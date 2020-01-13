Дмитриевский - Анатомия семейного конфликта
Вступая в отношения, мы полны радости и надежд. Мы чувствуем, что нашли наконец «своего человека»: с ним хорошо, легко и тепло. Трудности в парах у друзей или родителей, наши прошлые разочарования в отношениях живут где-то в памяти, но в период влюбленности нам кажется, что, если проблемы возникнут, мы с любимым обязательно что-нибудь придумаем!
Увы, даже в самых благополучных отношениях иногда настают трудные времена. Вероятно, часть наших читателей оказалась как раз в такой ситуации, столкнувшись в своих семьях с большой болью. Они предприняли самые разные усилия, чтобы сохранить отношения, однако страдание остается, и все чаще появляются мысли о разводе.
А возможно, эта книга оказалась в руках человека, который столкнулся с тем, что его муж (жена) объявил о грядущем расставании. Несмотря на то, что он или она могли уже какое-то время подозревать, что в отношениях с супругой (супругом) «что-то не так», после такого признания каждый почувствует себя растерянным, испуганным и сердитым, не будет знать, как поступить, что говорить, просить мужа (жену) остаться или гордо уйти.
Петр Дмитриевский - Анатомия семейного конфликта - Победить или понять друг друга
г. Москва, Издательство «Никея», 2020 г. - 448с.
ISBN 978-5-907202-37-5
Петр Дмитриевский - Анатомия семейного конфликта - Победить или понять друг друга - Содержание
- От автора. Тайна велика
- «Дело житейское», или что приводит людей к мыслям о разводе
- Бактерии и вирусы брака
- Мотив оставаться вместе
- Жизнь после измены
- Развод как способ сохранить себя
- Связанные на небесах, или Развод в жизни верующих
- Выход из кризиса
- В заключение. Не спугнуть минуту встречи
- Приложение. Протестируйте ваши отношения
Петр Дмитриевский - Анатомия семейного конфликта - Победить или понять друг друга - От автора. Тайна велика
Я не раз буду повторять в книге, что отношения мужа и жены — это тайна, которая никогда не будет до конца доступна пониманию специалиста. Как изящно пишет христианский мыслитель Гилберт Честертон, «каждый брак балансирует на грани, и в каждом случае этот компромисс уникален, как любое проявление эксцентричности. Филантропы, попадающие в трущобы, нередко становятся свидетелями таких компромиссов, ошибочно принимаемых за драку. Если они в нее вмешиваются, то получают крепкие тумаки с обеих сторон. И поделом, поскольку следует проявлять уважение к тому институту, благодаря которому они сами появились на свет». Вот почему я прошу читателей отнестись к предлагаемым размышлениям критически. Какие-то из них могут быть очень полезными и продвигающими для ваших знакомых, но совсем не подходящими для вашей пары, даже если выглядят очень весомо, логично и авторитетно.
И еще несколько слов перед тем, как мы начнем. Я хотел бы поблагодарить людей, прямо или косвенно потрудившихся для того, чтобы эта книга появилась на свет. Я веду прием супругов вместе моими котерапевтами Татьяной Радзиевской и Евгенией Этерман. И всегда с нетерпением жду супружеской сессии, предвкушая свое удивление или резонанс в ответ на вопросы или наблюдения, которыми поделятся Татьяна и Евгения во время консультации и после нее. Многие идеи и соображения, сформулированные в этой книге, обнаружены и опробованы в сотрудничестве с моими коллегами. Я также буду ссылаться в тексте на российских и зарубежных психологов и учителей, которые размышляли о природе супружеских отношений. Я рад, что в нашей профессии принято делиться с коллегами своими находками.
Наконец, важным помощником в создании этого текста стала моя жена Маша. Хотя она и не является профессиональным психологом, я точно знаю, что она «кое-что понимает» в супружеских кризисах. Многие наблюдения и осмысления, вошедшие в эту книгу, родились в ходе прохождения кризисов в нашей паре.
И, наконец, я хочу особенно поблагодарить все супружеские пары, которые проявили смелость, доверие и мужество, обратившись за консультацией к психологу. Это мужчины и женщины, которые решили не пускать свои отношения на самотек и нашли мужество взглянуть трудностям и разочарованиям в лицо, увидеть друг друга, рискнуть открыться. Для соблюдения конфиденциальности я сильно обработал ситуации, которые использую в качестве примеров, изменив имена и обстоятельства.
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