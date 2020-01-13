Петр Дмитриевский - Анатомия семейного конфликта - Победить или понять друг друга

Вступая в отношения, мы полны радости и надежд. Мы чувствуем, что нашли наконец «своего человека»: с ним хорошо, легко и тепло. Трудности в парах у друзей или родителей, наши прошлые разочарования в отношениях живут где-то в памяти, но в период влюбленности нам кажется, что, если проблемы возникнут, мы с любимым обязательно что-нибудь придумаем!

Увы, даже в самых благополучных отношениях иногда настают трудные времена. Вероятно, часть наших читателей оказалась как раз в такой ситуации, столкнувшись в своих семьях с большой болью. Они предприняли самые разные усилия, чтобы сохранить отношения, однако страдание остается, и все чаще появляются мысли о разводе.

А возможно, эта книга оказалась в руках человека, который столкнулся с тем, что его муж (жена) объявил о грядущем расставании. Несмотря на то, что он или она могли уже какое-то время подозревать, что в отношениях с супругой (супругом) «что-то не так», после такого признания каждый почувствует себя растерянным, испуганным и сердитым, не будет знать, как поступить, что говорить, просить мужа (жену) остаться или гордо уйти.