При рассмотрении темы гипотезы откровения и гипотезы христианского откровения нет ничего более важного, чем вопрос о реальном положении человека. Невозможно полностью осознать то, что хочет сказать Иисус Христос, если мы прежде хорошо не осознаем природу того динамизма, который делает человека человеком.

Ведь Христос предлагает Себя как ответ на то, что такое «я», и только внимательное, а также нежное и страстное осознание себя самого может распахнуть и расположить меня к признанию Христа, восхищению Им, благодарению и жизни в Нем.

Без этого сознания даже имя Иисуса Христа становится всего лишь именем.

Луиджи Джуссани - У истоков христианского притязания

Христианская Россия. Москва, 2010

ISBN 978-5-88060-202-5

Луиджи Джуссани - У истоков христианского притязания - Содержание

Предисловие

Введение

1. Религиозный фактор и жизнь

2. Головокружительное положение человека

3. Разум в поиске решения

Глава первая Религиозное творчество человека

1. Некоторые позиции религиозной созидательности

2. Спектр гипотез

Глава вторая Потребность в откровении

1. Несколько примеров

2. Перед лицом немыслимого притязания

Глава третья Загадка как факт на траектории пути человечества

1. Переворот религиозного метода

2. Гипотеза, которая уже не просто гипотеза

3. Необходимость решить проблему

4. Фактическая проблема

Глава четвертая Как проблема возникла в истории

1. Факт как критерий

2. Методологическое замечание

3. Отправная точка

Глава пятая Уверенность, которая углубляется во времени

1. Путь убеждения

2. Возникновение вопроса и вторжение уверенности

3. Пример нравственной уверенности

Глава шестая Педагогика Христа в откровении

1. Основные направления педагогики откровения

2. За Него: центр свободы

3. Момент отождествления

Глава седьмая Открытое заявление

1. Первое явное проявление

2. Содержание вызова

3. Окончательное заявление

4. Сокровенность свободы

Глава восьмая Восприятие жизни Иисуса

1. Предпосылка: нравственное воспитание, необходимое для понимания

2. Человеческий масштаб

3. Человеческое существование

4. Осознание, находящее свое выражение в просьбе

5. Закон жизни

6. Заключение

Глава девятая Перед лицом притязания

1. Тайна Воплощения

2. Необычайная историческая реальность

3. Пределы этой новой реальности

4. Инстинктивное сопротивление

5. Заключение

Луиджи Джуссани - У истоков христианского притязания - 1. Религиозный фактор и жизнь

Обратиться к рассмотрению христианства значит обратиться к рассмотрению проблемы, присущей религиозному явлению. Возможность не умалять христианство каким бы то ни было образом зависит от целостности и полноты восприятия и рассмотрения религиозного события как такового.

Поэтому, если моя цель – показать контекст возникновения христианства, то полезно восстановить некоторые решающие аспекты религиозного чувства в целом. В чем состоит религиозное чувство или религиозное измерение существования? Каково содержание религиозного опыта?

Религиозное чувство есть ничто иное, как та изначальная природа человека, благодаря которой он исчерпывающе выражает себя в «высших» вопросах, стремясь найти конечное обоснование существования во всех деталях жизни и во всем том, что она за собой влечет. Следовательно, именно в религиозном чувстве находит свое адекватное выражение тот уровень природы, на котором природа становится осознанием реальности, в пределе, согласно совокупности всех ее факторов; и именно на этом уровне природа может сказать «я» – слово, в котором потенциально отражается вся реальность. Св. Фома говорил: Anima est quodammodo omnia («душа есть некоторым образом все»).

В этом смысле религиозное измерение совпадает с измерением рациональным, а религиозное чувство – с конечным, глубинным содержанием разума. Кардинал Монтини в одном из своих великопостных посланий определил религиозное чувство как «синтез духа». Все природные устремления человека и, следовательно, все шаги его человеческого шествия – шествия сознательного и свободного, – все эти шаги, к которым человека побуждает изначальный порыв, определяются, становятся возможными и осуществляются благодаря тому общему и всеобъемлющему побуждению, которым является религиозное чувство. Следовательно, оно совпадает с крайней необходимостью достижения цельности и исчерпывающей полноты и находится, скрытно, но определяющим образом, внутри всякого динамизма, всякого движения человеческой жизни, которая, тем самым, предстает как замысел, развитый этим всеобъемлющим побуждением, религиозным чувством.