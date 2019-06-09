Настоящая монография посвящена одному из самых сложных событий в истории науки Нового времени — так называемому «первому делу», а точнее — увещанию Галилея (1616), которое, по мнению многих историков науки, стало прологом знаменитого инквизиционного процесса над Галилеем 1633 г. Этой теме посвя­щена громадная литература.

Традиционные интерпретации причин как увещания, так и процесса 1633 г., исходят из допущения, что в основе указанных событий лежал конфликт ученого с католической Церковью, вы­званный несоответствием коперниканской гелиоцентрической тео­рии, которую активно защищал Галилей, и теологической карти­ны мира, основанной на тексте Св. Писания и мнениях Отцов Церкви. И даже когда историки, как, например, А. Фантоли, дока­зывали полную лояльность Галилея по отношению к католической Церкви, эпицентром их исследований оказывается анализ именно богословской полемики вокруг гелиоцентризма.

Игорь Дмитриев - Увещание Галилея

СПб.: Издательство «Нестор-История», 2006. - 380 с.

ISBN 5-98187-177-6

Игорь Дмитриев - Увещание Галилея - Содержание

Предисловие

Глава 1. Тридентская увертюра

Глава 2. Roma locuta, causa finite

Глава 3. Импетусы мышления

Глава 4. Увещание

Заключение

Игорь Дмитриев - Увещание Галилея - Предисловие

В данной работе предлагается принципиально иное понимание природы упомянутых событий: их причины, динамика и фактоло­гическая картина определялись, по моему мнению, системой слож­ным образом взаимодействующих контекстов: логико-методоло­гического, конфессионально-политического, теологического, социокультурного и личностно-психологического.

При таком системно-поликонтекстуальном подходе история увещания Галилея, во-первых, выходит за рамки пресловутого конфликта между нау­кой и религией - любимого жупела советской историографии, - обретая противоречивую многомерность, а во-вторых, теологическая компонента этих событий органично встраивается в широкий контекст культуры конфессиональной эпохи, тогда как логико­методологическая компонента, сопряженная с теологическим и иными контекстами, обретает новые грани. Примером может слу­жить полемика Галилея с кардиналом Роберто Беллармино, кото­рая в конечном счете фокусировалась на проблеме природы науч­ного доказательства. Именно здесь проходил нерв полемики ученого с его оппонентами (в том числе и с клерикальными).