЛЕГАЛИЗМА ПРОТИВ СВОБОДЫ БЛАГОДАТИ

ПОНИМАНИЕ "ИСТИНЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ"

ВЕРИТЬ И БЫТЬ СВОБОДНЫМИ ИЛИ ЖИТЬ СО СТРАХОМ, СОЗНАВАЯ СВОЮ БЕСПОЛЕЗНОСТЬ?

ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ К СВОБОДЕ

СВОБОДА, ЛЕГАЛИСТСКИЕ ЗАБОРЫ И ПРАВЕДНОСТЬ

ПРИЗЫВ К СВОБОДЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА