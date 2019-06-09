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Дмитриев - Увещание Галилея

Игорь Дмитриев Увещание Галилея
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Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, History, **Persecution Secret Services
Настоящая монография посвящена одному из самых сложных событий в истории науки Нового времени — так называемому «первому делу», а точнее — увещанию Галилея (1616), которое, по мнению многих историков науки, стало прологом знаменитого инквизиционного процесса над Галилеем 1633 г. Этой теме посвя­щена громадная литература.
Традиционные интерпретации причин как увещания, так и процесса 1633 г., исходят из допущения, что в основе указанных событий лежал конфликт ученого с католической Церковью, вы­званный несоответствием коперниканской гелиоцентрической тео­рии, которую активно защищал Галилей, и теологической карти­ны мира, основанной на тексте Св. Писания и мнениях Отцов Церкви. И даже когда историки, как, например, А. Фантоли, дока­зывали полную лояльность Галилея по отношению к католической Церкви, эпицентром их исследований оказывается анализ именно богословской полемики вокруг гелиоцентризма.

Игорь Дмитриев - Увещание Галилея

СПб.: Издательство «Нестор-История», 2006. - 380 с.
ISBN 5-98187-177-6

Игорь Дмитриев - Увещание Галилея - Содержание

  • Предисловие
  • Глава 1. Тридентская увертюра
  • Глава 2. Roma locuta, causa finite
  • Глава 3. Импетусы мышления
  • Глава 4. Увещание
  • Заключение

Игорь Дмитриев - Увещание Галилея - Предисловие

В данной работе предлагается принципиально иное понимание природы упомянутых событий: их причины, динамика и фактоло­гическая картина определялись, по моему мнению, системой слож­ным образом взаимодействующих контекстов: логико-методоло­гического, конфессионально-политического, теологического, социокультурного и личностно-психологического.
При таком системно-поликонтекстуальном подходе история увещания Галилея, во-первых, выходит за рамки пресловутого конфликта между нау­кой и религией - любимого жупела советской историографии, - обретая противоречивую многомерность, а во-вторых, теологическая компонента этих событий органично встраивается в широкий контекст культуры конфессиональной эпохи, тогда как логико­методологическая компонента, сопряженная с теологическим и иными контекстами, обретает новые грани. Примером может слу­жить полемика Галилея с кардиналом Роберто Беллармино, кото­рая в конечном счете фокусировалась на проблеме природы науч­ного доказательства. Именно здесь проходил нерв полемики ученого с его оппонентами (в том числе и с клерикальными).
Views 240
Rating 5.0 / 5
Added 09.06.2019
Author brat Vasil
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